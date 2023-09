«Hemos llorado mucho, ahora queremos ver a mi madre feliz»

Han conseguido que su madre se levante, que se sostenga unos minutos, que coma sola y pueda beber agua con un vaso. Para una persona de la que decían cada día que iba a morir o que, con suerte, iba a quedarse en estado vegetativo es toda una hazaña. Pero su familia no quiere su mejora quede aquí. Han logrado que Estrella Quintana, su madre, avance tanto que ahora no aceptan que el dinero sea un obstáculo. Es mucho: son unos 6.500 euros cada dos meses de rehabilitación en la unidad neurológica de ICOT en La Garita. Para Estrella y sus hijas, la familia de Guaguas ha decidido comenzar una colecta que la ayude a seguir avanzando en su recuperación.

«Hemos llorado muchísimo, lo hemos pasado muy mal», recuerda Dara Suárez, la hija de Estrella, quien a consecuencia de un episodio de covid hace dos años sufrió tres ictus. «Todos los días nos llamaban del hospital y nos decían que no iba a salir», relata entre lágrimas. Tras dos meses en coma inducido, se le detectó que había sufrido tres ictus. El diagnóstico médico tampoco era mucho mejor. «Nos dijeron que no iba a conocer a nadie, que no podría hablar». Pero poco a poco, con la rehabilitación ha logrado conquistar gestos cotidianos: ahora se levanta, puede comer, puede beber...

«Queremos ver a mi madre feliz», indica Dara, quien no se resigna a frenar esta recuperación milagrosa de su madre Estrella. Ya ella y su hermana han hecho todos los esfuerzos económicos que han podido gracias a un préstamo: han instalado un salvaescaleras que les ha costado 13.000 euros; han cambiado de coche para que pueda entrar la silla de ruedas en la que se desplaza; han adaptado la casa...

Sin embargo, necesitan poder seguir con la recuperación de su madre gracias a la técnica de neurorehabilitación robótica que dispensa ICOT. Se trata de una técnica que no solo tonifica la musculatura sino que, a través de la tecnología, se consigue reforzar la llegada de señales al cerebro para que las reconozca y active el movimiento.

El hospital le ha ofrecido un descuento para aliviar su carga, pero aún así resulta inalcanzable para esta familia.

La ayuda de los guagüeros

Sin embargo, su vinculación con Guaguas les va a servir para que Estrella mejore día a día. Este lunes, junto a las urnas en las que el Sindicato Unificado de Guaguas elige a sus candidatos para el comité de empresa, se va a colocar una urna para recaudar fondos con los que ayudar a esta familia de la capital grancanaria.

«Guaguas sigue siendo una gran familia solidaria y vamos a demostrarlo apoyándolas», explica Sonia Melián, una de las guagüeras que más empeño ha hecho en el seno de la compañía de transporte para que se puedan recolectar fondos para la recuperación de Estrella.

Sus vínculos familiares han servido para movilizar a los trabajadores de Guaguas. Para ellas se dispondrá este lunes una urna entre las 04.00 horas y las 23.00 horas. Todo el que quiera aportar algo podrá hacerlo ahí.

«Tenemos que ayudarlas porque la seguridad social no ofrece este tipo de rehabilitación», explicó Sonia Melián, quien aseguró que la historia de Estrella se ha difundido tanto en redes sociales que ya han recibido llamadas de muchos taxistas para indicarles que ellos también quieren aportar algo de dinero.

De hecho, en la plataforma de financiación colectiva 'gofundme' se ha iniciado ya una campaña de recaudación de fondos para ayudar a Estrella. En ella se marca el objetivo de conseguir 7.000 euros para la terapia rehabilitadora.

Lo cierto es que cuanto más dinero recaude esta familia, más sesiones de rehabilitación podrán pagar y mayor será la mejoría que experimente la paciente. Como recoge el vídeo que su familia ha difundido para conseguir apoyos, Estrella lo que quiere es volver a ser independiente. «Ya han pasado dos años desde aquel terrible día en que ingresé en la UCI», pone en boca de Estrella Quintana, «mi mayor ilusión es volver a caminar (...), necesito tu ayuda para volver a ser, al menos, la que era antes».

Problemas con el vado

La familia de Estrella también ha solicitado en varias ocasiones la instalación de un vado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero las solicitudes han sido denegadas. «Primero porque dicen que no tenemos todavía reconocido el grado de minusvalía de mi madre», expone Dara, quien asegura que llevan dos años esperando por el tribunal médico, «y luego porque como ella no tiene carné de conducir, para poner el vado a mi nombre o el de mi hermana nos dicen que debemos empadronarnos en casa de mi madre». El problema es que si alguna de las dos hijas se empadrona en la casa materna, «le quitan la ayuda».

El vado les facilitaría mucho los traslados a casa cada vez que salgan con Estrella.

Aseguran que también aceptarían otro tipo de ayudas como una silla salvaescaleras para la casa de su otra hija.