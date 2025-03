121 años como bomberos de Maspalomas

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Sábado, 8 de marzo 2025, 17:57 Comenta Compartir

El servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ofreció este sábado, coincidiendo con la festividad de su patrón San Juan de Dios, un reconocimiento oficial al mérito profesional por sus 25 años a los bomberos Antonio González González (Loreto IV), Javier Armas Armas, Juan Andrés Coruña Medina y Santiago Mejías Ramírez. Juntos suman 121 años de servicio como bomberos de Maspalomas.

González, el de mayor antigüedad, se incorporó al cuerpo de Maspalomas el 1 de junio de 1988, mientras que sus compañeros lo hicieron juntos el 5 de mayo de 1997. El primero, «si todo sale bien», dice, se jubilará oficialmente el 11 de enero de 2026, con 59 años y 37 de servicio, mientras que el resto lo harán a lo largo de 2030 y 2031.

También se da la circunstancia de que Loreto, Armas y Coruña fueron afamados deportistas practicantes de lucha canaria, los dos primeros como tumbadores del antiguo y afamado Club de Maspalomas. Por su parte, Santi Mejías hizo lo propio, pero como futbolista polivalente en las defensas o centros del campo del Maspalomas, Tunte y El Estrella.

Un acto que se recupera

El acto de distinción a los cuatro funcionarios con mayor antigüedad y todavía en activo, que no se hacía desde 2020, se desarrolló en la explanada de cocheras del propio parque de bomberos, oficiado por el concejal de Seguridad y Emergencias José Carlos Álamo, y por el jefe del servicio, José Felipe Santana, en presencia del primer teniente de alcalde Alejandro Marichal y con la asistencia de efectivos del cuerpo, bomberos ya jubilados, autoridades de la Corporación municipal, los máximos representantes de los cuerpos de seguridad del municipio y numerosos familiares.

Ampliar Foto de familia de los homenajeados con sus compañeros y autoridades. Canarias7

El jefe de los bomberos calificó el homenaje a sus compañeros como un día especial por «tantos años de servicio ofrecidos a la seguridad y el bienestar del municipio de San Bartolomé de Tirajana con entrega, compromiso y cariño por la profesión».

Por su parte, Álamo afirmó que «reconocemos la trayectoria ejemplar de cuatro profesionales con una vida de sacrificio y vocación. La medalla que reciben refleja incontables días y noches de entrega, momentos de riesgo y responsabilidad e incontables actos de valentía y compromiso de servicio público con la sociedad», al tiempo que anunció que el Ayuntamiento ya está trabajando en la consecución de un nuevo y moderno parque de bomberos.

Buenos momentos y otros difíciles

Antonio González (Loreto IV), oriundo de Agüimes, valoró la distinción por sus servicios «con la importancia que tiene el trabajo con el que me identifico» y destacó que «si volviera a nacer volvería a ser bombero, porque reconozco que es una profesión que me hace feliz». Aseguró que hubo buenos y malos momentos que no se olvidarán en la vida, como las intervenciones complicadas en accidentes.

Ampliar Los cuatro bomberos distinguidos. Canarias7

Javier Armas, nacido en Fuerteventura, aseguró que «todos los reconocimientos se agradecen. Éste me enorgullece». Reconoció que desde niño quiso ser bombero. «Acerté de pleno», dijo. La experiencia más amarga la vivió durante la excarcelación de un joven fallecido en un accidente de tráfico en Castillo del Romeral, donde se presentó el padre y se le prohibió el paso pese a su insistencia. «Aquella experiencia y el dolor humano que aprecié me removió por dentro, porque yo también era padre y desde entonces rezo para que nunca me vea en la misma situación».

Juan Andrés Coruña, natural del barrio capitalino de San Roque, recibió la distinción al mérito profesional con ropa de servicio, pues este sábado tenía turno. La valora como «un reconocimiento a todo lo que hemos aprendido y desarrollado en el trabajo del día a día, pero también al aspecto humano de la colaboración que prestamos a la ciudadanía en muchas y diversas situaciones». El servicio que más le ha impactado durante todos estos años fue el rescate y estabilización que efectuó a un bebé de apenas año y medio que salió despedido en una ladera, en un accidente de coche despeñado donde murió la madre, en los altos del barranco de Ayagaures.

Por su parte, Santiago Mejías detalló que eligió esta profesión cuando dejó el fútbol. «Necesitaba un revulsivo y un trabajo que fuera de lleno con mi forma de ser. Siempre me ha gustado ayudar». En su memoria laboral destacan dos eventos: las intervenciones en el rescate de la guagua accidentada con turistas en Ayacata y en el accidente inmediatamente posterior en Cruz Grande de un helicóptero cuyas aspas chocaron con un cable de alta tensión y donde murieron las cinco personas que iban a bordo.