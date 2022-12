El año que se va deja demasiadas ausencias

El año que acaba fue el de los reencuentros pero también el de los adioses. Porque fueron muchas las veces en que la actualidad venía marcada por la noticia del fallecimiento de hombres y mujeres de especial relevancia pública.

Lo sabe bien el mundo empresarial canario, que en este 2022 despidió a un puñado de emprendedores que fueron determinantes no solo para el progreso de sus respectivas empresas, sino también para el crecimiento de la economía y el desarrollo social en general.

En esa lista no pueden faltar, entre otros, Ángel Ferrera, fundador de la Confederación de Empresarios y presidente de la Cámara de Comercio, entre otros cargos;José Sánchez Rodríguez, que llevó las riendas de la empresa familiar JSP durante décadas, una compañía que acabó en liquidación también en este 2022; Domingo González, de Aguas de Firgas;Lizardo Martell, cuyo nombre queda unido no solo a la empresa sino también al progreso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y su implicación en la sociedad; Enrique Martinón, prototipo del empresario canario al que las islas se le quedaron pequeñas y que fue pionero en las inversiones turísticas en el Caribe; Félix Santiago, todo un referente en la construcción, la promoción inmobiliaria y la agricultura, además de pieza clave en el progreso del Norte de Gran Canaria;y el profesional del turismo Lorenzo Ortego, que no solo era un ejecutivo de primera sino un excelente amigo de sus amigos y un embajador de Gran Canaria.

En la política tocó despedir a José Miguel González, Pedro de Armas, García Quer y Enrique de Vidania

En el mundo de la cultura de las islas, se echa de menos a Juan Ramón Pérez, de Profetas de Mueble Bar, y al pintor Paco Juan Déniz, fallecido en este mes de diciembre, así como a la actriz Isabel Torres, que murió víctima del cáncer y que apenas pudo disfrutar del éxito por su papel como La Veneno en la serie televisiva. En cuanto a la docencia y también a la literatura, falleció Pedro Fuertes, todo un histórico del Colegio Claret.

En el campo de la política canaria, se fueron en este 2022, entre otros, el tinerfeño Oswaldo Brito, que fue diputado, y el lanzaroteño Pedro de Armas, que presidió el Cabildo conejero y fue concejal. También tocó dar el último adiós a José Miguel González, uno de los defensores del REF, ya fuera como consejero de Hacienda del Gobierno canario o como diputado autonómico. En el tramo final del año también fallecieron el exdiputado socialista José María García Quer y el exconcejal centrista Enrique de Vidania.

A nivel nacional, la lista es muy amplia. Por su paso por las islas, no puede faltar el que fuera presidente de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov, que tanto hizo por poner fin a aquel modelo de Estado que era insostenible y que precisamente por eso se granjeó el rechazo de buena parte de la población rusa, al tiempo que el reconocimiento internacional. Para el recuerdo quedan sus vacaciones en La Mareta, en Lanzarote, en compañía de su esposa Raisa.

Además de Isabel II, que es parte de la historia del siglo XX y del XXI, también en 2022 tocó despedir al novelista Javier Marías, que siempre aparecía en las quinielas para el Nobel de Literatura; las actrices Monica Vitti, Angela Lansbury;Anne Heche y Olivia Newton John; la cantante Christine McVie, voz de grandes éxitos de Fleetwood Mac, y Loretta Lynn, una de las reinas del country; los cantantes Pablo Milanés y Jerry Lee Lewis; los actores Sidney Poitier, William Hurt, Paul Sorvino, James Caan y Ray Liotta;los cineastas Jean Luc-Godard, Peter Bogdanovich y Wolfgang Petersen; el músico Vangelis; el futbolista Paco Gento; la activista argentina Hebe de Bonafini y la ex secretaria de Estado de EE UU Madeleine Albright.