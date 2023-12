Con los presupuestos recién aprobados, el edil, mano derecha de Darias, fija prioridades y avanza cambios

las palmas de gran canaria. Vecino de Las Palmas de Gran Canaria aunque nacido en Lanzarote en 1957, Francisco Hernández ha estado en los gobiernos central y canario con el Partido Socialista, del que fue durante años número dos en Canarias. En las pasadas elecciones municipales se presentó en la candidatura socialista a la capital grancanaria con Carolina Darias, con quien compartió responsabilidades ministeriales, y ahora lleva las riendas de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos.

–¿Por qué los presupuestos recién aprobados son los que necesita la ciudad?

–Porque resuelven las peticiones que nos han hecho los ciudadanos. Tenemos una gran necesidad de mejorar los servicios públicos en la ciudad, y estos presupuestos se orientan, de una parte, al crecimiento económico y, de otra, a potenciar la inversión y los servicios públicos. Es ahí donde vamos a poner el acento: en mejorar los servicios públicos de la ciudad. Estos presupuestos son los mayores en la historia, y el Ayuntamiento a lo largo del ejercicio de 2024 va a ejecutar esos presupuestos, y los ciudadanos verán una mejora sustancial de los servicios públicos.

–¿Por qué era importante tener los presupuestos aprobados antes de que acabase el año?

–Tener el presupuesto operativo desde el mes de enero es muy conveniente, porque contamos con doce meses para gastar las partidas. Al llegar en junio nos comprometimos a elaborar un presupuesto y tenerlo aprobado en el mes de enero y esa promesa la hemos cumplido. Creo además que es un hito relevante en la ciudad y que va a contribuir a la mejora del crecimiento económico de la ciudad, porque evidentemente el Ayuntamiento genera riqueza, en la medida en que presta servicios públicos y en paralelo hay muchos prestadores de servicios al Ayuntamiento que van a ver cómo sus contraprestaciones van a ser atendidas en tiempo y forma.

–Si es tan importante contar con un presupuesto a tiempo, ¿por qué no fue posible en años anteriores, en que usted no estaba, pero sí su partido y el tripartito era el mismo?

–Yo tenía otras responsabilidades entonces y no seguía de cerca la vida municipal y seguramente habrán tenido algún tipo de problemas y supongo que en los plenos daban todo tipo de explicaciones. No tengo opinión porque no seguía la vida administrativa municipal.

–Los responsables de Hacienda tienen fama de tener mucho poder y de ser también menos los menos queridos por sus compañeros de gobierno. ¿Ya empieza a sentirlo?

–Todo lo contrario. Debo ser una rara avis. En el día a día encuentro mucho apoyo y reconocimiento al trabajo, no solo de mis compañeros de partido, sino de los compañeros de gobierno que son de otros partidos. Me siento muy arropado por los concejales y también de forma especial por la alcaldesa. Eso es un plus para dar una mayor dedicación.

«Los acreedores van a cobrar antes del 31 de diciembre de este año en su gran mayoría»

–Se queja la oposición de poco tiempo para analizar los presupuestos. ¿Han jugado a ponerles zancadillas?

–Eso es un clásico siempre que se presenta y se debate un presupuesto. En este caso en concreto le puedo decir que el presupuesto se aprobó en el pleno del 14 de diciembre y los miembros del Consejo Social, donde también hay una representación de la oposición, tuvieron el expediente desde el 1 de diciembre. Creo que es un tiempo más que razonable para preparar sus planteamientos.

–¿Está a día de hoy la estructura de este Ayuntamiento a día dimensionada para garantizar que el presupuesto se ejecutará en tiempo y forma?

