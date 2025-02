Cómo gastará Las Palmas de Gran Canaria su presupuesto récord área por área

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de febrero 2025, 23:05 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves, en una comisión extraordinaria, el calendario de tramitación de los nuevos presupuestos municipales, que garantizan un gasto de 520 millones de euros en el presente año. Para poder hacer uso de este dinero, el Consistorio debe aprobar las cuentas. Para disponer de todos los fondos en marzo, el próximo 26 de febrero se aprobará el presupuesto en su fase inicial.

Este año, por vez primera, en aplicación del nuevo reglamento municipal, los concejales de gobierno expusieron los principales objetivos que se marcan en las dotaciones presupuestarias.

1 Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, Parques y Sector Primario De 28,2 millones a 29,92 millones (+6,1%)

La concejala Gemma Martínez detalló que la dotación de Parques y Jardines (27,82 millones de euros) no solo para asegurar el mantenimiento de las zonas verdes actuales, sino «para incluir todas las que no estaban inventariadas». Se trata de espacios aún sin urbanizar como solares vacíos, barranqueras, laderas o espacios que, en un principio, se estima que están naturalizados y por tanto no deben tener un mantenimiento continuado. En todo el municipio hay una superficie de 2.328.517 metros cuadrados en esta situación. A futuro, la intención es que en el inventario de esta ciudad de zonas verdes se aumente en más de 10.000 metros cuadrados de parques urbanos, 30.000 de zonas ajardinadas y 10.000 en espacios verdes varios. Además, el incremento de Parques y Jardines (+5%) trata de responder también al nuevo contrato de mantenimiento de las zonas verdes, ya que el actual está agotado. «Para nosotros es un aumento significativo que refuerza una vez más la importancia que tiene para este ayuntamiento nuestro patrimonio natural y nuestras zonas verdes», expuso la edila.

También se va a impulsar la licitación de los contratos de mobiliario urbano y mantenimiento de fuentes ornamenales, que dispondrán de casi dos millones de euros (+7,24%).

En cuanto a las inversiones en infraestructuras y reposición de bienes, se refuerzan también las inversiones con un incremento del 15,84%, alcanzando una cifra de 959.301 euros. Aquí se engarzan proyectos como la mejora de los jardines del Poeta Alonso Quesada.

En materia de sostenibilidad, crece en unos 300.000 euros para la licitación del servicio de educación ambiental, el mantenimiento del Pambaso, el mantenimiento de Fuente Morales y la recuperación del cauce del Guiniguada, para lo que se va a presentar también un proyecto a la Unión Europea.

Para el PP, la concejala Victoria Trujillo alertó del aumento del gasto en agua y lamentó el bajo nivel de ejecución del presupuesto, algo que la edila de Parques y Jardines justificó por la falta de personal, que ya ha sido solventado. « Dice que se van a introducir zonas verdes, pero mucho me temo que de poco sirve hacerlo si lo que tenemos, no lo cuidamos», expuso la concejala del PP, quien mostró su preocupación por el tiempo en que los contratos principales llevan en nulidad, que son más de dos años.

Por su parte, el portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, achacó a la concejala Martínez del mal estado de las infraestructuras verdes por «falta de acción y por falta de ejecución presupuestaria».

2 Seguridad, Convivencia y Cultura De 56,66 millones a 57,63 millones (+1,7%)

El concejal Josué Íñiguez manejará 57,63 millones de euros en las siguientes áreas: Cultura (19,45 millones), Policía Local (28,27 millones), Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (9,57 millones), Protección Civil (120.000 euros) y Seguridad (220.000 euros).

El edil reseñó que la política presupuestaria en materia de seguridad está «orientada a la tecnificación y modernización de los medios con los que cuentan nuestros policías, una estrategia que vamos a mantener durante el próximo año», aunque el presupuesto de la Policía Local baja un 1,8%. Sube, en cambio, en el caso de Bomberos (5,2%) y en el área de Seguridad (+47%) por la creación de una oficina técnica que dirigen dos técnicos en emergencias.

