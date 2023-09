«Mi hijo nació fallecido, pero está vivo y caminando, voy a agradecérselo a 'Pinito'»

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Las promesas, aquellas que a veces son mejor no hacer porque puedes llevarte alguna desilusión, porque pueden no cumplirse o porque piensas «mejor no prometer nada, que luego será peor». Pero las promesas que se le hacen a la Virgen del Pino son diferentes, se le hacen a ella y sabes que ella no te va a fallar. Por eso, Lucía, Celia, Jesús, Daniel y Juan caminaron desde distintos puntos de la isla a Teror. Por esa promesa que le hicieron a la Virgen y que sí se cumplió.

Son muchas las personas que van gracias a que esa promesa se le cumplió. Es el caso de Liova Suárez. Su hijo «nació fallecido» con un daño cerebral y «después de 10 años está vivo y caminando». Se lo prometió a la Virgen del Pino y las promesas «hay que cumplirlas», concluyó. Peregrina «Mi abuelo estaba malito, salió de una situación grave y ahora tocaba cumplir la promesa yendo a Teror a darle las gracias a la Virgen del Pino» Nuria Presa Otra de las personas fue hacia Teror por un motivo similar. «Mi hijo tiene una enfermedad rara y a mi marido le dio un ictus, voy a Teror por ellos», comenta Magui Mujica antes de iniciar el camino hacia la villa mariana. A su esposo le dio un ictus en diciembre y espera «que se recupere lo antes posible». Esta peregrina consiguió llevar a su hijo de siete años al hospital de referencia de la enfermedad, pero le ha costado mucho y va a ver a la Virgen del Pino «con mucha emoción», finaliza Magui. Parecida es la promesa que hizo Nuria Presa a la Virgen del Pino. «Mi abuelo estaba malito, salió de una situación algo grave y ahora voy a cumplir la promesa a Teror», afirma acompañada de su amiga justo antes de emprender la marcha hacia la villa mariana. Otro grupo de amigas que fue a Teror a cumplir sus respectivas promesas fueron Eva, Idafe, Bea y Marta. Esta última sube a agradecerle a la Virgen que distintos compromisos se cumplieron. «Los más importantes fueron que mis hijos nacieron bien y con salud», explica Marta Gómez junto a sus amigas y con el sol empezando a caer. La salud, es la misma promesa de Mónica Déniz, que junto a su amiga caminaron hasta Teror con la intención de pedirle a Pinito «mucha salud para mí, para mi familia y para todos». Ambas son «medias terorenses» y no faltan cada año. «Nos ponemos la ropa de deporte, las playeras y a continuar la tradición». Porque al igual que lo piensan estas peregrinas, muchos opinan lo mismo. «Teror tiene algo especial, algo que te hace cumplir con la promesa». Los peregrinos empiezan su camino hacia TerorVer 27 fotos Cober