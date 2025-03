La Feria, conmocionada por la muerte de Rita: «Estamos blancos, no nos lo creemos todavía» La mujer fue apuñalada en el pecho y el cuello por Mari tras una discusión a altas horas de la madrugada de este jueves en este barrio de Las Palmas de Gran Canaria

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de marzo 2025, 15:03 Compartir

«Estamos todos blancos, todavía no nos lo creemos». Yamiley Sepúlveda, vecina de La Feria no pudo ocultar su conmoción al preguntarle por Rita, la vecina de este barrio de Las Palmas de Gran Canaria que acaba de fallecer tras ser apuñalada por Mari en el Centro Comercial Parque Atlántico. «Era una persona que la veías y pensabas que estaba loca, pero cuando la conocías notabas lo buena persona que era», señala mientras caminaba a la zona donde ocurrieron los hechos.

La Feria amaneció este viernes con la trágica noticia del fallecimiento de Rita, que recibió dos puñaladas en el pecho y en el cuello por parte de Mari, según ha podido saber este periódico. «Se comenta que fue por dinero, no era la primera vez que discutían», comenta Sepúlveda con rostro afligido.

La arrestada está a la espera de ser puesta a disposición de la autoridad judicial en funciones de guardia. María del Carmen Izuardes, otra vecina de este barrio que vive en el mismo bloque que la detenida está «en shock». «Me encuentro muy mal, a Rita la conocía desde que era pequeñita», apostilla.

En La Feria no se habla de otro tema este viernes. «Se está comentando en cada rincón, la gente no se lo cree, al final es algo que nunca te esperas que ocurra», comenta una conocida del barrio que no quiso dar su nombre. «Todo comenzó con un 'chacho, Mari, ¿qué te pasa?', luego empezó la discusión y la pelea a altas horas de la madrugada», cuenta.

El suceso ha conmovido a esta localidad de la capital grancanaria ya que nadie pensaba que pudiese ocurrir algo así. «A mí me da pena, al final a pesar de lo que digan por ahí, esto es tranquilo y noticias así hacen que este sitio tenga mala reputación», comenta otro vecino que tampoco quiso identificarse.