En materia de Cultura, el aumento del 5% de su presupuesto tiene que ver con la activación de la oficina técnica de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a la capitalidad cultural europea de 2031.

El PP, a través del concejal Diego López-Galán, lamentó la bajada de las partidas de vestuario y de reparación de vehículos. «Usted dice que cuida a la Policía Local, que cuida a los que nos cuidan, pues no sé cómo porque el presupuesto para este año a la Policía Local le disminuye un 1,84%, medio millón de euros menos», criticó, «ha reconocido carencias de la Policía Local y que están trabajando en ello, pero sin embargo el presupuesto disminuye».

En cuanto a Cultura, se refirió a la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como un «pozo sin fondo» .

Al respecto, el portavoz de Vox recordó que la salida del anterior concejal de Cultura se produjo por el excesivo peso del carnaval en la programación y distribución de fondos. Y también denunció la falta de seguridad que, en su opinión, se vive en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Íñiguez les respondió que el suministro de vestuario y la reparación de vehículos está cubierta con diferentes contratos y, en el caso concreto del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, informó de la incorporación de nuevos vehículos en los próximos meses. «Cerraremos el mayor proceso de inversión que ha tenido el cuerpo bombero en su historia», dijo, «estaremos sobre los ocho, nueve millones de euros de inversión en seis años, con la incorporación de treinta y dos nuevos agentes, mandos, etcétera...».

3 Desarrollo Local, Empleo, Solidaridad, Turismo, Movilidad y Ciudad de Mar De 55,98 millones a 52,8 millones (-5,7%)

El concejal Pedro Quevedo gestionará un presupuesto de 52,8 millones de euros distribuidos en las siguientes áreas: Desarrollo Local (1,35 millones), Empleo (4,98 millones), Solidaridad (60.000 euros), Turismo (1,72 millones), Movilidad (38,43 millones) y Ciudad de Mar (6,26 millones).

El edil nacionalista detalló que unos 19,3 millones de euros de Movilidad se invertirán en la mejora de la red semafórica, el cambio de paradas de guaguas o la adquisición de flota. Al respecto, aclaró que aunque Guaguas Municipales –que este año movió a 56 millones de viajeros- pierde casi cuatro millones de euros en comparación con 2024, la renovación de la flota se nutrirá también con remanentes de tesorería. También planteó las propuestas de la zona de bajas emisiones (749.000 euros) y el nuevo potrero de Jinámar (casi 6 millones) o el aparcamiento intermodal del Centro (unos 3 millones).

En materia de empleo, los casi 600.000 euros añadidos respecto a 2024 se destinarán al refuerzo de personal y a un nuevo proyecto de formación e inserción laboral.

Y en Ciudad de Mar se reservan 3,69 millones de euros para el nuevo contrato de mantenimiento y limpieza de las playas.

La concejala del PP, Olga Palacios, denunció la pérdida de subvenciones, mientras que Alberto Rodríguez (Vox) volvió a criticar el proyecto de la MetroGuagua y la pérdida de la bandera azul en la playa de Las Canteras.

4 Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas De 23,63 millones a 27,19 millones (+15,1%)

La concejala Inmaculada Medina se encarga de la gestión de los fondos asignados a Coordinación Territorial (720.000 euros), Aguas (16,37 millones), Distritos (3,6 millones) y Carnaval y Fiestas (6,5 millones).

«Estos presupuestos reflejan una apuesta decidida por el reequilibrio entre distritos, con aumento significativo de la inversión en zonas que históricamente han tenido carencias estructurales. Por ejemplo, la inversión en Isleta-Puerto-Guanarteme crece en más de 2,1 millones de euros con respecto a 2024, lo que supone un incremento de un 33,27%» para la mejora de servicios básicos, la creación de zonas verdes o la rehabilitación de espacios públicos.

