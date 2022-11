Fuerteventura. «El turismo nos dio la mano para levantar la isla y cambiarla»

Los últimos 40 años han sido, sin duda, el despertar de Fuerteventura. Y en eso, ¿qué mejor compañero de viaje que CANARIAS 7? Nosotros lo vimos nacer y él nos ha visto crecer. De la mano nos acompañó por los grandes hitos que han trasformado a nuestra isla dorada tanto social y cultural, como económica y estructuralmente.

Tras siglos de penurias, calamidades, hambrunas y sed, en una isla tan enorme como fragmentada, que más que estructura económica, tenía una economía de subsistencia con la que había resistido, fundamentada sobre el sector primario, el trueque de productos básicos y alguna, más reciente, la exportación de productos como la cochinilla, la alfalfa, el tomate o la piedra cal, su población se vio durante siglos abocada a la emigración para la supervivencia . ¿Qué pensarían nuestros antepasados, que tuvieron que marcharse a América o al Sáhara, si supieran que un día llegarían a Fuerteventura visitantes de todos los lugares del mundo, tan solo por placer?

Porque, sí, fue el turismo el que dio la mano a Fuerteventura para levantarla. Es una realidad a la que no podemos cerrar los ojos. De su mano llegó a la isla el motor socioeconómico que trasformó nuestra sociedad y que nos dotó de las primeras carreteras asfaltadas, de la primera red de abastecimiento de agua, de la electrificación de la isla, llegando incluso hasta el medio rural. Llegó un aeropuerto más grande y funcional, capaz de asumir la llegada de visitantes de todo el mundo. Llegó un hospital que cumple ahora justo 40 años. Llegaron más y mejores servicios sociosanitarios y educativos.

Fomento del ecoturismo

Todo ello fue gracias al turismo. Pero, como las sombras que aparecen a partir de toda luz, en ese sector que un día nos salvó, hemos de reconocer también las sombras que desde esté se proyectan sobre nuestra isla y nuestra sociedad. Y eso es algo para lo que la pandemia fue muy útil. Pues sí, también en toda sombra se puede encontrar una luz. La de la terrible historia vivida con la covid-19 la podemos hallar en la enseñanza que nos legó: descubrir lo que un cero turístico supuso para Fuerteventura. Para, así, ser más conscientes que nunca de la importancia de la diversificación social, cultural y, principalmente, económica de nuestra isla majorera.

Y, para quienes ya habíamos emprendido el camino en esa dirección, fue una confirmación de que íbamos y vamos en la dirección correcta. La que marca la senda para colocar a Fuerteventura en el mapa, más allá de las tradicionales guías turísticas de sol y playa.

Pues, sin renunciar a ese gran sector que nos sacó un día de la oscuridad, hay mucho por hacer para fortalecerlo, revitalizarlo y crear alianzas estructurales entre él y otros igualmente necesarios para Fuerteventura. Fomentar el turismo deportivo arraigado a nuestro ecosistema y orografía singular, el ecoturismo o la gastronomía local, son medidas que no solo multiplicarán el atractivo de nuestra tierra para los nuevos modelos de turismo que se están imponiendo en el ámbito internacional, sino que además nos abren las puertas a la generación de oportunidades de crecimiento socioeconómico en sectores igualmente valiosos para nuestra tierra majorera.

Innovación científica

Preservar nuestro ecosistema, proteger nuestros espacios naturales, construir un futuro sostenible, apostar por aquellos deportes que ponen en valor nuestros cielos, nuestro mar, nuestra arena, protegiéndolos, sin agredirlos; son medidas que los majoreros y las majoreras como sociedad nos merecemos, que nuestros hijos y nietos se merecen. Pero que, además, contribuirán a colocar a Fuerteventura en un modelo de turismo que también se merece, el que fomenta el respeto al entorno y al paisaje, el que valora la belleza natural.

Del mismo modo, apostar por el fomento de nuestra exquisita gastronomía supone un plus a aportar a nuestra oferta turística que, no solo logrará nuestra diferenciación en el mercado, sino que además contribuirá al relanzamiento de nuestro necesario y apreciado sector primario. Ese que un día fue nuestro motor de supervivencia y que no debemos perder.

Pero, más allá del turismo, los majoreros miramos al futuro, a los próximos 40 y a los próximos 400 años, con la mirada puesta en el cielo. Porque al fin hemos iniciado el camino para ser el referente que merecemos ser en la innovación científica. Ésa que nuestra bella naturaleza, nuestra Reserva de la Biosfera, nos pone al alcance de la mano. Es por ello que ya se ha colocado la primera piedra en nuestro camino a las estrellas, con el Canarias Stratopor for Haps. Un centro que será referencia internacional para el lanzamiento y seguimiento de pseudo-satélites y drones.

Si hace 40 años alguien nos hubiera contado que un día seríamos un referente mundial en el sector aeroespacial, nadie lo habría creído. Hoy lo contamos y aún hay escépticos, pero la realidad es que la primera piedra de ese camino ya está colocada.

Puente tricontinental

Como lo están las que permitirán que Fuerteventura ocupe un puesto relevante en el reto de Canarias de servir de puente tricontinental. Un reto que nuestra privilegiada geolocalización nos facilita y que nos permitirá generar lazos y sinergias culturales, sociales, históricas y, principalmente, económicas para afianzar un horizonte de oportunidades geoestratégicas a nuestro alrededor. La nueva línea marítima entre Fuerteventura y Tafaya abre un mar de optimismo en esa dirección.

Y, como ya dije al principio, toda luz tiene su sombra. Y todos estos ilusionantes objetivos la encuentran en lo muchísimo que resta por hacer: el Plan de Sostenibilidad con la implantación de los medios para el autoabastecimiento energético de la isla; el plan de mejora de la Red Hidráulica de la isla para que el agua potable llegue a cada rincón de Fuerteventura, adaptándose no solo a su realidad actual sino a la que está por venir; el Plan de la Red Insular de Carreteras que trabaja por la renovación de nuestras carreteras, autopistas, camino. Pero somos conscientes de los retos y los hemos tornado en oportunidades, trazando los proyectos para que Fuerteventura tenga los recursos y servicios que los ciudadanos y ciudadanas precisan y merecen.

Por eso miramos al horizonte con optimismo. Porque cuando echamos la vista atrás de estos últimos 40 años y repasamos en las páginas de la hemeroteca del periódico Canarias 7 está nuestra historia, vemos cuantísimo se ha logrado. Pero, también, vemos cuántos cimientos se están colocando para aquello que está por alcanzarse y que, confiamos, dentro de otros 40 años, dibujará una silueta de Fuerteventura muchísimo más próspera, más bella, más sostenible, más autosuficiente y más orgullosa de la gran isla que tenemos.

A diario, en resúmenes de prensa. En los días libres, en papel y con un café

Desde que llegué al cargo de presidente del Cabildo de Fuerteventura , el ritmo frenético del día a día únicamente me permite acceder a la información que recogen los resúmenes de prensa que llegan cada día a la primera institución insular.

En redes sociales, aunque no siempre son una fuente de información demasiado fiable, sigo los canales oficiales de los medios de comunicación existentes en ellas, que me permiten también atisbar la última hora de la información, además de ser un espacio en el que tomar el pulso a la calle, a través de lo que los ciudadanos opinan y comparten.

Sin embargo, en aquellos días en que puedo permitirme gozar de un poco de tiempo libre, disfruto con el olor y el tacto que aportan la lectura de un ejemplar en papel del periódico (CANARIAS 7, muchos de esos días), mientras saboreo una taza de café.