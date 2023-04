«Ahora llama a la Policía», le dijo tras pegarle un puñetazo

Taxistas de la capital grancanaria están tratando de animar a sus compañeros a denunciar cualquier agresión o robo que sufren durante su horario de trabajo. Según explican, muchos de los incidentes relacionados con seguridad ciudadana no salen del interior de sus licencias municipales porque se tiene el convencimiento de que no sirve para nada. Pero cada vez hay más voces que quieren hacerse escuchar para poner en el debate público la necesidad de aumentar la seguridad en su trabajo, un servicio público.

La última en dar a conocer su caso es Eulalia Tejera, una taxista que acumula dieciséis años de experiencia al frente de su vehículo. Su mala experiencia se produjo el 5 de noviembre del año pasado y ahora espera ya por la celebración del juicio en el que se encausa a la supuesta agresora que le golpeó en la cabeza.

Los hechos se produjeron en la calle Fernando Guanarteme, en torno a las tres de la madrugada. Había finalizado un servicio y poco después de arrancar, cerca del hotel Astoria, una mujer que arrastraba una maleta, levantaba el brazo para requerir su servicio.

Fue por la mascarilla

En aquel momento todavía se exigía la mascarilla para viajar en transporte. «Le dije que se pusiera la mascarilla para empezar la carrera», recuerda Yaya, como es más conocida en el mundo del taxi, «como le insistía, a la tercera vez que se lo pedí, me levantó la voz y entonces le dije que se bajara».

La taxista se bajó entonces del vehículo para ayudarle a bajar la maleta y cuando le abrió la puerta trasera, «la mujer me dio un golpe en la cabeza» con un «puñetazo o algún objeto contundente», como consta en la denuncia presentada ante el Cuerpo Nacional de Policía.

«Me dejó medio turula», prosigue la taxista con su relato, «y me decía, ahora llama a la policía». Yaya asegura que en ese momento no supo reaccionar por lo que llamó a su pareja, que también es taxista y que fue quien avisó a la central para contarle los hechos y solicitar la presencia de una patrulla policial.

«No hay seguridad suficiente en la ciudad» Yaya Tejera

En ese momento, y mientras la supuesta agresora seguía insultando a la taxista, llamándola estafadora, se paró un coche a su lado y la conductora le preguntó que si se sentía bien. «Resulta que era una policía secreta, quien me cogió los datos tras preguntarme si iba a denunciar», indica Tejera. Unos minutos más tardes se presentaron dos furgones, uno de la Policía Local y otro de la Nacional, que lograron identificar a la presunta autora de la agresión, que le produjo un hematoma craneal.

«Llevo dieciséis años en el taxi y nunca me había pasado nada así», prosigue Eulalia Tejera, «sí he sufrido impagos y he tenido discusiones pero nunca me había tocado nadie».

En su opinión, «hay bastante impunidad». Asegura que «la gente está muy soberbia y siempre tiene que ser lo que ellos digan, y luego, a la mínima, saltan».

En su opinión, «no hay seguridad suficiente en Las Palmas de Gran Canaria». Por eso insiste en que debe haber más presencia policial y «que las cámaras sean obligatorias».

Asegura que se producen muchos problemas en paradas de taxi como la de San Telmo, así como en calles como Presidente Alvear, Franchy Roca u Olof Palme. «Yo incluso apago la luz cuando voy por Pedro Infinito de noche porque coger gente por allí puede ser un problema», asegura su pareja, Ancor Tavío, que lleva ya diez años trabajando como taxista.

Reclamaciones de carreras

Por eso insiste en que hay que denunciar. Aprincipios de mayo se verá su agresión. Gracias a la justicia o la mediación de la Policía ha conseguido que le pagaran dos carreras: una fue con un hombre de La Paterna que se negaba a pagarle los 19 euros de una carrera;y la otra se produjo en La Isleta donde una mujer también tuvo que abonarle el servicio, que era de 12 euros.

«Hay muchos taxistas a los que no se les paga que, por no perder el tiempo y no meterse en problemas, siguen, pero es tu trabajo y tienes que cobrarlo», señala esta taxista.

«Por la noche, en Pedro Infinito, apago la luz porque allí una carrera puede ser un problema» Ancor Tavío

Su pareja, Ancor Tavío, también denuncia haber sufrido dos atracos en una década. En el último, a principios de la pandemia, perdió 150 euros, en una noche en el que el autor del robo ya había asaltado a otro taxista.

Por eso, hace una semana, no se resignó a que no le pagaran una carrera entre Juan Manuel Durán y La Feria. Era también de madrugada, en torno a las 02.30 horas, cuando dos hombres de mediana edad se subieron al taxi. Al llegar al destino, el taxímetro marcaba 5,6 euros, pero ninguno de los dos pagó. Y al salir, se dirigieron a un bar que seguía abierto. En ese momento, llamó a la Policía Nacional. «La patrulla se presentó en tres minutos y me pidieron que los acompañara al bar y los identificara», expone Ancor Tavío, «cuando los policías los llamaron uno de ellos empezó a insultarme, me decía chivato, maricona, ya te cogeré por ahí».

Asegura que incluso llamó «monos» a los agentes de la Policía Nacional, quienes le advirtieron de que podían estar cometiendo un delito. «Al final, se sacó un fleje de billetes del bolsillo y no quiso la vuelta», explica el taxista, quien asegura que «los problemas de seguridad del sector pasan a diario».