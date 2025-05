GraffMapping: Una historia que se cuenta en las paredes

David Ojeda Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 1 de mayo 2025, 23:10 Comenta Compartir

Richar Santana ha deslumbrado con su trabajo a medio mundo tras la firma GraffMapping, el concepto artístico en el que enlaza lo plástico del grafiti con el impacto visual del videomapping. Sus obras le han llevado a por lugares tan dispares como Corea del Sur, Filipinas o Estados Unidos. Pero existe un hilo invisible que le mantiene cosido a la identidad de la isla y, particularmente, a Las Palmas de Gran Canaria.

Uno de los últimos aplausos unánimes que ha recibido tiene que ver con la última edición del Rally Islas Canarias, prueba del WRC, que tuvo su salida simbólica en la plaza de Santa Ana. Suya fue la propuesta artística que iluminó la catedral en una de las imágenes ya más icónicas de la historia del deporte en la isla.

Pero detrás de este artista, formado en diseño gráfico en Granada, hay una vocación narrativa que queda impresa y acreditada en muchos espacios de Las Palmas de Gran Canaria. «Cuando hago un mural me gusta investigar mucho, me detengo en temas antiguos de esa zona en concreto. De cómo era ese barrio en el pasado y por eso busco muchas fotos que me cuenten cómo era antes, en las que se puedan encontrar esos recursos gráficos para llevarlos a la calle porque muchas veces esas fotos están escondidas, vete a saber dónde, y es una manera de ponerlas a la vista de todo el mundo y a través de ellas contar historias, que es lo que me gusta», comenta.

GraffMapping aterrizó físicamente hace un mes en el 38 de la calle Perojo, tras los escaparates de una antigua tienda erótica. En esa vía, protegida patrimonialmente, ha instalado Santana su base de operaciones convirtiéndola en una galería de libre acceso para el público. Sin ir más lejos, este viernes 2 de mayo entre las 20.00 y las 23.00 horas el público podrá disfrutar con acceso gratuito de su último proyecto con la proyección de videomapping sobre la reproducción en un mural dentro del local de una vieja fotografía de la calle Triana en 1966.

«Al instalarnos aquí quise hacer algo con alguna foto de la calle Perojo, pero no encontré ninguna adecuada por lo que me recomendaron que porque no miraba sobre Triana y Jaime Medina, de Ínsula Signa, me dijo que tenía muchas. Fui a su casa a verlas y esta me fascinó», cuenta Santana a pie de proyecto.

No es la primera vez que GraffMapping e Ínsula Signa comparten ideas y ejecutan obras de la mano. Es muy recordada la instalación que Santana puso en marcha en su día para iluminar el abandonado letrero de los Multicines Galaxy's una noche antes de que Ínsula Signa, custodios del patrimonio del diseño gráfico en las islas, lo rescatara para dejarlo a buen recaudo.

De aquella idea nace ahora una camiseta conmemorativa que se puede adquirir en la web de GraffMapping, sellada con la fecha de aquella intervención que tanto impacto tuvo entre los nostálgicos de la ciudad.

Estas piezas son muestras de que la innovación no está reñida con la identidad. Santana explora todas las posibilidades que le ofrecen las herramientas con las que trabaja pero sabe qué es necesario caminar para atrás para documentar esa pertenencia orgullosa que no siempre ha sido una constante en este entorno.

Su trabajo más físico se puede encontrar por toda la islas. Referencia imprescindible es esa pared de El Puertillo, camino al norte, en la que reluce el rostro de Manuel Sosa, 'Sandokán', histórico rescatador en las procelosas costas isleñas.

Y en Las Palmas de Gran Canaria hay dos ejemplos que cuentan perfectamente la base de su trabajo, los dos marcados sobre la fachada de dos institutos llenos de historias en la ciudad: el mítico 'Lechuga' de la Vega de San José y el de Cruz de Piedra, el primero relatando la tradición marinera y la relación de la vela latina con el barrio; el otro con esa célebre fotografía de niños jugando sobre la tierra del desaparecido campo de fútbol del Antonio Rojas, solar en el que luego se construyó el centro.

Ese periodo a pie de barrio, en el que comienza a descubrirse el boceto sobre la pared escogida, es parte del proceso creativo y va moldeando la idea original. «Me nutro mucho de las historias de la gente cuando estoy ya lanzado haciendo el mural. Pasa mucha gente por allí y se para y cuenta sus recuerdos relacionados con la época de las fotos que estoy dibujando. Por ejemplo, en San Cristóbal le puse el nombre de las barcas reales y la gente se veía reflejada y contaba anécdotas. Hicimos también uno de Jesús Arencibia en Tamaraceite, pintando una pila de agua y mucha gente venía a recordarnos sus historias», cuenta.

Y, por supuesto, la nostalgia es una pieza elemental que tiene más que ver con el que se encuentra de pronto con esa pared intervenida artísticamente que casi que con el que la crea. «En San Cristóbal también nos pasó que llegó un día una chica y nos dijo: esa soy yo, la que está ahí de espaldas, en uno de los botes de vela latina. O gente que de pronto se siente muy emocionado porque descubrió que estábamos haciendo al padre», señala.

Vocación creativa

Richar Santana explica que su vocación creativa le atravesó durante la adolescencia. Nacido en 1987, desde muy joven ha estado involucrado en procesos creativos que explotaron definitivamente tras su paso por la universidad en años claves para su perspectiva personal.

Eso le ha permitido, desde uno de sus primeros trabajos en Fuerteventura, ampliar los espacios donde se conoce su obra y alcanzar una trascendencia internacional que, rompiendo tabúes, también parece haber adquirido en sus proyectos locales.

En ese último enfoque parece encuadrarse la apertura de la galería en la calle Perojo, emblemático espacio en Las Palmas de Gran Canaria. La cita de este viernes con la iluminación de los antiguos rótulos comerciales en vertical de la calle Triana se repetirá también el viernes de la próxima semana, con la aspiración de este narrador visual de convertir su galería en un lugar referencial en de la vida cultural de Las Palmas de Gran Canaria.