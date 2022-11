En 2019 la matemática parlamentaria reflejó que había una voluntad de cambio de ciclo político y Ángel Víctor Torres fue, junto a otros hombres y mujeres, el encargado de liderar ese nueva etapa. Contaba para ello con la experiencia de haber pasado por una alcaldía -la de su municipio, Arucas-, también la de haber cogobernado el Cabildo de Gran Canaria e igualmente sabía lo que era ser diputado en el Congreso. Yconocía las mieles del poder y los sinsabores de la oposición. Después, tras tomar posesión, vino la catarata de imprevistos que todos tenemos en la memoria. Pero ahora toca mirar, desde ese pasado y el presente, hacia el futuro, y ahí a Torres le preocupa que todos los que tengan responsabilidades de gobierno se afanen para que las nuevas generaciones «tengan sus oportunidades».

En el ejercicio de prospección que marca este trabajo editorial con motivo de los 40 años de CANARIAS7, que son también los 40 años de la autonomía, el presidente Torres está convencido de que la sociedad progresa y de que Canarias «ha caminado a mejor. La Canarias de 2022 no tiene nada que ver con la de los años 50 o 60 del siglo XX, la de mis padres. La juventud de ahora por supuesto que está mejor preparada, pero es nuestra responsabilidad darles una oportunidad. Y también en educarlos en valores».

En ese punto de la reflexión, el presidente de Canarias incorpora un elemento que tiene que ver con la comunicación:las redes sociales. No las demoniza, y de hecho, está presente en ellas en condición de sus responsabilidades ejecutivas y de partido, pero subraya que esa nueva forma de comunicación «tiene cosas muy buenas pero también muy malas». Hace hincapié en que no puede ser gratuito, por ejemplo, que alguien lance mensajes falsos o insultantes a partir de identidades falsas;más aún, no solo es que resulte gratuito, sino que puede recibir el 'premio' de un seguimiento masivo en cuanto a número de lectores y permanente en el tiempo.

Ángel Víctor Torres enlaza presente y futuro al señalar que en esta legislatura «están poniendo los cimientos» para esa Canarias «que todos querríamos tener. Una Canarias que apuesta claramente por las energías renovables, porque estoy convencido de que en eso seremos punteros, a pesar de que ahora haya un desfase que vamos a superar. Seguiremos siendo también un destino turístico de primer orden, pero asociado igualmente a la protección del medio ambiente». En cuanto esos «cimientos» que ahora se colocan, Torres hace inventario de algunas cosas que encontraron en 2019 al llegar al poder en Canarias «Había 200 inmuebles con energía fotovoltaica y ahora hay comprometidos unos 5.000. Ytambién es importante citar los pasos que se están dando, por ejemplo, en materia educativa, con el ciclo de 0 a 3 años». Así, junto a la sostenibilidad medioambiental, el presidente subraya el tránsito hacia un modelo más justo socialmente, cerrando la brecha social y garantizando que toda etapa de crecimiento garantice que las vacas gordas llegan a todos los hogares.

Y cuando la economía trae vacas flacas, es hora de estar alerta ante el uso que desde algunos posicionamientos ideológicos en los extremos se hace de la comunicación. En ese sentido, el presidente subraya que términos que consideramos garantizados, como feminismo, la propia sostenibilidad, la diversidad o la inclusión, solo se garantizan en el tiempo si «martillea para anclarlos todos los días desde la democracia y las libertades. Los populismos son un peligro todos los días, pero sobre todo en momento de crisis». El argumentario lo enlaza el presidente con la proliferación de mensajes de rechazo a la inmigración que parten de dos premisas:primero, que nadie de fuera puede venir y, segundo, que si llegan, se tienen que quedar donde tocan tierra. Añade el presidente otro ejemplo: cuando se habla de reducir el número de diputados o de que no solo no mejoren su sueldo, sino que ganen mucho menos, «es un mensaje que entra con fuerza en muchos hogares», pero detrás lo que subyace es que solo se puedan dedicar a la política quienes tienen ingresos más elevados para que así legislen para los más pudientes.

Finalmente, y preguntado por sus hábitos como lector de información, Ángel Víctor Torres confiesa que, pese a estar presente en las redes sociales, sigue siendo lector de papel. De prensa y de libros, «y eso que tengo también libro digital». Defiende que acceder a una pluralidad de fuentes de información es muy enriquecedor, pero vuelve a alertar sobre la proliferación de desinformación y bulos intencionados. Y ahí recuerda lo que el papa Francisco dijo en la entrevista con Jordi Évole en La Sexta:«Hay que informar bien y no la mitad de la verdad».