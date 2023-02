La fiebre del mullet invade las barberías

Es un corte unisex, pero en los chicos ha causado auténtico furor. Las barberías suman clientes y clientes, en torno ya a un 70%, que acuden a por un mullet, una moda que surgió en la década de los 80 y que ahora ha resurgido de manera inusitada desde hace un año. Futbolistas, cantantes o actores son referentes de un corte que se caracteriza por «tener la patilla rapada, como principal premisa, con la parte delantera muy corta y la trasera más larga». De manera muy gráfica, Rubén Pulido, propietario de Pantera Barbería, local ubicado en la calle Presidente Alvear de Las Palmas de Gran Canaria y que recientemente logró el premio a barbería revelación 2022 en los Premios Soy Barbudo, destaca que en referencia al mullet «lo que antes se veía como hortero o matado, hoy es cool».

Por qué esta fiebre, qué buscan los jóvenes con este corte, aunque el abanico de edades se está extendiendo incluso en niños y mayores, etc. Algunas de estas incógnitas hemos querido resolverlas acudiendo a Pantera Barbería, un local en el que solo hay mujeres barberas. Vanesa Rodríguez y Pamela Rull destacan que «es un corte cómodo, cada día más demandado y nada complicado». Pedro Barrada y Adrián Albuger, clientes de Pantera Barbería, han hecho de modelos para la elaboración de este reportaje. Ambos destacan lo cómodo que están con un corte que está de moda.

Clásico, mohicano...

El origen del mullet mantiene muchas incógnitas. Hay algunas teorías que dicen que la gran esfinge egipcia es la que originó el corte, pero es poco probable. Otros dicen que el corte mullet surgió a raíz de que los pescadores del sur de los Estados Unidos empezaron a llevar el pelo largo en la parte posterior para mantener el cuello abrigado y al reparo del sol. El nombre en inglés de la familia de esos peces es mullet, de ahí su nombre.

Su variedad es muy amplia. Desde el clásico al mohicano. Pedro Barrada lleva un mullet mohicano. «No me suelo peinar y ahora estoy más cómodo que nunca. Vi en su día un peinado de David Beckham que me llamó la atención y me pareció muy original». El corte mohicano es rebelde. Comparte un look similar al clásico, pero añadiendo un rapado al estilo mohicano en los laterales añadiendo algo de volumen en la parte trasera.

Por su parte, Adrián Albuger apuesta por un mullet clásico ochentero. La premisa es llevar el pelo más largo en la nuca, que sobrepase el largo del cuello, con la parte superior y los laterales más cortos. Se peina preferiblemente desenfadado y revuelto. En su caso, para pelo rizado, el mullet se lleva con mucho volumen tanto en la nuca como en la parte superior. El futbolista Héctor Bellerín es un claro ejemplo de este corte. Para Adrián Albuger esta moda llegó de manera casual. «Fue una amiga la que me impulsó a un cambio de aires. Conoció a través de Instagram esta barbería y me animé. Estoy encantado», destaca.

Con maquinilla por los lados y con tijeras por arriba. Pedro y Adrián acuden con frecuencia, ya que su peinado merece cada dos o tres semanas estar a punto, aunque de inmediato interviene Vanesa Rodríguez para apostillar que « tengo clientes que vienen cada semana, de jueves a jueves, o cada quince días».

Las modas van cambiando y lo que en los 80 fue un boom ha regresado con fuerza. ¿Cuánto durará? Nadie sabe la respuesta. Pero todos son conscientes que cada cosa tendrá su época, con un inicio y un fin.

Mullet para pelo liso, rizado, con cresta, flequillo, etc. El abanico es muy amplio. De David Bowie, André Agassi a personajes actuales de la serie Stranger Things. Los jóvenes se han subido a la ola mullet. Adaptado a la modernidad actual, el mullet va girando hacia un corte cómodo y juvenil. La estética actual va desde niños a mayores, y en los degradados se pueden incluir líneas o rayas. Ver a un famoso y llevar la imagen a la barbería para buscar algo parecido es también una opción cada vez más buscada.