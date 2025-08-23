Aciertos y vacíos en las labores de socorrismo en el litoral del norte Los municipios de Agaete, Gáldar, Guía, Moya y Arucas refuerzan los servicios de salvamento marítimo en sus playas, charcos y piscinas, aunque «no lo suficiente», según algunos bañistas

Las costas del norte son uno de los principales atractivos de la isla, tanto para los residentes como para cualquier visitante, gracias a la gran variedad de oferta de playas, charcos y piscinas naturales. Los municipios que cuentan con litoral en esta comarca, como son Agaete, Gáldar, Guía, Moya y Arucas, se ven obligados en cada temporada veraniega a reforzar los servicios de salvamento marítimo y socorrismo ante la gran oleada de bañistas que eligen las costas norteñas para disfrutar del buen tiempo. Pese a los esfuerzos por parte de los ayuntamientos, muchos vecinos creen que los servicios «no son suficientes», puesto que las zonas litorales del norte se caracterizan por su fragmentación y por tener mareas bravas y peligrosas.

En Agaete el servicio se presta en la playa de Las Nieves y en las piscinas de Las Salinas durante todos los días de julio y agosto, en horario de 11.00 a 19.00 horas. Precisamente en la primera se encuentran Patricia Arencibia y Alicia Rodríguez, dos vecinas de Moya que suelen frecuentar la playa de la villa marinera. «Los socorristas aquí suelen estar muy pendientes. Sin ir más lejos el lunes pasado había un hombre con una sombrilla y el socorrista le explicó que no podía abrirla por el riesgo de que se vuele y llegue a la zona de los barcos», cuenta Patricia.

En el mismo lugar se encuentra Moneyba García, responsable del servicio de salvamento y socorrismo de la empresa Provital, entidad que cubre las costas de Agaete, Gáldar, Moya y Arucas. En cada uno de los municipios cuenta con medios adaptados a las circunstancias. Indica que este año no han tenido «problemas muy graves», sino más bien «resbalones o golpes leves». Además, cree que, pese a que las playas y piscinas naturales del norte «están bien cubiertas, siempre se pueden hacer más esfuerzos por parte de las instituciones públicas».

Bentchey Pérez es uno de los encargados de garantizar la seguridad de los bañistas en la playa de Las Nieves y explica que los principales problemas los suelen tener con «los pescadores que no respetan las ubicaciones donde no está permitido pescar». Por otro lado, Sofía Oussare se encuentra realizando labores similares en las piscinas de Las Salinas. «Contamos con un tubo de rescate, una camilla, un desfibrilador y una bombona para aplicar oxígeno», señala Sofía.

En el municipio de Gáldar son tres los lugares destinados al baño que cuentan con estos servicios: las piscinas naturales de El Agujero y los Dos Roques, solamente los fines de semana y días festivos, y la playa de Sardina, que cuenta con servicio de salvamento marítimo y socorrismo durante toda la semana. En ella tanto Jorge Jiménez como Lorena Gil velan por la seguridad de los bañistas. «El horario que tenemos como socorristas en esta playa es de doce a ocho de la tarde. En nuestro caso estamos preparados y bien cubiertos para afrontar cualquier problema que pueda haber», afirma Jorge.

Darío Ruiz, natural de Gáldar, lleva desde pequeño yendo a la playa de Sardina, por lo que ha visto la evolución que ha tenido el servicio de salvamento marítimo. «Antes no había ningún socorrista, sino que nos vigilaban nuestro padres. Ahora tenemos más seguridad», indica Darío, mientras pasa el día junto a su pareja, Naomi Vera.

La piscina natural de Roque Prieto es una de las más famosas y que más afluencia de bañistas tiene en el municipio de Santa María de Guía, pese a que a veces se vea afectada por la subida del nivel del mar y las fuertes mareas. Cesáreo Tejera, junto a su hija Rita María Tejera, suelen frecuentar esta famosa piscina, aunque lamenta que «entre semana no tenemos servicio de socorrismo, ya que solo están los fines de semana y festivos». Sin ir más allá, cuenta que hace pocos días «un hombre tuvo que meterse corriendo para rescatar a una mujer debido a que la marea estaba bastante movida».

Mari Carmen Sosa, Soraya Díaz y Candelaria Benítez son vecinas de la villa de Moya y llevan toda su vida yendo al Charco de San Lorenzo, donde hay servicio de salvamento marítimo y socorrismo los fines de semana y festivos de once de la mañana a siete de la tarde. Moya también cuenta con este servicio en la piscina natural de El Altillo. Estas vecinas, mientras los bañistas se refrescan con baldes de agua al no poder entrar al mar por la intensidad de la marea, critican que «durante la semana no hayan más medios para vigilar y proteger a las personas. Parece que solo nos podamos ahogar de viernes a domingo».

En la playa de El Puertillo, en el municipio de Arucas, no existe ese problema puesto que cuenta con servicio de salvamento marítimo y socorrismo durante todos los días, de 11 a 19.00 horas. Cristian Cruz, coordinador del servicio de socorrismo de la empresa Provital, indica mientras vigila a los bañistas que «contamos con diez socorristas diarios repartidos entre esta playa, Quintanilla, Los Charcones y San Andrés. También contamos con una moto acuática por si pasa algo grave». Desde su puesto de autoridad critica que la gente a veces «se baña pese a que haya bandera roja y les expliquemos que está prohibido el baño».

Ausencia del servicio en algunas costas

Muchos bañistas que frecuentan las costas norteñas critican que, pese a que se han ido incorporando estos servicios a las playas y piscinas naturales de los diferentes municipios del norte de la isla, hay zonas que reúnen una gran cantidad de personas cada día que no han sido cubiertas. En el municipio de Gáldar, por ejemplo, no existe este servicio en zonas del litoral como Bocabarranco, la piscina natural de Emiliano, el Charcón de la Punta o La Furnia. En todos estos lugares tanto la Policía Local como Protección Civil suelen acudir para asegurarse de que no hay incidentes. En Agaete la playa de Guayedra, El Risco o las calas de La Caleta no cuentan con este servicio al no considerarse zona de baño.