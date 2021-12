La Isleta piensa en verde

La coordinadora de Medio Ambiente del Foro por La Isleta ha planteado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria diecinueve propuestas de actuación para aumentar la superficie de zonas verdes y de arbolado en el barrio. «El barrio no solo no ha aumentado sus zonas verdes durante las últimas legislaturas, sino que ha visto cómo se ha ido perdiendo» en zonas como las plazas de Manuel Becerra o La Puntilla; se ha reducido el número de árboles de gran porte en Prudencio Morales, la plaza del Pueblo o el entorno del mercado del Puerto; y cómo no se produce un adecuado mantenimiento de las «pocas zonas verdes» que hay en el barrio, como se puede ver en el tramo de la avenida entre La Puntilla y El Confital, la cancha de la Nueva Isleta o la propia plaza del Pueblo.

El Foro considera «vital» el aumento y la mejora de las zonas verdes «para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos» en el marco de la obligación que tienen las ciudades para reducir su impacto y su huella de carbono.

Recuerdan los vecinos que en la capital grancanaria solo hay 4,31 metros cuadrados de zonas verdes por habitante, cuando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúan esta superficie entre los nueve y los once metros cuadrados por vecino para determinar que una ciudad es saludable para todos sus habitantes. Y en el barrio portuario, la ratio es todavía inferior a la de la ciudad.

El palmeral de Las Coloradas ha sufrido mucho en los últimos años. / Arcadio Suárez

El Foro por La Isleta plantea la plantación de árboles en la plazoleta de Pepe el Limpiabotas (donde se pueden poner cinco o seis ejemplares); en los alcorques vacíos de las calles La Naval y Betangache; en el lateral ajardinado de la plaza de La Puntilla; y en el entorno de la Onda Atlántica, Eduardo Benot, la salida del túnel de Pérez Muñoz, la plaza de los patos y Manuel Becerra, Porto Pi y El Sebadal. Además, demandan un aumento de la masa arbolada del parque del castillo de La Luz.

Además, proponen el ajardinamiento del parterre que está junto al polideportivo Jesús Telo; la mejora de los espacios verdes de la entrada a la guardería La Carrucha y de la Nueva Isleta; la plantación de flora autóctona en el tramo del paseo que va desde la entrada del Confital a La Puntilla; la creación de un jardín de cactus en la mediana rocosa que está en la calle Coronel Rocha; la instalación de un techo verde en los edificios de la Concejalía del distrito y la biblioteca; la creación de dos huecos urbanos, al estilo del que existe en Guanarteme, a través de un proceso participativo «en el que se diseñe el espacio y su autogestión por parte de vecinos y vecinas»; y, por último, la plantación de vegetación entre los edificios del grupo Sanz Orrio, tal y como se planteó en el proyecto 'Nueva Vida' de los presupuestos participativos.

Mención aparte tiene la plaza del Arrecife, donde se propone una actuación que garantice la proyección de sombras por parte de los árboles y la recuperación de los parterres.

Estas propuestas fueron presentadas a la concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina. La edil informó ayer a este periódico, a través de una portavoz autorizada, que «siempre es positivo que los vecinos participen y hagan llegar propuestas para enriquecer la estrategia de ampliación de zonas verdes, y por eso estamos estudiando la propuesta». Y añadió que en cuanto se decida con los técnicos, la edila volverá a reunirse con los vecinos para explicarles lo que se puede hacer y lo que no.

La idea del Foro por La Isleta es que, además, se pongan en marcha dos sistemas microeólicos que existen en El Sebadal y en la entrada del Confital.

Concienciación

El portavoz del Foro por La Isleta, Félix Alonso, explicó que se trata de «recuperar la masa verde que se ha perdido y aumentarla, pero también de mantenerla». En este sentido, hizo un llamamiento a la ciudadanía que colabore a mantener limpios.

Para eso, pidió que se activen campañas de concienciación sobre «la conveniencia de que las personas que poseen perros, les dirijan a hacer sus necesidades fuera de los alcorques, de las aceras, de las fachadas y del mobiliario urbano».

En esta estrategia se incluye la propuesta de involucrar a los niños y jóvenes mediante la plantación de árboles en los centros educativos para celebrar el día de la Tierra (22 de abril), el día mundial de las abejas (20 de mayo), el día mundial de la diversidad biológica (22 de mayo), el día mundial del Medio Ambiente (5 de junio) y el día mundial del árbol (28 de junio).

Además, se pide la inyección de cemento líquido en las aceras cuando las hierbas silvestres rompan el pavimento.