El aeropuerto, cobijo de personas sin techo durante la noche

A diferencia de lo que sucede en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, donde cierran las terminales para evitar que duermen las personas sin techo, en Gran Canaria se quedan dentro para pasar la noche cuando el recinto inhabilita la mayor parte sus accesos, sobre la medianoche. Buscan un lugar seguro donde cobijarse para evitar robos o agresiones en las calles, como ya le ha sucedido a algunos de ellos en otras ocasiones.

Aunque no hay un censo actual de cuántas personas utilizan el recinto para dormir porque algunos lo hacen por temporadas, hay muchos menos que años atrás, cuando se llegaron a contabilizar alrededor de 40. Al menos una docena lo hacía esta semana. Duermen acostados en el suelo o sentados en los bancos de diferentes espacios del edificio, tanto en la zona de llegadas como en la de salidas.

Horas antes de que todas las puertas se cierren, excepto la número 6, muchos de ellos ya están durmiendo, algunos lo hacen protegidos con los carritos destinados a las maletas y sobre un cartón en el suelo e incluso con sacos de dormir. Buscan recovecos en el edificio, en zonas de poco tránsito durante la madrugada, pero aún así son visibles.

Gerardo lleva menos de un mes

Entre ellos está Gerardo, un italiano de 60 años, que lleva menos de un mes pernoctando en el aeropuerto tras regresar de una visita a su país. Vino por primera vez a la isla hace cuatro años y ha estado en albergues y durmiendo en la calle, pero los problemas de convivencia en los espacios habilitados para personas sin hogar y las agresiones al dormir al raso le han llevado a optar por el recinto para estar más seguro y porque hay gente que le ayuda si está en alguna dificultad. «Otras personas no te miran», lamenta.

Desde su llegada a Gran Canaria ha pedido ayudas para al menos conseguir que le sufraguen una casa durante unos meses y así ahorrar del dinero que cobra por el alquiler de una vivienda cedida a sus hermanos en Italia, que no le da para alquilar aquí y a su vez pagar la comida y las medicinas. Su idea es encontrar un lugar para estabilizarse y buscar un trabajo, pero asegura que no tenido ese empujón que necesita.

Ahora ya tiene un pasaje para el 8 de septiembre con destino El Aaiún, donde confía en que pueda conseguir una habitación por 6 u 8 euros, aunque su intención es volver en unos meses. Lamenta tener que marcharse porque asegura que le gusta Las Palmas de Gran Canaria, pero no ha tenido la oportunidad de encontrar trabajo ni una casa. Su idea es regresar a Italia cuando alcance la edad de jubilación a los 67 años.

Ennio, desde hace cinco años

El caso de Ennio es mucho más doloroso. Este italiano de 81 años duerme en el aeropuerto desde hace al menos cinco años, explica. Cobra una pensión de Italia y de Alemania, pero no le da para pagar 600 euros de alquiler más la comida, no solo aquí, sino tampoco en su país.

Estos días espera con ansia una llamada de Servicios Sociales de Telde. Ya tiene una cita para el 22 de septiembre, porque asegura que le están buscando una plaza en una residencia de mayores. «Me da igual donde sea, en cualquier isla», sostiene mientras muestra las medicinas que está tomando para sus problemas de salud, incluida una infección y cataratas.

Medidas coordinadas

En el mes de junio tuvo lugar una reunión en la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas con representantes de los ayuntamientos de Telde e Ingenio, el Cabildo de Gran Canaria y Aena para tratar la situación de las personas sin hogar que pernoctan en las instalaciones del aeropuerto y se acordó poner en marcha una serie de medidas coordinadas, tanto desde el ámbito de la seguridad como desde los servicios sociales con el objetivo de dar una respuesta integral, detallan desde Delegación del Gobierno.

Estas actuaciones, que no han querido precisar exactamente cuáles son, ya se encuentran en fase de ejecución y se orientan a mejorar la atención a las personas afectadas y a garantizar el adecuado funcionamiento del aeropuerto, explican. Asimismo, sostienen que la eficacia de estas medidas será evaluada en una nueva reunión de seguimiento entre todas las administraciones implicadas, que se celebrará próximamente con el propósito de ajustar y reforzar las acciones en función de los resultados obtenidos en su aplicación.

Por su parte, Aena especifica que está en contacto con las autoridades que tienen las competencias administrativas en materia de asuntos sociales y que son conocedoras de las personas que duermen en los aeropuertos. Eso sí, tal y como recoge la norma, detalla que los aeropuertos están diseñados y equipados, exclusivamente, para el tránsito de pasajeros, son instalaciones de paso y, por tanto, no tienen en ningún caso las condiciones adecuadas para pernoctar.