–Una de las preocupaciones que tuvimos desde el día que llegamos era modernizar la administración municipal, y para eso hace falta una buena estructura. Por tanto, lo que hicimos fue modificar la estructura organizativa del Ayuntamiento, creamos unos pocos cargos directivos y lo que sí hemos hecho es dotar los puestos y cubrir las direcciones generales. Eso significa que nos hemos rodeado de gente capaz, técnicamente competente. Eso tiene que venir acompañado de un reforzamiento de la plantilla y para eso acabamos de aprobar una oferta de empleo público, hemos incorporado recientemente catorce técnicos A1, que son los titulados superiores, y también 22 técnicos administrativos. Esta tendencia que hemos iniciado se va a incrementar en los próximos años. Al acabar el mandato creo que el Ayuntamiento estará bien dotado de los recursos humanos y también de los tecnológicos, que es un asunto muy importante y en el que el Ayuntamiento tiene mucho que progresar.

–Pero ¿tener más gente es garantía real de menos burocracia y de que los expedientes se resolverán con mayor diligencia?

–Es uno de los retos de este equipo de gobierno: ofrecer mejores servicios a los ciudadanos y a los proveedores del Ayuntamiento. Para eso hace falta, de un lado, potenciar las inversiones en la ciudad y garantizar que los presupuestos se ejecutan. Modernizar la administración significa también acabar con cargas burocráticas, simplificar los procedimientos, y que los ciudadanos, cuando hacen una petición al Ayuntamiento, reciban una respuesta. El silencio administrativo tiene que dejar de operar en esta administración y las resoluciones económico-administrativas se tienen que resolver en tiempo y forma. Ytantas y tantas cosas que tenemos estudiadas y sabemos cómo mejorarlas...

–¿Tanto en el propio Ayuntamiento como en las sociedades participadas? Lo digo pensando en los retrasos en los pagos de la Sociedad de Promoción, necesitada cada cierto tiempo de inyecciones de capital.

–Después de seis meses de gobierno, creo que esa percepción empieza a cambiar en la ciudadanía. Los acreedores de la Sociedad de Promoción van a cobrar antes del 31 de diciembre en su gran mayoría. El resto de acreedores del Ayuntamiento están empezando a cobrar las facturas que están presentadas en esta casa. Estamos modificando los estatutos de todas las empresas públicas para que haya una coherencia, estamos, en definitiva, trabajando en la implantación de estructuras tecnológicas que son clave para que los procedimientos sean más rápidos.

–Al presentar los presupuestos se subrayó que la política de vivienda es una prioridad. ¿Cómo se refleja eso en las cuentas y en la acción de gobierno?

–El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es la primera referencia en política de promoción y construcción de vivienda pública, desde el mandato anterior y lo estamos continuando. Tenemos en el programa de gobierno la intención de construir en los cuatro años mil viviendas para alquiler social y alquiler asequible. Es un reto importante. En el presupuesto del año 24 hay tres grandes operaciones en materia de vivienda: la construcción de 148 viviendas en Las Rehoyas; 152 en la calle Doctor Chiscano y tenemos un ARRU [área de regeneración y renovación urbana] de Tamaraceite con 76 viviendas. En definitiva, una inyección en la inversión pública en vivienda espectacular, con un aumento del 60% respecto al año anterior.

–¿Estos presupuestos garantizan también una ciudad más limpia, que fue uno de los caballos de batalla de la campaña?

–En este tiempo de mandato le hemos dedicado una atención preferente a la limpieza porque sabemos que es una preocupación de los ciudadanos. Para ello hemos hecho varias actuaciones especiales en todos los distritos, con una valoración muy positiva de los vecinos. Y estamos trabajando, y quizás sea lo más importante, en un nuevo pliego de contratación del servicio de limpieza, recogida y tratamiento de residuos. Es un pliego complicado, uno de los más importantes, porque la limpieza lo es, y estamos en la fase de elaboración. Por su cuantía tiene que publicarse en el Boletín de la Unión Europea y eso nos lleva un tiempo. En el segundo semestre del año 24 espero que tengamos adjudicado ese contrato y será esencial, porque la ciudad necesita un nuevo contrato.

«En el segundo semestre de 2024 espero que tengamos adjudicado el contrato»

–Ya se ha reabierto el debate sobre la revisión de tasas. ¿El vecino de la capital tiene que asumir que se tendrá que rascar más el bolsillo y pagar más por servicios como basuras y agua?

