Los comerciantes de Arucas temen echar el cierre por las obras: «Los clientes prefieren ir a comparar a la capital o a Teror» Atascos a diario, ausencia de comunicación y falta de alternativas efectivas para aparcar han llevado a dueños de varios locales a levantar la voz tras el comienzo de los trabajos en el recinto ferial

David Rodríguez Medina Arucas Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:29 Comenta Compartir

«Tengo miedo de tener que llegar a la situación de cerrar mi negocio, que lleva más de 40 años abierto, debido al descenso de las ventas por las circunstancias que nos encontramos viviendo», con tal contundencia muestra su temor Javier Domínguez, dueño de la Librería Doramas. Su comercio es uno de los afectados por el reciente comienzo de las obras de acondicionamiento que se están llevando a cabo en el recinto ferial de Arucas, lo que provoca que muchos clientes habituales sufran retenciones y tengan dificultades para estacionar sus vehículos, llevando a muchos de ellos a acudir a otros lugares para evitar esa incomodidad.

Esta situación ha provocado que muchos dueños de varios locales del casco urbano alcen la voz ante la disminución del número de clientes que entran a diario en sus tiendas y locales de restauración. Esto se debe a que el recinto ferial ha supuesto durante muchos años uno de los principales puntos de estacionamiento para todos los visitantes del casco y, según algunos de ellos, «las alternativas del Ayuntamiento han sido insuficientes».

Varios pequeños empresarios como Javier, Bárbara Domínguez, propietaria de la tienda Atrezo, Mónica Trejo, dueña de la cafetería Chaplin, Mina Espino, fundadora de la tienda de ropa Cool, o Susi Pérez, encargada de la tienda Índigo Complementos, entre otros, han puesto en marcha una iniciativa para reivindicar la solvencia y supervivencia de los negocios del casco urbano de Arucas. El objetivo principal es que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto y, para ello, han iniciado una recogida de firmas y lanzado un comunicado expresando el profundo enfado que sienten ante esta circunstancia.

«Los clientes me llaman para decirme que es difícil acceder a Arucas y que prefieren ir a comprar a la capital o a Teror», dice Mina

Una de las principales preocupaciones de los comerciantes de Arucas es de cara a la campaña navideña, la cual supone todos los años una inyección económica para poder contresrrestar los meses más flojos. «El año pasado por las obras de la nueva circunvalación las ventas se redujeron un 25%. No me quiero imaginar lo que pasará este año si la situación continúa así», cuenta con miedo Javier.

«Los clientes me llaman para decirme que es difícil acceder a Arucas y que prefieren ir a comprar a la capital o a Teror», afirma apenada Mina, quien ha visto una reducción importante en la venta de sus productos. Y es que a los trabajos de la nueva circunvalación de Arucas ahora se le suman los del recinto ferial, generando que la entrada que da acceso al casco urbano se colapse tanto en las horas puntas del día, llevando a muchos visitantes del municipio a preferir otras opciones.

Ampliar

Además de las grandes retenciones que sufren los usuarios a diario, se añaden los problemas para encontrar aparcamiento, puesto que para la mayoría de los comerciantes las opciones habilitadas por el Ayuntamiento «no solucionan los problemas que genera la obra, ya que solo han asfaltado el terreno que se encuentra en dirección a Visvique que está a 1,5 kilómetros», critica Javier.

Algunas de estas zonas generan «inseguridades a la gente», como sucede en la que han habilitado detrás del cementerio, según indica Paula Rodríguez, vecina y empleada del souvenir Kactus. «No hay luces y tampoco está asfaltado, por lo que cuando llueva va a suponer que se embarre todo el terreno», comenta.

«Las ventas en la pasada campaña navideña cayeron un 25%. No me quiero ni imaginar lo que pasará este año», cuenta Javier

Algunas de las reclamaciones que han trasladado los pequeños empresarios al Ayuntamiento son elaborar un plan de movilidad eficaz para evitar las largas retenciones, habilitar nuevas zonas de aparcamiento cercanas al casco, promover el negocio local para contrarrestar la pérdida de la actividad y una comunicación clara con los dueños de los negocios, quienes se sienten «olvidados» por el órgano municipal.

«Durante toda la mañana no me ha entrado nadie a la tienda y el pasado sábado me pasó igual. Esta situación es insostenible», indica Bárbara, quien ante esta situación se ve obligada a estacionar su vehículo en zona azul, suponiéndole un coste diario de seis euros.

Otro de los factores que critican los dueños de varios negocios de Arucas es que hasta dos o tres días antes no se habían enterado del comienzo de las obras en el recinto ferial, acusando al órgano municipal de falta de transparencia y comunicación con los pequeños empresarios. «No han pensado en nosotros. Deberían haber ejecutado las obras en varias fases para no quitar todos los aparcamientos de golpe», reivindica Susi.

Los padres y madres de los alumnos del colegio C.E.I.P Arucas también están siendo víctimas en esta situación, puesto que no encuentran opciones para poder aparcar sus coches y acompañar a sus hijos hasta la entrada del centro educativo. «Antes aparcaba mi coche en el recinto ferial, dejaba a mi hijo de seis años en el colegio y me venía caminando a trabajar. Ahora me veo sin opciones ni alternativas, sufriendo para encontrar aparcamiento y cogiendo colas interminables», critica Bárbara.

Temas

Arucas

Obras