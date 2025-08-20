17 años del accidente de Spanair JK5022: «Mi hija querría que yo siguiera viviendo y aquí estoy»
Los familiares han rendido homenaje este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria a las 154 personas que perdieron la vida en uno de los accidentes aéreos más graves de España
El 20 de agosto es una fecha señalada en el sector de la aviación española. En el año 2008, 154 personas perdieron la vida y 18 resultaron heridas en un vuelo que debía partir desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y aterrizar en el Aeropuerto de Gran Canaria. Una serie de fallos mecánicos y errores humanos conllevaron a una de las mayores tragedias aéreas recordadas en España.
Con motivo del 17º aniversario, los familiares han rendido homenaje en Madrid y Gran Canaria. Sus familias, visiblemente emocionadas y lamentándose aún por lo ocurrido han asistido a las dos ofrendas florales que se han hecho en la isla: una en la zona de La Puntilla de la Playa de las Canteras, en el Monumento El Cubo, y otra en la Plaza de la Memoria. Aparte, el acto central ha tenido lugar en la capital española, en los jardines de la Terminal 2 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Estrella Nespereira, madre de una de las fallecidas, quiso dedicarle unas palabras: «Aquí estamos todos los abuelos, padres, madres y hermanos de todos aquellos que no llegaron a Las Palmas y se quedaron en el camino».
«Ella quería que yo siguiera viviendo y aquí estoy. Aquí estaremos siempre. Siempre que haya vida estaremos aquí para recordarles. En este día tan trágico, seguirán siempre en nuestros corazones», recalcó Estrella.
Además, coincidiendo con el homenaje a las víctimas, este miércoles se celebra el Primer Dia Nacional para la Conmemoración de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias. Servirá para recordar la responsabilidad de proteger a los viajeros y dar asistencia a las víctimas y sus familias en caso de accidente.
