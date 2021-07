Alcaravaneras y Triana se unirán con una vía peatonal

En atención a la demanda vecinal, el Consistorio ha diseñado un nuevo eje de prioridad peatonal entre los barios de Alcaravaneras y Triana. Se trata de un recorrido de más de cinco kilómetros en el que con mobiliario, pintura y otro tipo de señalización se advierte a ciudadanos y visitantes de que se entra en un espacio en el que la prioridad de paso la tiene el peatón. Para ello, se provocará un calmado de tráfico, de modo que se limite a los residentes el acceso a la mayor parte de las calles que forman el recorrido y se prohíba la circulación a más de 20 kilómetros por hora.

El proyecto ha sido bautizado como la 'gran vía peatonal' y se plantea como un recorrido en zigzag que se extiende a lo largo de una treintena de calles. Se calcula que el planteamiento requerirá de una inversión cercana al millón de euros. Y está previsto que pueda estar lista, en su conjunto, el año que viene, una vez que se redacten los proyectos y se busque la financiación, bien a través de remanentes, bien a través de los planes de cooperación.

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, explicó que la actuación se hará de manera rápida, «en tres o cuatro meses». Esto se debe a que la gran vía no requerirá de grandes actuaciones urbanísticas ya que en ningún momento se peatonalizarán las calles, ni se pondrá la calzada al mismo nivel que las aceras, como sí se está haciendo en todo el recorrido de la MetroGuagua.

Lo que se busca es la definición de un recorrido de modo que pueda ser reversible en caso de que se detecte algún efecto adverso en la movilidad general de la capital grancanaria.

Recorrido de la gran vía peatonal sobre plano. / C7

En este caso, lo que se hará es pintar el pavimento para advertir a conductores y peatones de que se entra en un área especial. Además, se instalarán bancos, jardineras, tumbonas y aparcabicis con el fin de impedir trayectos rectos y obligar a los conductores a reducir la velocidad.

El edil aclaró que «tienen que coexistir todos»los modos de movilidad. «Estamos buscando que las afecciones al tráfico sean las menos posibles», añadió.

Por eso, la propuesta no se plantea en ejes principales, sino en vías que no supongan una gran disfunción para el tráfico, ni den cabida al transporte público colectivo. «Son calles en las que no se castiga en demasía al coche», añadió el arquitecto Héctor Machín, responsable del trazado de la gran vía peatonal, «se trata de zonas de tráfico reducido».

Además, se crearán cinco nuevas pequeñas plazas para el descanso ciudadano y se informará de los principales elementos arquitectónicos e históricos de cada tramo a través de paneles.

Cinco fases

La gran vía peatonal se ha proyectado en cinco fases: Alcaravaneras; el tramo entre Julio Luengo y la calle Leopardi; desde aquí hasta Juan XXIII; el entorno de Arenales y Triana.

Si se empezara desde el norte, el nuevo eje comenzaría en la calle Alemania y enlazaría con Puccini y Perera a través de la plaza Gabriel Mejías Pombo. El viandante luego iría por Hermanos García de La Torre y Camilo Saint Sáenz, en cuya intersección con Maestro Valle se creará la primera plaza. En la continuación del recorrido por Rafael Ramírez y Brasil se crearán tres plazas más, en los cruces con Lope de Vega, Santiago Rusiñol y Núñez de Arce.

Ya en Leopardi, se baja por Alejandro Hidalgo para rodear el colegio Salesiano con un área de prioridad peatonal, y se llega a León y Castillo para empatar con el Pueblo Canario.

En muchas de las calles del recorrido solo se permitirá el acceso en coche a los residentes y vehículos de emergencia

En la intersección de Ángel Guimerá con Francisco González Díaz se creará la quinta plaza. Luego se encaminará hacia Cayetano de Lugo y Suárez Naranjo, desde donde se podrá bajar por la calle Castrillo y el pasaje de Las Chapas, así como Carvajal, Matías Padrón y Pamochamoso. Se sigue por Aguadulce y Agustín de Bethencourt, Molino de Viento y la plaza de La Feria.

Desde aquí, por Canalejas y Obispo Rabadán, se entrará en Perojo, que en el futuro será peatonal, y se llegará hasta el entorno de San Telmo y Triana.

María del Carmen Reyes, José Eduardo Ramírez y Héctor Machín. / C7

José Eduardo Ramírez detalló que la propuesta está abierta. De hecho, aseguró que también se sumará al recorrido la calle Pérez Galdós, tal y como reclaman los vecinos.

Además, indicó que la propuesta no solo mejorará la calidad de la movilidad en la parte baja de la ciudad, sino que beneficiará también a los vecinos de la zona alta ya que la gran vía peatonal se acercará a los ascensores que se habilitarán para coser la unión de las dos plataformas y al área de influencia de la MetroGuagua.

El edil de Movilidad recordó que la propuesta de la gran vía peatonal partió de los ciudadanos y fue llevada a pleno por el grupo municipal de Ciudadanos. La idea obtuvo el respaldo unánime de toda la Corporación.

La portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres, aseguró que la gran vía peatonal «es un proyecto muy poderoso para la reactivación en numerosos aspectos de Las Palmas de Gran Canaria». Y entiende que el proyecto «es más necesario que nunca si se tiene en cuenta el contexto de pandemia en el que estamos viviendo» ya que garantiza el mantenimiento de las distancias de seguridad y contribuye a la mejora de la movilidad de la ciudadanía y de su calidad de vida. Para Cáceres, «va a suponer un incentivo para la economía local».