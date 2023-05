Por si aún no lo tiene del todo claro...

Se renuevan los plenos de los ayuntamientos, de los cabildos y de una decena de parlamentos autonómicos, entre ellos el de Canarias. En concreto, se celebrarán elecciones autonómicas en Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, y en la Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Y se celebrarán elecciones municipales en toda España.

2 ¿Cuántas urnas encontraré en el colegio electoral y de qué colores con las papeletas?

En Canarias, cuatro: una para el Ayuntamiento, otra para el Cabildo y dos para el Parlamento (una para la lista regional, integrada por 9 nueve diputados, y otra para la circunscripción insular). El color de las papeletas será:

El color de las papeletas será Sepia para la cicunscripción insular

Amarillo para la circunscripción regional

Blanca para el voto al Ayuntamiento

Verde para los cabildos

3 ¿Qué es el sistema D'Hondt y cómo funciona?

El sistema electoral español se rige por el llamado sistema D'Hondt es un método electoral que se utiliza, generalmente, para repartir los escaños de un parlamento o congreso, de forma no estrictamente proporcional al número de votos obtenidos por cada candidatura.

Tras escrutar todos los votos, se calculan una serie de divisores para cada lista. La fórmula para los divisores es V/N, donde V es el número total de votos recibidos por la lista, y N son números enteros que van desde 1 hasta el número de escaños de la circunscripción objeto de escrutinio.

Una vez realizadas las divisiones de los votos de cada candidatura entre cada uno de los divisores desde 1 hasta N. La asignación de escaños se hace entre las candidaturas que hayan alcanzado las cotas mínimas establecidas en el reglamento electoral.

Por ejemplo, las candidaturas municipales deben conseguir un mínimo del 5% de los votos totales para acceder al reparto de concejales; y las listas insulares también deben alcanzar al menos el 5% de los votos para acceder al reparto de consejerías en cada Cabildo.

4 ¿Qué singularidad tiene el sistema electoral canario?

El sistema electoral autonómico canario está diseñado en el Estatuto de Autonomía, de acuerdo con los principios constitucionales y regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General del Estado, conocida como LOREG- y por la Ley 1/2022, de 11 de mayo, de Elecciones al Parlamento de Canarias. De acuerdo con dicha Ley, el Parlamento de Canarias se compone de 70 diputados y diputadas.

61 se eligen a través de las circunscripciones insulares El Hierro, 3

Fuerteventura, 8

Gran Canaria, 15

La Gomera, 4

La Palma, 8

Lanzarote, 8

Tenerife, 15

Los otros 9 diputados se eligen a través de la circunscripción autonómica. A efectos de la elección en las circunscripciones insulares, solo serán tenidas en cuenta aquellas listas de partido o coalición que hubieran obtenido, al menos, el 15% de los votos válidos de su respectiva circunscripción insular, o, sumando los de todas las circunscripciones insulares hubieran obtenido, al menos, el 4% de los votos válidos emitidos en la totalidad de la Comunidad Autónoma.

A efectos de la elección en la circunscripción autonómica, sólo serán tenidas en cuenta aquellas listas de partido o coalición que hubieran obtenido, al menos, el 4% de los votos válidos emitidos en la totalidad de la Comunidad Autónoma.

Para las listas que superen esos mínimos se ordenan los cocientes de las divisiones de mayor a menor y se asignan los escaños en orden hasta que se agoten.

De este modo, se favorecen mayorías estables (no es necesario obtener más del 50% de los votos para obtener la mayoría absoluta) y se reduce la fragmentación del arco político.

Y tenga presente que puede votar a un partido en la lista insular al Parlamento y al mismo o a otro diferente en la regional. Como también puede votar en una de las dos urnas al Parlamento y no hacerlo en la otra. Y, evidentemente, también puede no votar en ninguna de las dos, como también puede no hacerlo en la del Ayuntamiento y el Cabildo.

5 ¿Lista abierta o lista cerrada?

En España funciona un sistema de listas cerradas, esto es, no puedo votar a un candidato de un partido para una institución y al mismo tiempo al de otro partido. Solo en el caso del Senado hay la posibilidad de combinar. Así, los diputados y diputadas del Parlamento Canario se eligen mediante listas cerradas y bloqueadas. Cuando introduces una papeleta en una urna, estás dando tu voto a esa lista. De cada lista saldrán elegidos tantos diputados como corresponda al número de electores que la hayan votado.

6 ¿Qué es un voto válido? ¿Y el blanco? ¿Yel nulo?

Los votos depositados en la urna con las exigencias legales pueden ser válidos o nulos. Se considera voto válido el voto a candidatura y también el voto en blanco. Es un voto en blanco aquel cuyo sobre no contiene papeleta y aquellas papeletas en las que no se haya marcado ningún candidato o candidata.

7 ¿Puedo votar directamente al candidato o candidata a la Presidencia de Canarias? ¿O a quien ocupe la Alcaldía?

No. Como votante elegirás a los diputados y diputadas que te representarán, tanto en tu circunscripción insular como en la autonómica. El presidente o la presidenta de Canarias es elegido por el Parlamento por mayoría absoluta en primera votación (la mitad más uno de los diputados, presentes o no) o por mayoría simple (más votos a favor que en contra de entre los presentes) en la siguiente votación. En los cabildos funciona igual, esto es, se vota una lista, pero sí ocurre que el presidente del Cabildo es automáticamente el número uno de la cantidatura con más votos.

9 ¿Qué tengo que llevar al colegio electoral para votar?

Para votar, el elector debe identificarse con su DNI, pasaporte o permiso de conducir en el que aparezca la fotografía. No se admiten fotocopias de la documentación. Es obligatorio estar inscrito en Censo Electoral para ejercer el derecho al sufragio. Puede llevar las papeletas de casa o elegir entre todas las que encuentra en el colegio electoral.

10 ¿De qué hora a qué hora puedo votar?

El horario establecido es de 9.00 a 20.00 horas ( en horario canario).

11 ¿En qué orden se cuentan los votos?

Se guardará el siguiente orden:

1º Elecciones municipales.

2º Elecciones al Parlamento de Canarias (circunscripción insular).

3º Elecciones al Parlamento de Canarias (circunscripción autonómica).

4º Elecciones a cabildos insulares.

12 ¿A qué hora habrá resultados fiables?

Es la clásica pregunta que se repite en cada proceso electoral. Con la experiencia de ocasiones anteriores, en torno a las 22.00 horas (horario canario) habrá ya resultados fiables en muchos ayuntamientos. En el caso del Parlamento, siempre hay alguna isla en el que se retrasa el recuento, que puede variar a última hora, con lo que lo más aproximado es en torno a las 23.00. Y luego quedarán los cabildos insulares, que se abonan tradicionalmente a un recuento de madrugada.