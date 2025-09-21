Arcadio Domínguez enhebra su vida recuperando su esencia

Rafael Falcón Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:15 Comenta Compartir

Arcadio Domínguez vuelve a sus orígenes y aunque a muchos les sorprenda se ha vuelto a enamorar de su marca. Nunca pensó en ser diseñador de moda, él quería ser artista y la pintura le inspiraba. Pero la moda se cruzó en su camino y hoy en día suma 22 años en la profesión. Pero no todo ha sido un camino de rosas. Hace dos años recibió el premio a la mejor colección en Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, con 'El amor', en pleno desamor. Ahí cambió el rumbo y se quitó el apellido y se deshizo del lazo.

«Mi vida personal dio un giro y empecé a sentir un gran desapego con la marca. De Arcadio se pasó a Arcadio Brand y el lazo, los mocasines y las bailarinas fueron perdiendo poco a poco protagonismo. Había un plan de negocio y una estrategia comercial, pero me dí cuenta que la industrialización acabó con la magia. Tanto me quise esconder que me perdí. Yo no soy empresario, ni quiero serlo, soy artista», afirma un Arcadio Domínguez a corazón abierto.

Arcadio Domínguez se dio cuenta que su estado emocional va muy ligado a la marca, y llegó un momento en su vida de gran importancia. «En Navidad del pasado año pensé que era el momento de cerrar la marca. Me preguntaba dónde estaba aquel adolescente que el 3 de marzo de 2003 se dio de alta como diseñador y que ese mismo año empezó a vender en El Corte Inglés. Sin idea previa, ni plan, pero aquello funcionó. Aquella camiseta pintada para mi madre con las bailarinas que llevé a Madrid fue una cuestión de azar», resalta, y es que las conocidas popularmente como 'Arcadinas', seña de identidad de su marca, surgieron de manera espontánea. Su madre le iba a recoger al colegio con zapato plano y él lloraba porque quería que fuese con tacones como las madres de sus amigos. Un día pintó una camiseta con un par de bailarinas y la expuso en Madrid con notable éxito.

En ese pensamiento que rondaba en su mente de dar carpetazo a su marca emprendió una senda en la que volvió a pintar, a seguir escribiendo, a leer filosofía y a apuntarse en danza. «Encontré en mi reencuentro con el arte la terapia perfecta», resalta. Y llegó el día clave. El pasado 14 de febrero, día de San Valentín, Arcadio Domínguez se reunió con El Corte Inglés. «Fui con la intención de comunicar que abandonaba mi marca y que me despedía. En ese momento, doña Emma, como siempre la he llamado, y que me conoce desde mis inicios en El Corte Inglés, me dijo que por qué no volvía a ser Arcadio Domínguez. Me dijo que como regalo por su jubilación por qué no volvía a mi esencia y recuperaba el lazo, que era lo que siempre ha funcionado. En ese momento me invitó a la reflexión y convoqué un cónclave entre mis amigos especiales -Ana Bravo de Laguna, Yaiza García, Zoilo Alemán y Delfín Perera- y me he vuelto a enamorar de la moda. Vuelvo a ser Arcadio Domínguez, y no le añado García porque es muy grande. He vuelto a coser lazos y ahora en CANARIAS7 presento 'Mi mundillo', mi próxima colección».

«Arcadio Domínguez ya no es una marca, es el amor de mi vida. No es una marca de ropa, es una marca personal», afirma con esa pasión que ha recobrado. En La Colonial Suites, en Vegueta, el diseñador grancanario nos ha mostrado algunas de sus nuevas piezas junto a la embajadora de la marca, la abogada y socialité Ana Bravo de Laguna, una persona muy especial para él.

«Mi mundito es una expresión que Ana utiliza mucho y que me ha servido como nombre de la colección», comenta. Para Ana Bravo de Laguna es todo un honor ser imagen de Arcadio Domínguez. «Arcadio es de esas personas que forman parte de mi mundito. No siempre fue así, aunque allá por 2019 me hizo madrina de la versión pink de su camiseta más viral: la new rocker. Para mí fue un regalo. Yo empezaba en las redes y uno de los grandes diseñadores de Moda Cálida me daba esa oportunidad. Arcadio es una fuente de sabiduría de la que quiero seguir bebiendo toda mi vida. Como artista no tiene límites, diseña, pinta y escribe con maestría y ahora hace ballet como si llevara toda su vida en la danza. Porque así es él, un virtuoso. Pero lo más increíble de Arcadio es que nace cada día. Y eso sí que es inspirador. Se asombra con lo simple, se emociona con lo pequeño y encuentra magia donde otros ya no miran. Vive con el corazón desprotegido, pero valiente, porque sabe que ilusionarse no es ingenuidad, es una forma de resistencia», destaca.

Arcadio Domínguez lanza 'Mi mundito'. Ahí vuelve a mostrarse tal y como es. A recuperado la ilusión y sus ojos se iluminan. Las bailarinas han estado ligadas a su carrera y ahora, casi sin quererlo, ha descubierto la danza con Claudia Mena, en Mejorarte. E incluso ya posee un logo en el que se refleja su particular forma de escribir la a de Arcadio y en la que se plasma la cinta de raso de los lazos, la aguja con la que cose y la cinta enhebrada.