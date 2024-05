«Esto ha sido de locos»: noche de robos y vandalismo contra siete coches en Almatriche

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de mayo 2024, 14:14 | Actualizado 14:27h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Los vecinos de Almatriche despertaron este viernes con el susto y la indignación que les produjo ver que hasta siete coches habían sido objetos de ataques y robos durante la noche del jueves. Todos los vehículos afectados tenían rota una ventana, preferentemente la del conductor, y muchos fueron objeto de robos. «Esto ha sido de locos», comentan algunos residentes de la calle Juan Hidalgo.

La mayoría de los actos vandálicos se produjeron en la calle Juan Hidalgo (5 vehículos rotos), si bien también hubo dos ataques más a otros tantos coches que estaban aparcados en la carretera general de Almatriche, cerca del supermercado Spar.

«Han roto las lunas, esto ha tenido que estar organizado», explican desde la urbanización que sigue con la carretera cortada en la rotonda desde la que podrían conectar con Siete Palmas.

Destrozos en el interior de los vehículos.

«Yo estaba duchándome esta mañana cuando una vecina me tocó y me dijo que me habían roto el coche», expone una de las afectadas, quien había dejado el vehículo aparcado a las 19.30 horas del jueves, «cuando bajé, vi que habían roto el cristal del copiloto, pero no robaron nada». Y eso que en el maletero tenía el ordenador portátil y la patineta de su hijo, así como unas gafas de sol.

Ella ya denunció. «En la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía me encontré a otros vecinos que les había pasado lo mismo, aunque a algunos sí les robaron», explicó. La reparación tiene un coste de unos 250 euros, aunque en su caso, estos trabajos están cubiertos por el seguro.

Explica que otros vecinos han denunciado el robo de herramientas, de una raqueta de pádel, de productos de trabajo e incluso ha habido un caso de una sustracción de una cartera, «y parece que han usado la tarjeta de crédito para hacer alguna compra».

Les quitan las ruedas, las pinchan...

La mujer que ha denunciado estos hechos asegura que «hace meses me pincharon una rueda», por lo que está buscando un garaje para poder sacar el vehículo de la calle. Y lamenta que este tipo de actos se sucedan en Almatriche. «Hay poca luz y poca presencia policial», se queja, «por aquí siguen haciendo botellones con música muy alta».

A otro joven le quitaron hace poco una rueda y dejaron el coche en el suelo. Otros vecinos relatan también que hace tiempo se produjo el asalto a varios trasteros de los edificios comuntarios y que hace dos meses, robaron algunos coches que estaban en el aparcamiento de los edificios.

«Hace tres semanas que atacaron tres coches que estaban en hilera», prosiguen las mismas fuentes vecinales, «pero lo de anoche ha sido de locos proque han roto los cristales de siete coches y los han desvalijado».

«Vamos a tener que poner alarmas en los coches para que, por lo menos, cuando salten los avisos, no dañen más vehículos», detallan.

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria confirma que se han presentado varias denuncias por estos hechos. Es más, los agentes informan de que se han puesto en contacto con algunas de las personas afectadas para explicarles qué pueden hacer en un caso como éste.

De momento, no se ha identificado a nadie como autor de los destrozos y los robos.

Falta de luz en la zona

Los vecinos de Juan Hidalgo se quejan de la poca iluminación que hay en la zona. «Sentimos una gran inseguridad porque el tema del alumbrado sigue sin solucionarse en esta calle», exponen, «de vez en cuando aparece por aquí algun concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pero como lo hacen a horas en las que no estamos los vecinos, pues no podemos trasladarles nuestras preocupaciones».

Los residentes de Juan Hidalgo están preocupados porque los ataques a los coches se produjeron en plena calle, con vehículos que estaban pegados a los edificios.

Pese a la cercanía a las viviendas, nadie parece haber escuchado nada.