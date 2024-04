«Carolina, trátame bien. No te rías de mí». Con esos versos de la canción de la banda española M-Clan dirigidos a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, se cerraba en la mañana de este jueves la acción de protesta que por cuarta semana consecutiva protagonizaron un grupo de vecinos de La Isleta que reclaman que la calle Dr. José Guerra Navarro recupere su doble sentido de circulación original.

La reivindicación que impulsa el Foro por La Isleta volvió a consistir en pequeñas interrupciones del tráfico en Juan Rejón-La Carretera, junto a la intersección con Dr. José Guerra Navarro, donde continúan desarrollándose unas obras incluidas en el tramo 8 de la MetroGuagua. Una actuación que supone el estrechamiento de una vía por la que en estos momentos solo se permite circular en sentido salida del barrio hacia la GC-1, con la construcción de dos grandes parterres.

«No hay derecho a esto», apunta Mari Pino Niebla, quien se reconoce «enfurecida» por el hecho de que una calle en la que hay un centro de salud y un centro de mayores, se vea limitada a un solo sentido con los inconvenientes que esto supone «no solo para el barrio, sino para los servicios».

Pone a modo de ejemplo de lo que denuncia el hecho de que los profesionales que trabajan en el centro de salud que se ubica en esa vía vean condicionada la prestación de sus servicios por este cambio en el circulación. «Una enfermera me confesó el otro día que tardó tres cuartos de hora en llegar a Las Coloradas para atender a un paciente mayor en domicilio», dice sobre la obligación que tienen los vehículos que llegar hasta la Base Naval para poder volver a entrar a La Isleta.

Distintos momentos de la protesta. Cober

Además, recuerda que es un problema para los mayores que acuden al centro de salud a hacerse alguna prueba y han tomar un taxi para regresar a sus casas pues la carrera ve incrementado el precio con este rodeo. «Los enfermeros, los pobres, acompañan a los pensionistas hasta Juan Rejón para que cojan el taxi porque les cobran 10 euros», relata.

Mientras esta vecina explica los motivos que la lleva a tomar parte de la protesta, el resto de afectados cruza de un lado a otros de Juan Rejón por el paso de peatones mientras reciben muestras de apoyo de los conductores en forma de bocinazos

«Vamos a seguir hasta que nos hagan caso», apunta Félix Alonso, vicepresidente del Foro por La Isleta. Añade que más allá de que ahora se plantee un nuevo cambio en Dr. José Guerra Navarro para que vuelva a ser solo de entrada al barrio -algo que se cambio con la llegada de los carnavales- dada las condiciones de tráfico que existen en La Isleta no entiende que se estreche la vía pues puede suponer un peligro para este núcleo «ante una situación de emergencia».

Alonso lamenta que la reunión que mantuvo el Foro con el concejal del Distrito no sirviera de nada «pues nos dijo que él no tenía competencias en esto» y lamenta que el responsable de Urbanismo no haya atendido la solicitud de entrevista que han cursado vía telemática.