A un centímetro del sueño de ser policía

Jonathan Pérez Gil guarda, en su casa familiar de La Isleta, las fotos de carnaval de niño vestido de policía. «Desde pequeño», reconoce, no ha soñado con otra cosa, pero su aspiración se encuentra con un obstáculo de altura: él mide 1,64 metros. Y con esa estatura, le impiden presentarse a las pruebas selectivas.

El mínimo establecido para hombres es de 1,65 metros. Se quedó a un centímetro de conseguir un sueño que nunca se le ha borrado de la cabeza en sus veintisiete años de existencia.

Esos 10 milímetros son, aproximadamente, el diámetro de una arveja. Pero para Jonathan se han convertido en un obstáculo insalvable cuando se trata de su realización personal y profesional.

Sin embargo, este joven no se rinde. Está empeñado en saltar ese hueco de un centímetro. Su intención, en la que lleva embarcado desde el año 2018, es que se elimine este requisito.

Exigencias cambiantes

Los requerimientos de altura para los aspirantes a policías han ido reduciéndose a lo largo de los últimos años. «Antes era 1,7 metros para hombres y 1,6 metros para mujeres», explica el interesado, «y luego se bajó hasta 1,65 y 1,52 metros» respectivamente.

«En otras comunidades autónomas se ha recurrido y se ha dado la razón a los aspirantes que querían quitar este requisito», prosigue Jonathan Pérez, quien asegura que «muchos cuerpos de policía han optado por eliminarlos, como Madrid o Barcelona».

«Conozco a muchos policías locales, algunos con más de treinta años de servicio en nuestras calles», añade este ciudadano, «y al ver mi vocación, me animan a intentarlo, pero cuando les digo que no puedo hacerlo por la estatura, ellos mismos me dicen que no tiene sentido y que es una discriminación».

Modernización

En su opinión, la Policía Local de Canarias debería dar un paso adelante en su modernización. Y eso no pasa solo por dotar a los agentes de medios materiales adecuados, sino también de garantizar la igualdad de oportunidades, tanto a hombres como a mujeres.

Ya a fines de 2017, el entonces diputado del común, Jerónimo Saavedra, instó al Gobierno de Canarias a que eliminara esta exigencia. «La forma adecuada para conocer las aptitudes y capacidades de un aspirante a desempeñar una función íntimamente relacionada con la seguridad ciudadana es su valoración a través de las oportunas pruebas que se establezcan con tal finalidad», se recogía en una nota de prensa en aquellos momentos.

«Lo que pido no es solo por mí sino también por toda la gente que viene detrás», asegura.

Un requisito «innecesario»

Su petición ha sido elevada ya al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, a quien le remitió un escrito con su argumentación. «Considero que el requisito de estatura mínima es innecesario ya que las pruebas físicas las superarán los aspirantes que reúnan las condiciones adecuadas».

Si lo consigue, habrá hecho realidad el sueño de aquel niño de La Isleta que cuando iba al colegio y le chocaba la mano al policía del barrio entraba más contento a clase que nunca.