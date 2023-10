La guinda a 20 años llenos de emociones

Nunca pensó en ser diseñador de moda, él quería ser artista y la pintura le inspiraba. Pero la moda se cruzó en su camino y hoy en día Arcadio Domínguez suma 20 años en la profesión con una firma fiel a su filosofía y con ganas de seguir creciendo. Este año 2023 no ha sido fácil para él en el plano personal, pero profesionalmente ha recibido el premio a la mejor colección de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida como un reconocimiento a su trabajo y con ganas de dar las gracias a todo aquel que le ha apoyado en este arduo camino. Aún está «en estado de shock» por el éxito cosechado por su colección 'El amor' y ahora era un buen momento para hacer un repaso a su trayectoria.

«No podía imaginar que pudiese recibir este premio. Ese día estaba concentrado en mil cosas. Yo siempre trabajo con las emociones y la semana de Moda Cálida es muy intensa. Ha sido una grata sorpresa y al final todo salió de color de rosa», reitera. Empezó a idear 'El amor' a principios de 2022. «Quería festejar el 20 aniversario y el rosa es el color que en mi piel se asocia al amor. Ahí empecé a dibujar, pensar, ver hilos, etc. Todo ello combinado con el resto de temporadas con las que trabajamos, ya que siempre hay tres colecciones encima de la mesa. Yo siempre comento que trabajo con las emociones y en este proceso he pasado por un plano personal complicado, trabajando 'El amor' desde el desamor. Había momentos difíciles de gestionar pero le encontré el sentido cuando me di cuenta que el amor te salva de todas las situaciones y en este caso estoy hablando de un amor muy concreto, el que me han dado y siguen dando a día de hoy todas esas personas que apoyan mi trabajo». Ahí Arcadio Domínguez no olvida nunca esa primera oportunidad que le dio Moda Cálida, primero como becario y luego como diseñador, la Semana de la Moda de Madrid para exponer su producto y El Corte Inglés para vender sus prendas. Todo ello en 2003.

Han pasado 20 años y Arcadio Domínguez reconoce que esta nueva colección es un homenaje a todos aquellos y aquellas que le han dado una oportunidad y han confiado en su trabajo. «Muchas personas que vieron el desfile me han dicho que se emocionaron, y de eso se trata», afirma.

Ampliar En plena faena en su taller. Noelia Ortiz

Arcadio ha evolucionado. Este año 2023, el de su 20 aniversario como firma de moda, supone un punto de inflexión. A nivel personal reconoce que ha tardado, pero ya se ha dado cuenta que ser diseñador es un estilo de vida. «Me he quitado corsés. Antes era muy cuadriculado dentro de mi desordenada vida. Ahora voy más fluido por la vida», destaca y recalca que cuando las cosas se hacen con amor, la gente te lo devuelve con amor «y esto es lo que he percibido desde que recibí el premio a la mejor colección en Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida».

'El amor' tiene muchas cosas especiales, como la presencia de su madre en las creaciones. «Esto surgió en Teror. Una tarde de merienda le dije que me gustaría que participase en mi colección 'El amor'. Su pasión es el crochet y sobre la marcha me dijo que sí». Un año de trabajo, en el que Mari Carmen estuvo a las órdenes de su hijo. El resultado ha sido espectacular y ese guiño a su madre también tiene en su colección un sentido emocional especial.

Para 'El amor' leyó la Biblia, La divina comedia, Romeo y Julieta y varios clásicos, vio películas románticas y escuchó mucha música. Llegó a tener unos 100 bocetos, pero finalmente han sido 30 los que han visto la luz. Al final 'El amor' le ha traído suerte y Arcadio Domínguez vive un momento dulce en el que agradece todo lo que le está sucediendo.

El diseñador grancanario vive de cara a la gente y siempre le da la espalda a la pared, ya que le encanta palpar lo que opina la gente. Siempre está expuesto, ya que cada vez que sale a la luz una colección suya ahí están sus sentimientos y sus emociones.

Las arcadinas, seña de identidad de su marca, surgieron de manera espontánea. Su madre le iba a recoger al colegio con zapato plano y él lloraba porque quería que fuese con tacones como las madres de sus amigos. Un día pintó una camiseta con un par de bailarinas y la expuso en Madrid. Desde ese momento le acompañan y sus clientas fueron las que las denominaron Arcadinas. Su ropa es urbana, fresca y desenfadada. Con orgullo destaca que él sí ha sido profeta en su tierra y también reconoce que ha adolecido de ambición, «porque no he sentido esa necesidad de salir fuera, aunque tengo propuestas», puntualiza.

Ampliar 'El amor' ha recibido una enorme aceptación. Noelia Ortiz

A Arcadio le gusta observar y cuando pasea le encanta poder ver los distintos estilos en los que se adapta su ropa. Arcadio es una firma pequeña con un enfoque claro que ha recibido este premio de Moda Cálida con un agradecimiento enorme, en un año muy señalado en su vida.

Aún no ha tenido tiempo para reflexionar, pero le parece mentira que ya hayan pasado 20 años en el mundo de la moda cuando echa la mirada hacia atrás. El año 2023 se está transformando en alegría y optimismo. 'El amor' lo ha situado en el foco mediático, pero Arcadio Domínguez continúa con su misma perspectiva de vida, con su firma Arcadio como plataforma para mostrar sus emociones. Lleva 20 años mostrando su arte a través de su firma de moda, en la que refleja sus sentimientos y la forma de ver la vida. Arcadio Domínguez ya es Arcadio a secas, ya camina con nombre propio por un mundo que le fascina y con el que plasma sus creaciones. 'El amor', colección 2024, ha tenido un reconocimiento que no esperaba.