En Vegueta, Cono Sur, Tafira, la inversión aumenta un 21,38%, superando los 9,3 millones de euros para modernizar centros educativos y desarrollar nuevas infraestructuras deportivas y culturales, así como la renovación de viviendas en Jinámar (3,45 millones).

En Ciudad Alta se priorizará la rehabilitación y construcción de viviendas, así como el impulso del Corredor Verde que conectará con Tamaraceite.

En el distrito Centro se llevarán a cabo proyectos de mejora de la movilidad peatonal, con nuevas infraestructuras en el tramo que va desde La Ballena hasta Los Tarahales, mejorar la infraestructura de la calle Nilo-San Nicolás, finalizar el proyecto de la MetroGuagua en este distrito, la mejora de la zona zona comercial abierta de Tamaraceite.

Medina informó de que desde los distritos se concederán más de 4.000 prestaciones económicas que supondrán 3,19 millones de euros, sin contar las más de 3.700 personas que actualmente son beneficiarias del servicio de ayuda a domicilio.

Pese a ello, la concejala del PP, María Más, criticó al gobierno local por imponer recortes a los distritos de Vegueta-Cono Sur-Tafira y Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, «que son de los que requieren mayor apoyo municipal». La edila conservadora también censuró que se haya presupuestado 5,5 millones de euros para el carnaval cuando el año pasado costó más de 7,5 millones de euros.

Por parte de Vox, Alberto Rodríguez, mostró su preocupación por el hecho de que el anuncio de los 100 millones de euros que aportará el Estado para la construcción de la segunda desaladora no tenga reflejo en los presupuestos municipales. «Solo aparecen 2,45 millones de euros», advirtió.

Medina desmintió que el carnaval restara fondos a Cultura y aseguró que las carnestolendas de 2024 se ajustaron al presupuesto de 5,5 millones de euros de dinero público ya que los dos millones restantes fueron aportados por patrocinadores privados.

5 Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Limpieza, Vías y Obras y Alumbrado De 159,62 millones a 176,34 millones (+10,5%)

El concejal Mauricio Roque tiene la responsabilidad de gestionar los fondos adjudicados a Urbanismo (57,44 millones), Vivienda (22,05 millones), Limpieza (71,76 millones), Vías y Obras (14,73 millones) y Alumbrado (10,36 millones).

El edil detalló que el presupuesto recoge la nueva competencia de mantenimiento de elementos mecánicos y solares, lo que explica el aumento de 10,5 millones a 14,7 millones en esta asignación. También anunció el uso de 5 millones de euros para repavimentar diversas vías de la ciudad y defendió la reducción del presupuesto de Alumbrado por la mejora de la eficiencia energética y la disminución de los precios de la energía. Y recordó que Limpieza gana 13,26 millones de euros para el impulso de los nuevos macrocontratos.

Este panorama dibujado por Roque fue criticado por el concejal del PP Ignacio Guerra, quien detalló que en el anexo de inversiones «hay 1,8 millones de euros menos que en 2024 y, además, incluye más de veinte operaciones que se repiten porque son inversiones plurianuales».

El portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, mostró su preocupación por el empeño del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria «en ser promotor de vivienda pública y que estemos gastando mucho más dinero del necesario en facilitar una vivienda social».

A ello respondió el concejal de Desarrollo Urbano alegando que la política de vivienda es fruto de la colaboración púbilco-privada. Así, indicó que «la promoción privada tiene suficientes parcelas en Las Palmas de Gran Canaria para construir viviendas en los próximos 10 o 15 años». Aún así, defendió el papel de la administración pública en la promoción de viviendas dignas.

6 Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud De 47,03 millones a 48,37 millones de euros (+2,8%)

La concejala Carmen Luz Vargas gestionará un presupuesto de 43,95 millones de euros en Bienestar Social; de 1,32 millones de euros en Igualdad; de 2,2 millones de euros en Salud y Cuidados; y de 900.000 euros en Participación.

