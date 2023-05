«Gracias que está la Virgen del Socorro»

Su precioso casco urbano, sus miradores, su arquitectura o su riqueza paisajística, entre otras tantas cosas, otorgaron al municipio de Tejeda ser uno de los pueblos más bonito de España.

Su gente está orgullosa de ser tejedense y aunque afirman que el pueblo es «muy tranquilo y se vive bien», también ven la otra cara de la moneda, asegurando que «ahora mismo Tejeda está hecha por y para el turismo».

Este municipio fue el primero de Canarias en entrar en la Asociación de Pueblos más Bonitos de España y el 100% de su Superficie se encuentra incluida en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, ¿cómo no iban a estar orgullosos de haber nacido en este paraje natural?.

Encontrar a personas en un pueblo tan pequeño que hablen de cómo funciona la política en su municipio es una tarea ardua. Después de varias negativas, varias personas quisieron contar cómo se vive en Tejeda, cómo es el día a día e hicieron peticiones al futuro alcalde o alcaldesa.

Saliendo del cementerio, con las flores y el bastón en la mano estaba Eugenia Espino. Tiene 76 años y aunque asegura que en Tejeda «se vive muy bien» cree que, aunque antiguamente había miserias y se pasó hambre, este municipio «era mucho mejor, era mi pueblo, mi Tejeda de mi alma».

Necesitamos una residencia, los mayores nos vamos a morir solos Eugenia Espino Juilada

El día a día de Eugenia consiste en ayudar a su hermana con un terreno, ir a comprar al supermercado e ir a misa los sábados por la tarde porque según cuenta en el municipio «no hay actividades para nadie, solo bares». Además, no cuentan con carnicería ni pescadería por lo que esta mujer paga a su vecina para que la lleve a San Mateo a comprar estos enceres.

En cuanto a cómo ve el pueblo, Eugenia cree que «este Ayuntamiento no llega a nada, estos años han sido horribles, lo único que han hecho ha sido derrochar. Teníamos una piedra tan bonita que trajeron de Arucas para embellecer las calles, las vallas eran de piedra, preciosas, y ahora pusieron una basura y quitaron todos los árboles que habían. Ya ni sombra tenemos».

Esta vecina solo le pide una cosa al futuro alcalde: «una residencia». Según explica Eugenia «los mayores nos vamos a morir solos, dieron el terreno y no han hecho nada. Yo sé que en el pueblo no hay ni mayores ya pero los pocos que quedamos necesitamos atención y cuidados. Cuando una persona mayor se va a una residencia de otro sitio se va llorando y muere a los pocos días». A lo que añade que «yo me muero si me mandan a otro lugar porque Tejeda es muy mío».

El prinipal problema, la despoblación

Rosa Espino tiene 66 años, nació, se crió y vive en Tejeda. Esta mujer asegura que aunque el municipio es «maravilloso, se está despoblando poco a poco». Rosa siente «pena» porque según lo que ella ha vivido «en el pueblo falta vida. Antes los vecinos hablábamos unos con otros y ahora la gente se está distanciando».

Rosa cree que hay «muchas» cosas que se peden mejorar, pero para ella la prioridad es que «le den trabajo a los jóvenes y que la gente que queda esté conforme». «Llevo toda mi vida aquí y nunca he visto a este pueblo como lo veo ahora de acabado. Gracias que está la Virgen del Socorro, es que lo mejor de Tejeda es el Roque Nublo, el Bentaiga y nuestra virgencita».

Esta vecina coincide con Eugenia en la residencia, confirmando que «hace mucha falta». «Estoy muy triste con la residencia porque todos los municipios tienen una, o su centro de día y aquí no tenemos nada. A nosotros nos hace falta porque nos hacemos mayores y no tenemos a donde ir ni quien nos cuide, incluso creo que mucha gente de otras zonas vendrían a esta por la tranquilidad que tenemos».

Ampliar Rosa Espino, vecina de Tejeda. ARCADIO SUÁREZ

A pesar de su belleza, sus paisajes y su encanto, los vecinos están «descontentos con la poca actividad que se desarrolla para ellos. «No hay nada que no sean los bares y el supermercado. Lo único que está de ocio es el club de pensionistas pero solo sirve cuando van a ver algún partido de fútbol, de resto nada».

Eugenia le pide al futuro regidor o regidora que «ponga de nuevo los arbolitos que estaban en las calles, porque es una pena que venga cualquier persona y que se tenga que ir por el calor que hace. También que no destroce tanto y que haga las cosas con consciencia», porque según Rosa ahora mismo están «rompiendo y haciendo; haciendo y rompiendo».

Todo al turismo

Juan Manuel Quintana es la voz joven. Trabaja de camarero en el restaurante El Nublo y comenta que «como no te dediques a trabajar en la hostelería o consigas un puesto en el Ayuntamiento, pocas opciones laborales puede tener una persona aquí».

Este vecino reitera los comentarios de Rosa y Eugenia explicando que la mayoría de la gente se va porque no hay ninguna iniciativa para que la juventud emprenda ni tampoco se hace nada por las tardes».

Ampliar Juan Manuel Quintana, vecino de Tejeda. Arcadio Suárez

Juan Manuel considera que «Tejeda está hecha por y para el turismo», siendo esto algo que le parece «mal» porque «primero tiene que ser la gente de aquí y después lo de fuera». A su vez añade que está bien que se les atienda y se les ofrezca el municipio pero deberían tener más en cuenta a la gente que ha sacado al pueblo adelante».

Este joven afirma que «necesitamos un cambio cuanto antes porque nos estamos quedando en el olvido», concluye.