Pago de pasaje para regresar Las personas sin hogar que duermen en el aeropuerto ha disminuido considerablemente, en parte disuadidos por el cierre de puertas, pero también porque entre las medidas llevadas a cabo en los últimos meses por las administraciones está la de ayudar a sufragar los pasajes a quienes querían regresar a sus lugares de orígenes y no podían hacerlo por falta de recursos. De esta forma se han marchado casi una decena. La intención es hacer un nuevo censo actualizado y un triaje porque en algunos casos tienen problemas de salud mental.

Las normas de funcionamiento y uso que aprobó Aena para todos los aeropuertos españoles en mayo de este año, que conlleva el cierre por la noche de las terminales, excepto a trabajadores y viajeros que acrediten esta condición, se está aplicando en Gando. Aunque estas directrices, que buscaban un marco para solucionar el problema de sinhogarismo en Barajas, no se están realizando a rajatabla en la isla porque las personas sin hogar se quedan dentro del recinto, algunos más escondidos, otros a la vista, pero más alejados de las zonas habituales de tránsito de pasajeros.

Sin embargo, el hecho de que los viajeros que llegan después de la medianoche tengan que recorrer más de 200 metros desde la puerta 2 hasta la 6, los deja ahora mucho más a la vista, porque tienen que pasar por delante de donde suelen duermen.

Desde Aena justifican el cierre del aeropuerto por la noche explicando que los controles de acceso a las terminales se adecuan a la necesidad operativa de cada momento, en función de vuelos programados o previsiones de pasajeros. En Canarias, la mayoría no están abiertos las 24 horas, y algunos de los que lo están cierran parcialmente las terminales en las horas sin operativa o en función de la programación nocturna.

En el caso de Gran Canaria, desde el año 2020 se realiza el cierre de algunas puertas de acceso en horarios nocturnos de baja intensidad de tráfico, desde las 24.00 hasta las 4.00 horas, y solo se permite el acceso a pasajeros con tarjeta de embarque y a trabajadores. El objetivo es garantizar que todas las personas que acuden a los aeropuertos lo hacen con el objetivo de hacer el uso previsto de las infraestructuras, especifican.

Según explican usuarios o taxistas que trabajan en el recinto, este control más estricto comenzó a aplicarse durante este verano. De hecho, enviaron una circular al sector del taxi para detallarles las nuevas normas que se iban a aplicar desde el mes de junio. El cierre supone un quebradero de cabeza para los taxistas y para los pasajeros, pero no resuelve el problema de los sin techo.

Ampliar El sector del taxi y Aena se reunirán el 11 de septiembre para acercar posturas Los profesionales del taxi, tanto de Ingenio como de Telde, no entienden la decisión de Aena de cerrar después de las 12 de la noche la puerta 2 en las llegadas, que está justo enfrente de donde salen los pasajeros cuando aterrizan y donde también se encuentra la parada para este servicio público. De esta forma, los viajeros tienen que caminar más 200 metros hasta la puerta 6 para salir al exterior, donde dos personas de seguridad controlan el acceso, y otros más 200 metros de vuelta hasta donde están los vehículos, sin que haya ninguna indicación. Muchas veces son los propios taxistas los que se ponen en el interior para indicarles cómo llegar a la parada. Esto sucede cada noche, especialmente con el último vuelo que llega procedente de Madrid después de las 00.30 horas, pero si hay retrasos de otros aviones, los afectados se incrementan. Tras las continuas quejas de las cooperativas de ambos municipios y también de los ediles de Movilidad de cada Ayuntamiento, ya tienen prevista una reunión para el próximo 11 de septiembre para sentarse todos los implicados con Aena. Pero el desconcierto de los viajeros no solo se produce si quieren coger un taxi. Al toparse con la puerta cerrada no saben para dónde ir. Algunos lo intentan por la número 1 y tampoco pueden y otros lo siguen intentando en cada salida, hasta que llegan a la única que está abierta 24 horas, la 6. Pero como antes de llegar a ella hay unas escaleras para ir hacia arriba, algunos creen que es la única vía y es lo que hacen. En definitiva, terminan desperdigados por la terminal sin saber salir. El rodeo no es solo para coger taxi sino también para recoger un coche de alquiler, ya que varias de las oficinas están junto a la puerta 2 y los vehículos cerca de esa salida.