Una asociación proyecta un complejo de viviendas colaborativas en Firgas

Somos Siempreviva «es un proyecto para lo que nos queda de vida»

Los miembros de la cooperativa Somos Siempreviva reconocen que son «unos jubilados privilegiados», con un poder adquisitivo que les permite agruparse para poner en práctica un modelo de vida del que, asegura María Antonia Rodríguez, «tuve noticias hace décadas» y que siempre les ha gustado. Junto a su marido, Sergio Rodríguez, ya conoció hace años una comunidad de viviendas colaborativas en Málaga. Allí estuvieron de visita una semana, «y casi nos quedamos».

«Esto es un proyecto para lo que nos queda de vida. La idea es morirnos aquí acompañados» de las personas elegidas, en la comunidad constituida, señala Óscar Méndez y corroboran todos.

Para formar parte de la cooperativa solo hace falta que querer compartir este estilo de vida, ser mayor de 50 años y menor de 70, y aportar las cantidades monetarias que se recogen en los estatutos. Más muchas ganas de vivir en viviendas colaborativas senior, en cesión de uso y sin ánimo de lucro.

Somos Siempreviva lleva casi dos años de reuniones y talleres periódicos, «profundizando y trabajando en lo que queremos, en nuestra seña de identidad», cuenta Óscar. Y en este tiempo «nos hemos ido conociendo», señala Rosa Rodríguez, asumiendo compatibilidades.

«Tenemos ideales comunes. Yo desde los 45 años tenía esta idea, pero nadie me hacía caso», señala Rosa, como también le sucedió a Óscar. Pero se dio la unión «y me he adaptado como si los hubiese conocido de toda la vida. Me encanta», señala Rosa y lo corrobora Antonia.

Y todo se resume «en tener un espacio privado y comunitario, donde seamos autónomos». Y donde sean lo que son, adultos.