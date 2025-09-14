'El coche fantástico' vive en la ciudad: KITT patrulla Las Palmas de Gran Canaria

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:20 Comenta Compartir

Como emergiendo de uno de aquellos saltos que fascinaron a la audiencia televisiva de la década de 1980, 'El coche fantástico' se hace presente en las calles de Las Palmas de Gran Canaria. Realmente es una versión mejorada, una réplica perfecta en la que Pedro Suárez, palmense de 45 años, invirtió cinco años de su vida. «Como este coche en Europa habrá como mucho uno o dos más», expone orgulloso.

Protagonizada por David Hasselhoff, 'El choche fantástico' se convirtió en un clásico de las pantallas durante las temporadas que duró la serie y en las infinitas reposiciones que aún hoy se emiten por televisión. KITT era el nombre de este vehículo, montado sobre pedazos de diversos Pontiac Trams-Am. Una máquina que sobrepasaba la tecnología imaginada en esos tiempos y que tenía más frases de diálogo que otros protagonistas.

Pedro Suárez se enamoró de este coche desde entonces. «Soy coleccionista desde hace 25 años. Mi primer KITT fue un cochito de juguete pequeño que pinté de negro con la pintura de uñas de mi madre. Pero con este coche he llegado a lo más alto de mi sueño. Incluso tras poder haber conocido a Michael Knight –el actor David Hasselhoff– hace poco en Texas ya puedo decir que he visto mis sueños hechos realidad», explica.

Suárez cuenta con vehículos clásicos en su colección, coches, se puede decir, de carne y hueso. Y espera por otras piezas como el Corvette que Fenix tenía en el 'Equipo A' o el legendario Delorean de 'Regreso al futuro'. Pero nada tendrá el significado que tiene para él este modelo, al que ha dedicado mucho tiempo e inversión. «Tiene todos los detalles que tenía en la serie. Este es el modelo que apareció en las dos primeras temporadas, que es el que más me gustaba y era más complicado de hacer. Ha sido muy difícil ensamblarlo, porque, por ejemplo, el proceso de conseguir las piezas es muy complicado. Tiene muchos detalles importantes. La tela de los sillones, por ejemplo, es la tela original del que salía en la televisión. Por eso tengo mucho cuidado y no dejo que mucha gente se siente en él», comenta.

Es imposible que quienes en su infancia o adolescencia vieran la serie no sientan algo diferente al ver el coche de Pedro Suárez. La réplica es perfecta. No falta detalle, como se comprueba al abrir sus puertas y ver todos los botones de colores y pantallas que Michael Knight iba apretando en su carrera por el bien en los capítulos de la serie. «Lloré. Fue muy emocionante ver el coche completamente terminado. Cuando empecé a conducirlo estaba en una nube, es algo muy difícil de explicar», indica su propietario.

Detalles del interior de 'El coche fantástico' de Pedro Suárez. Cober

Pedro le dice a KITT que hay dos reporteros de CANARIAS7 interesados en hacerle un reportaje y el vehículo responde que le «complace» que así sea. Un diálogo que provoca carcajadas.

Suárez ha recorrido medio mundo para construir su modelo de 'El coche fantástico'. Pero también para obtener un autógrafo de David Hasselhoff en el volante de su réplica. Esto sucedió recientemente en la Comic Con de Texas, en Estados Unidos. «Cuando le enseñé la foto de mi coche me dijo que él también tenía uno y siguió firmando. Y pensé que había sido un poco déspota, pero luego me dijo a través de un traductor que para él lo más importantes es que hubiera ido desde Gran Canaria solo para conocerlo a él. También le llevé cosas de 'Los vigilantes de la playa' y le hacían todavía más ilusión».

La atracción de la carretera

El KITT de Pedro Suárez es un imán para los curiosos. Ha participado en eventos culturales o grastronómicos y cuando recorre Las Palmas de Gran Canaria impone una curiosidad algo molesta para su dueño. «El mantenimiento de este coche es complicado. Es más una maqueta que un vehículo y tienes que cuidarlo mucho. Cuando sales con él tienes miedo de que alguien te de un golpe. Conduciendo con él genera mucha controversia porque la gente se deja ir, frena, y se complica la circulación. Es un coche para lucirlo y por eso lo llevo a exposiciones. No hay otro como él en Canarias», señala.

Este imponente Trams-Am capta la mirada de todo el que se cruza con él. No es necesario tan siquiera sentir la punzada de la nostalgia, es una obra de orfebrería perfecta que atraviesa las barreras del tiempo para presumir de carrocería en la ciudad.