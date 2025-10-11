Idaira Hernández, una ganadera 'atípica' Esta vecina de Valsequillo reivindica la importancia que tiene la mujer dentro del sector primario | Hace dos años dio un giro radical a su vida para dedicarse al cuidado de las cabras

Hace poco más de dos años, Idaira Hernández decidió dar un vuelco total al rumbo de su vida. «Dejé atrás mi anterior trabajo para dedicarme por completo a la ganadería», relata con ilusión. Ella se considera una granjera 'atípica', puesto que cuenta con el Grado en Traducción e Interpretación y «no se suele ver que alguien con un título universitario sea ganadera», señala.

Ella achaca este prejuicio social a que «siempre nos han vendido la ganadería como algo muy sacrificado o malo, pero esto es porque antes las personas no tenían más remedio que ser ganaderos para vivir», comenta. Idaira aboga por que hoy en día se cambie esta tendencia y se empiece a valorar los trabajos del mundo rural de forma diferente.

Idaira se esfuerza desde su posición en promover la importancia que tiene el sector primario en la supervivencia de los pueblos rurales. «Cada vez hay más pueblos dormitorios donde la gente no trabaja ni contribuye en la economía local y eso es un peligro a futuro», señala la ganadera, quien piensa que es necesario poner el foco en incentivar trabajos como la agricultura o la ganadería, puesto que es probable que llegue un momento en el que puedan desaparecer.

Actualmente tiene en propiedad una finca heredada de sus padres en Tenteniguada, en Valsequillo, donde sigue la estela de sus abuelos. «Mi pasión por la ganadería viene de mi abuela. A mí y a mis primos nos enseñó desde que éramos pequeños a hacer queso y a ordeñar las cabras», cuenta con añoranza. Ahora ella tiene su propio ganado de cabras al que le dedica la mayoría del tiempo.

Además, es una fiel defensora de la figura de la mujer dentro del mundo rural. El próximo miércoles, 15 de octubre, con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, está invitada a una mesa redonda en Tenerife para aportar su visión respecto a las aportaciones, los retos y las reivindicaciones de las mujeres en el mundo rural. «Históricamente siempre se ha visto a la mujer como la sombra del hombre dentro del sector primario, ya que antes era la mujer quien se quedaba en casa esperando a que llegase la leche para poder hacer el queso», indica Idaira.

Pese a que la sociedad ha evolucionado y la figura de la mujer se valora mucho más, ella cree que sigue existiendo machismo en las profesiones del mundo rural, en especial en la ganadería. Su caso es uno de los ejemplos de que las mujeres pueden dedicarse a trabajos como la ganadería, puesto que se ocupa de pastorear casi a diario su ganado o ayudar a sus cabras a dar a luz. La ganadera, ahora que muchas de sus cabras están a punto de dar a luz, va por la mañana y por la tarde a su finca para asegurarse de que no hay complicaciones en los partos.

«Los jóvenes deberían interesarse en preservar los oficios que se han hecho desde siempre en el campo». Para Idaira quien tiene la responsabilidad en ese sentido son las instituciones públicas, quienes «deben ayudar a que cada vez haya más gente que trabaje en el sector rural».

Bajo su experiencia, el Cabildo es la institución que más se implica en apoyar a los ganaderos. «Tienen un contacto directo y cada poco tiempo viene alguien del Cabildo para preguntarme a ver si me hace falta algo. Ese es el camino a seguir si no queremos que profesiones como ésta acaben muriendo», opina Idaira. A su vez, pide un poco más de esfuerzo en este sentido al Gobierno de Canarias.

