El café de Agaete con aroma de mujer

Sábado, 31 de mayo 2025

El café en el Valle de Agaete se remonta al siglo XIX, cuando distintas familias comenzaron a cultivarlo, convirtiéndolo en un símbolo por el que hoy es reconocido el Valle, uno de los pocos lugares en Europa donde se cultiva gracias a sus condiciones climáticas y el suelo volcánico, que le aporta una alta calidad y características únicas. El café de Agaete, que es de la variedad Arabica Typica, es apreciado por su sabor, ligeramente afrutado y con notas florales.

El café local, que ha sido epicentro de acciones estratégicas pensadas para recuperar el cultivo y mejorar la cantidad y calidad de la producción, se ha convertido en un recurso cultural y turístico importante para el municipio y la isla, con una repercusión social y económica que une producto y territorio. Yla mujer ha tenido un enorme protagonismo para que el café de Agaete tenga hoy en día una enorme consideración.

Para homenajear este esfuerzo, las calles de San Pedro, en el Valle, se han transformado en un museo al aire libre con una exposición que pone en valor el tesón, talento, perseverancia, trabajo y esfuerzo de más de una veintena de mujeres dedicadas al café, en distintos paneles con imágenes del fotógrafo Nacho González Oramas.

Esta iniciativa se ha enmarcado en el programa 'Café de mujer', orientado a la recuperación del cultivo del café por parte de sus protagonistas y que busca poner en valor el papel histórico, presente y futuro de la mujer en la agricultura. La exposición ha sido posibles gracias a la financiación del Gobierno de España, Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, por Solidaridad en otros fines de Interés Social, la Federación Española de Universidades Populares, y ejecutado a través de la Agencia de Desarrollo Local y la Universidad Popular del Ayuntamiento de Agaete.

Paola, Mari Carmen, Chica, Marusa y Nieves, Sofía, Adriana, Chona, Juana, Laura, Demetria, Laura, Anita, Patricia, Tina, Julia, Fina, Temi, Conchi, Ángela, María Dolores y Ruth, y Nena son las protagonistas de esta emotiva exposición que podrá visitada en las calles de San Pedro hasta el 9 de julio. Los paneles que embellecen las calles principales de San Pedro cuentan la historia de ellas, sus fincas, sus recuerdos y su trabajo de décadas para mantener vivo el café, que es un símbolo del Valle y que es más que un producto, para pasar a ser elemento de cohesión para el campo agaetense, cultura, patrimonio, gastronomía, tradición y legado.

CANARIAS7 visitó la exposición con una de las protagonistas, Julia María García. Su panel está situado al lado de la iglesia de San Pedro. A sus 77 años de edad se muestra «emocionada. Yo no sabía nada. A mí me hicieron unas fotos en la finca, pero no sabía para qué era. Cuando me lo dijeron y vine a verlo me emocioné, porque el café me recuerda a mi madre», relata. Junto a su marido, Manuel Lugo, disfrutan cada día de la paz que encuentran en su finca La Morreta. Ella de Los Berrazales y él de Casas del Camino hablan con orgullo de las bondades del Valle de Agaete, con el café como producto que les identifica.

Los cafetales en el Valle de Agaete crecen a la sombra de aguacates, mangos, papayas, naranjas, pomelos y otras frutas tropicales. Julia y Manuel disfrutan de su café para uso doméstico y destacan de él su sabor.

El Valle va ligado al café y éste al esfuerzo de muchísimas mujeres que han contribuido a mantener este legado. Ahora muchas de ellas han recibido un particular homenaje en forma de una exposición cargada de sentimiento en el corazón de San Pedro.