–Se ha suscitado un debate en los medios referido a la actualización de la tasa del agua. Es importante aclararlo: no va a suponer una repercusión directa en los os bolsillos de los ciudadanos. Lo que ha hecho el Ayuntamiento es cumplir con la ejecución de una sentencia que le ha dado la razón a la empresa mixta Emalsa ante una reclamación que le formuló al Ayuntamiento. Lo que planteó fue la necesidad de actualizar la tasa de acuerdo con el contrato, que establece, a través de una fórmula polinómica, una actualización que no se produjo. Por eso ahora la tasa se actualiza, en ejecución de esa sentencia. El Ayuntamiento tiene recursos económicos para abordar ese pago y, por tanto, esto no tendrá incidencia directa en el bolsillo de los ciudadanos. Otra cosa es que en el futuro, el Ayuntamiento, como administración responsable, tendrá, previo estudio económico-financiero, que abordar la situación de la prestación del servicio público del agua. ¿Por qué? Porque hay muchas inversiones que ejecutar en el sector de las infraestructuras hidráulicas: tenemos que mejorar la red de alcantarillado, la situación de las depuradoras, de las potabilizadoras... ahí hay que hacer inversiones y tenemos previsto un plan hidráulico a largo plazo. Yya estamos actuando. En el futuro abordaremos el debate, de forma sosegada, pero ese momento no ha llegado y adelantar un debate sobre subida de tasas solo sirve para generar una alarma que es absolutamente injustificada. La oposición debería actuar en este asunto de forma responsable.

–Con la experiencia que tiene usted en política, en lo orgánico en el partido y también en labores ejecutivas, y después de seis meses de mandato, ¿ya tiene claro si en un Ayuntamiento se puede hacer política o toca hacer gestión?

–Se puede hacer política y se puede hacer gestión. Al ser una administración tan cercana al ciudadana, la inmediatez en la respuesta al ciudadano son fundamentales. Pero al margen de la gestión se puede hacer política, se puede planificar, y se puede soñar con una ciudad mejor, que avanza, que progresa, más cultural, más gastronómica, más innovadora, que respeta su historia y sus tradiciones, una ciudad más deportiva... sueño con eso y trabajo para eso. Estoy convencido de que al terminar este mandato, la ciudad va a experimentar un cambio tan importante, que nos vamos a sentir orgullosos de ser de Las Palmas de Gran Canaria.

–¿Qué le puede aportar a la ciudad que la alcaldesa haya sido ministra?

–Eso es un plus. Es una ventaja. A veces no se materializa externamente, no se ve, pero sin ninguna duda tiene una importancia capital en la ciudad. Pongo algunos ejemplos: una ministra tiene un nivel de relaciones con sus ministros colegas de otros departamentos, con los ministros de la Unión Europea, y así tuvimos la oportunidad de celebrar en la ciudad una reunión de ministros europeos de Sanidad. Eso da impulso, eso prestigia a la ciudad. Para resolver problemas fundamentales en los que interviene el Gobierno de España, es fundamental tener una interlocución directa con el ministro del ramo, y eso lo tiene esta alcaldesa exministra. Es un valor intangible pero de capital importancia.

–La última: con su bagaje político en una Canarias donde siempre ha habido pactos de gobierno, ¿cómo ve el grado de enconamiento que hay en la política nacional?

–Lo veo con preocupación y con una cierta tristeza. Desde muy joven me he dedicado a la política y he tenido responsabilidades en el Gobierno de Canarias en los años 80, pero también en el nacional con Felipe González, donde seguía muy de cerca lo que se debatía en el Congreso y en el Senado, y desgraciadamente no tiene nada que ver con lo que vemos ahora. Hemos retrocedido mucho; el diálogo, la convivencia y el respeto son fundamentales en la política y este país y sus ciudadanos lo demandan. Hace falta altura de miras para, entre todos, trabajar por los intereses generales y de los ciudadanos. Nos tenemos que olvidar de esta guerra absurda que crispa y genera desasosiego, además de que puede suponer un retroceso para las libertades y los derechos.