Resaltó el aumento del 32% en las partidas que financian proyectos del tercer sector, de modo que los convenios con organizaciones no gubernamentales crecen hasta los tres millones de euros, mientras que las subvenciones por concurrencia competitiva sube en 250.000 euros hasta 1,5 millones totales. «Este aumento pone de manifiesto la voluntad de este gobierno para avanzar en la construcción de un sistema local de bienestar, un sistema basado en una alianza con las entidades privadas», expuso. También informó del aumento en 220.000 euros para el proyecto Housing First para la reinserción de personas sin hogar, el refuerzo del servicio de ayuda a domicilio y la reserva de 8,05 millones de euros para las prestaciones económicas destinadas a paliar las necesidades de las personas con menos recursos.

«Desde el PP no podemos entender que de un presupuesto de casi 44 millones de euros solo se destine a entidades del tercer sector 3 millones de euros», lamentó la concejala María Amador, quien además dio a conocer la congelación de los presupuestos participativos, ya que este año se limitará a plasmar los proyectos de 2023 y 2024 que aún están pendientes.

El portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, criticó que se siga apostando por la entrega de subvenciones nominativas. «Ustedes son los responsables de redactar el plan estratégico de subvenciones y ahí dicen que la manera habitual y general de conceder las subvenciones será la de concurrencia ccompetitiva, pero después es una excepción, ustedes incumplen sus normas», afeó al gobierno.

7 Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos De 58,47 millones a 61,87 millones de euros (+5,8%)

El concejal Francisco Hernández Spínola tiene la misión de gestionar más de 61millones de euros «en el fortalecimiento, en la mejora y en la modernización de la administración municipal para hacer frente a los grandes retos transformadores en el que está inmersa la ciudad y cuyo resultado final será lograr las mejores condiciones de vida para la ciudadanía».

Ahí se incardinan los tres millones de euros más en Recursos Humanos para la subida salarial del 2,5%, el nuevo servicio de atención telefónica (unos 600.000 euros), más la implantación de sistemas integrados de la administración electrónica y otros proyectos digitales, que requieren de unos 6 millones de euros. Y un nuevo contrato de comunicaciones postales que tiene un presupuesto de 900.000 euros.

El PP, a través de Ignacio Guerra, centró sus críticas en las diferencias que cada año se producen entre la presupuestación y la ejecución de las partidas. El edil hizo referencia a que en el último año se dejó sin gastar unos 90 millones de euros de las partidas de inversiones. «Por eso están las playas como están, por eso está la ciudad sucia, por eso está la ciudad en las condiciones que están», expuso. En su opinión, lo único que es histórico es «la pérdida de oportunidades» con un presupuesto expansivo.

El portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, afeó al gobierno que se jacte cada año de tener unos presupuestos históricos. «Cada vez que el presupuesto municipal aumenta significa que hay más impuestos de los ciudadanos comprometidos en la gestión de esos recursos, y eso podría tener alguna explicación o sentido si hubiese alguna contrasprestación en favor de la ciudadanía. Pero es que desde que ustedes han llegado al Gobierno municipal las cosas no han mejorado», aseguró, «no se trata de gastar más, sino de gestionar mejor».

8 Educación, Deportes y Juventud De 39,45 millones a 41,88 millones de euros (+6,2%)

La concejala Saturnina Santana tiene a su disposición el gasto de Educación (23,17 millones), Deportes (17,29 millones) y Juventud (1,42 millones).

Es la de Educación la única que crece en un 11,76%. La mayor parte está destinada al nuevo contrato de limpieza de los centros educativos, pendiente de adjudicación, y al de seguridad, que ya está adjudicado. Esto va a permitir la apertura de los 63 centros educativos por la tarde. Además, se va a reforzar la oferta educativa de la Universidad Popular.

El concejal del PP, Diego López-Galán, lamentó el poco esfuerzo que se realiza en Juventud. «Su presupuesto es ínfimo, un 0,27% del total», expuso, «solo se ha incrementado unos 8.000 euros desde 2023 y ha disminuido con respecto al presupuesto del año pasado».