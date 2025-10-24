Don Juan Tenorio llega de nuevo a la villa de Moya La representación teatral, que combina cultura e historia, recorrerá las calles del municipio norteño desde las 20.00 horas de este sábbado, como parte de las fiestas de San Judas Tadeo

David Rodríguez Medina Moya Viernes, 24 de octubre 2025, 13:53 Comenta Compartir

La villa de Moya volverá a acoger, por cuarto año consecutivo, la obra de teatro Don Juan Tenorio, como parte del programa de fiestas de San Judas Tadeo. Desde las 20.00 horas de este sábado, foráneos y vecinos del municipio norteño tienen una cita obligatoria para disfrutar de esta representación que recorre las calles más emblemáticas del pueblo.

La adaptación diseñada por Miguel Ángel Martínez del clásico español de Zorrilla arrancará en la plaza de la Concordia y, de manera dinámica, irá trasladándose por zonas absolutamente históricas de la villa como la fachada de la Heredad de Aguas, el balcón del Ayuntamiento, la Casa Museo Tomás Morales o la iglesia, entre otros puntos del pueblo.

Además, este año se incorporan algunos aspectos nuevos como que la obra comenzará en la plaza de la Concordia y terminará en la iglesia. En esta edición el público tendrá un papel fundamental también, puesto que los personajes interactuarán con el respetable.

En total serán 60 artistas los que completarán el reparto, todos coordinados y dirigidos por Iván Álamo, director general y productor de la compañía D'hoy Teatro, y por la reconocida actriz, que cuenta con una amplia trayectoria en el mundo del teatro, Carol Cabrera. La música en directo del Cuarteto Animus y las voces de la Coral Chelys Odalys servirán para apoyar y amenizar una de las citas obligatorias del año en Moya.

Los encargados de hacer disfrutar y emocionar al pueblo en esta edición serán los actores y actrices de las Escuelas Artísticas Municipales del pueblo, además de artistas de renombre en la isla como Ragüel Santa Ana, interpretando a Butarelli, José Manuel Trujillo, en el papel de Don Luis, y Miguel Morales, quien será el encargado en ponerse en la piel de Don Juan.

Ampliar

«La novedad más notoria de este año es que Doña Inés, que es uno de los personajes principales, estará interpretado por una de las alumnas del aula de teatro de Moya», anuncia Álamo, quien ejerce como docente en las Escuelas Artísticas Municipales de la villa.

La intención de Álamo es que a medida que avancen las ediciones de esta representación teatral se vayan incorporando cada vez más personajes naturales de Moya. Además, aclara que «esa fue la idea con la que partió el proyecto en el año 2022».

El director de la obra utiliza este evento cada año de manera pedagógica, involucrando al alumnado de las escuelas artísticas para que aprendan «el estilo del romanticismo y que luego interpreten los personajes que han ido estudiando en clase durante el curso», relata.

Para él, lo importante de este proyecto es que «las personas naturales de Moya puedan ver cómo sus propios vecinos tienen un impulso relacionado con el arte que les motiva a subirse a un escenario». De esta forma es posible incentivar en el pueblo «ese espíritu artístico cultural», señala.

Ampliar

Con esa idea de seguir impulsando, ya no tan solo el arte vivo, sino también la literatura o la pintura, desde el año pasado se tomó la decisión de sacar a concurso la elaboración del cartel de la obra de Don Juan Tenorio para que se presenten, tal y como comenta Álamo, «tanto profesionales del diseño como gente que está empezando en el mundo de la pintura».

La forma innovadora de llevar a cabo la representación recorriendo distintos puntos del municipio norteño es una de las piedras angulares de esta iniciativa, puesto que este proyecto también busca que «las personas que no son de Moya, a la vez que ven la obra, puedan mientras ver lugares magníficos y emblemáticos del municipio, contribuyendo a enseñar parte de la belleza que contiene el pueblo».

Para la edición de este año los ensayos comenzaron el 3 de septiembre, «pero el proyecto en sí se empieza a producir desde finales de mayo», cuenta el director. Durante ese periodo suelen haber tres o cuatro pruebas a la semana, con una duración cada uno de tres o cuatro horas. «Condensamos los ensayos en dos meses para que aprendan practicando. De todas formas, los textos los entregamos en junio para que tengan todo los meses de verano para que se vayan familiarizando», concluye Álamo.

Temas

Moya