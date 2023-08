Galván, Curbelo y Vanoostende, los más pudientes del nuevo Parlamento canario

El diputado de Vox Nicasio Galván, elegido por la circunscripción de Gran Canaria en los pasados comicios autonómicos, es el parlamentario más rico de esta nueva legislatura. En la declaración de bienes y actividades que todos los diputados realizan al comienzo de cada legislatura, Galván acumula en sus activos bancarios un total de 556.576 euros, divididos en tres fondos de inversión, dos cuentas corrientes, una imposición a plazo fijo y carteras gestionadas por un valor liquidativo de 27.075 euros a fecha 6 de junio de 2023.

En cuanto a sus rentas anuales, el diputado por Vox declaró haber percibido 19,631,22 euros como retribución salarial, 12.260,99 euros en concepto de alquileres de bienes inmuebles y 395,51 euros en dividendos. Además, cuenta con acciones por valor de 15.930,30 euros y un plan de pensiones por 70.273,71 euros. Respecto a sus bienes patrimoniales, Galván posee multitud de propiedades repartidas por la provincia de Las Palmas, la mayoría de ellas en pleno dominio. En Gran Canaria dispone de dos viviendas, dos pisos y cuatro 'bungalows' mientras que tiene cinco terrenos rústicos y urbanos en Lanzarote y dos en Fuerteventura.

Otro de los diputados más pudientes es Casimiro Curbelo (ASG), un hombre al que siempre se le ha atribuido un ingente patrimonio. Al inicio de la presente legislatura, la declaración de rentas y bienes presentada por el presidente del Cabildo de La Gomera incluyó las siguientes rentas, una retribución total de 106.991 euros, con el siguiente desglose: 65.301 euros del Parlamento; 15.410 del Cabildo gomero; 10.150 del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, 12.049,71 euros como consejero de distintos órganos y 4.079 euros en arrendamientos de inmuebles propios.

En cuanto a los bienes patrimoniales, Curbelo declaró estar en posesión de su vivienda habitual en San Sebastián de la Gomera, adquirida en 2002 y que es resultado de unir dos casas, con cuatro garajes y cuatro trasteros; dos viviendas arrendadas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife; un local de negocios; dos terrenos y bienes inmuebles que corresponden a tres sociedades de las que es propietario al 50%, Caculago Gomera SL, Argamul Gomera y Chewy West SL. En cuanto al saldo de sus depósitos bancarios el resumen es un poco más escueto, dos cuentas corrientes cuya suma asciende a los 126.649,75 euros.

Diputados como Curbelo cobran anualmente más que presidentes como Pedro Sánchez

El podio de los parlamentarios más ricos lo cierra Alicia Vanoostende, la ex consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias recibió en el último año una retribución integra de 70.994,82 euros. En la parte bancaria, declaró tener 411.000 euros divididos en una cuenta de ahorro, un plan de ahorro y un fondo de inversión, aparte de unas acciones por valor de 11.000 euros. Entre sus bienes patrimoniales figuran cinco viviendas en herencia del 33% en Bélgica, su país natal; un apartamento en Murcia adquirido en 2007 y cuatro viviendas, cuatro terrenos rústicos y una parcela industrial como parte de una sociedad al 33% en La Palma.

Fernando Clavijo Pese a haber ostentado cargos de responsabilidad en el pasado y recibir 77.746,16 euros como senador, presentó una declaración 'modesta' con 15.000 euros en el banco, dos viviendas, dos plazas de garaje y un local comercial.

Manuel Domínguez Entre su sueldo de diputado, y colaboraciones con el Ayuntamiento de los Realejos recibió 57.687,76 euros pero declaró tener una cuenta corriente al 50% con poco más de 1.500 euros. Tiene dos viviendas en Tenerife.

Ángel Víctor Torres Percibió un salario de 76.823,82 euros como presidente. Es dueño de una vivienda y un terreno rústico en Gran Canaria, con una vivienda alquilada que le reporta 6.600 euros y tiene 48.481,05 euros en el banco.

Puestos de honor

En una posición destacada también aparece Ana Oramas. La diputada electa por Tenerife regresa a 'casa' tras 16 años como diputada nacional en Madrid. Oramas declaró tener unas retribuciones salariales de 89.701,85 euros, 75.882,17 por ser diputada nacional y 13.819,68 recibidos de Coalición Canaria por gastos de representación, siendo la única diputada con tal condición. En cuanto a sus bienes patrimoniales, declaró 12 propiedades, 11 de ellas en herencia mientras que en lo relativo a sus finanzas, la actual vicepresidenta del Parlamento declaró dos cuentas corrientes, cuyos saldos medios en el último trimestre sumaban 9.083,06 euros.

No muy lejos de los primeros puestos del 'ranking' se quedan diputados como Miguel Ángel Ponce, Fernando Enseñat o Pedro José Suárez (PP), José Luis Bermúdez (CC) y Sebastián Franquis (PSOE), todos superando los 100.000 euros en activos bancarios. En particular destaca Miguel Ángel Ponce, recientemente nombrado como gerente del Hospital Doctor Negrín, entidad de la que recibe 66.239,10 euros, sumados a los 47.890,81 euros que percibe por su clínica personal de neumología en régimen de autónomo y 8.030 euros en concepto de dietas e indemnizaciones por parte del Parlamento (por no exclusividad y no cobrar sueldo de diputado). Ponce también aparece como el único miembro de la Cámara en ser propietario de una embarcación de recreo, clasificada de pequeña eslora.

Como propietario de otros bienes peculiares aparece el expresidente del Parlamento, Gustavo Matos (PSOE), que posee el 20% de una patente europea de complemento nutricional.

Los más discretos

En la parte baja de la tabla aparecen dos debutantes en el Parlamento. Por parte del PSOE está Alicia Pérez, que percibió 9.427,71 euros como profesora de apoyo de matemáticas y biología en un insituto y no posee ninguna cuenta ni propiedad a su nombre. Por su parte, Marta Gómez, diputada de Vox y logopeda de profesión declaró tener un salario mensual de 1.014 euros, sin propiedades y con una cuenta bancaria compartida con 539 euros.