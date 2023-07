¿Hasta cuándo podremos vivir los humanos?

La longevidad es un fenómeno al alza en todo el planeta, pero todos nos hemos preguntado alguna vez: ¿hasta cuándo? Cuestión que tiene diferentes respuestas, porque no es lo mismo 2023 que 1993, ni España ni Argentina. Hace dos siglos pasar de los 40 años era todo un logro, pero los avances en medicina y la mejora de las condiciones de vida han duplicado la esperanza de vida al nacer hasta llegar a los 80 años en la mayoría de los países desarrollados.

España sigue siendo uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2021 la media de los españoles fue de 83,3 años. Y, según la tendencia en alza, en los próximos años subiría una media de casi dos años en el caso de los hombres, situándose en los 81,8 años; y dos años y medio en las mujeres, que ascenderían a 87 años de media.

Antes de la llegada de la covid-19, entre 1991 y 2018, los españoles ganaban 3,8 horas de esperanza de vida por cada día que pasaba, según el estudio «Envejecer, un reto para la salud de la economía» de PwC. En esas dos décadas, cada año se añadían 1,9 meses y a la década se sumaban 1,6 años extra al tiempo estimado de vida en España.

Desde mediados del siglo XX la medicina y la mejora de la dieta y la calidad de vida han prolongado la vida en la ancianidad, pero no hay que confundir esperanza de vida con longevidad. El primer concepto engloba la mortalidad infantil, la gente que muere por accidentes de tráfico, por guerras, por hambre o por alguna enfermedad. Es por ello que este indicador en ciertos momentos de la historia se desplomara, el último ejemplo lo muestra la curva descendente en 2020, según el INE. La longevidad, por su parte, es el límite al que el cuerpo humano podría llegar si otro obstáculo no lo impidiera.

El método más utilizado y con más solera es la ecuación de Gompertz que tiene como base que la tasa de mortalidad humana por enfermedad aumenta de manera exponencial con el tiempo. Según sus cálculos, la probabilidad de morir, ya sea por causas naturales o enfermedades, se multiplica aproximadamente por dos cada ocho o nueve años. Aunque, a esa fecha límite se le puede ir ganando días con una vida saludable.

Un nuevo estudio ha encontrado que comer más sano podría prolongar la esperanza de vida entre seis y siete años en adultos de mediana edad, y en adultos jóvenes, podría aumentar la esperanza de vida en unos diez años.

La barrera de los 100

«Soy vieja, muy vieja, pero no idiota». Esa es la carta de presentación en Twitter, sí Twitter, de la persona con más años, actualmente, en el planeta. Concretamente, está así escrita: «Soc vella, molt vella, però no idiota». María Branyas, nacida en San Francisco (California) por cuestiones familiares, aparece en las estadísticas del INE como una de las 19.639 personas centenarias. Exactamente, es la persona con más años en España y sobre la faz de la tierra.

Hasta el pasado mes de diciembre, la persona que alcanzó la mayor edad confirmada, según el récord Guinness, fue la francesa Jeanne Louise Calment, que falleció en 1997 superando los 122 años. Desde enero de 2023 la persona viva más anciana verificada es Branyas, que este año cumple 116. «A mi edad, un nuevo año es un regalo, una humilde celebración, una nueva aventura, un bello viaje, un instante de felicidad. Disfrutemos la vida juntos», señala en su cuenta de Twitter.

El número de personas centenarias, es decir aquellas que tienen 100 o más años, en todo el planeta asciende a 570.000 en todo el mundo, cuando en la década de 1950 apenas sumaban 33.000 personas con vida, según datos recopilados por VisualCapitalist. Esto significa un salto del 1500% en apenas 70 años.

Un dato llamativo, pero que comparado con el total de la humanidad, cerca de 8.000 millones de habitantes estimados, apenas representan una milésima parte de la población. A pesar de ello, España es uno de los países, no solo con la mayor esperanza de vida, sino también más longevos.

Desde finales del S.XX hasta la actualidad, el número de personas con más de 100 años censadas en las bases del Instituto Nacional de Estadística ha pasado de 3.474 en 1998 a 19.639 en 2022, donde la amplia mayoría se sitúa en la mitad norte de la península ibérica y «es que los habitantes del norte de España viven más tiempo», según el estudio «¿Dónde viven las personas vidas más largas y más cortas?» publicado en BMJ Journals.

Según los datos del INE, Galicia, con 1.947 personas centenarias, es la región con mayor número de centenarios y centenarias en relación al número de habitantes con un 0,07% sobre el total. Le sigue Castilla y León, con 1.659 habitantes centenarios (0,07%). El tercer puesto es para el Principado de Asturias, donde hay 622 personas centenarias. Al otro lado de la tabla se encuentra la Región de Murcia, donde las personas mayores de 100 años tan solo representan el 0,02% de sus habitantes.

«Mucha gente me pregunta qué hago para vivir tantos años», escribe en un tuit la Super Ávia Catalana, así se llama Branyas en la red de Elon Musk que gestiona la familia de María. «Orden, tranquilidad, buena conexión con la familia y amigos, contacto con la naturaleza, estabilidad emocional, sin preocupaciones, sin remordimientos, mucha positividad y lejos de las personas tóxicas», explica.

Desde hace varios años, Branyas sopla las velas desde Olot en pleno Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa.

Por provincias, la primera posición en relación a sus habitantes la ocupa Orense con 374 personas centenarias, que suponen el 0,12% de su población. Le siguen Soria, Zamora, Lugo, Salamanca, León, Ávila, Pontevedra y Teruel. En cambio, los porcentajes más bajos por habitante se registran en Murcia, Cádiz, Jaén, Badajoz, Las Palmas, Baleares y Almería.

Límite: 150

Más allá de las condiciones de vida, la genética también influye en estirar al máximo posible la vida. Sin embargo, hasta el momento, nadie ha conseguido llegar a los 130 ni tampoco a los 125. Sólo la francesa Jeanne Calment se quedó a menos de 3 ejercicios para alcanzar esos 125 años. Según los datos de Gerontology Research Group (GRG) los registros de longevidad quedan así:

Registro de longevidad: 1 122 años: 1 persona 2 119 años: 2 personas 3 118 años: 1 persona 4 117 años: 7 personas 5 116 años: 17 personas 6 115 años: 39 personas 7 114 años 33 personas

A pesar del límite de 122 años, la próxima frontera, los científicos, la sitúan en los 150 años. Así lo marcan David McCarthyI y Po-Lin Wang, del Terry College of Business de la Universidad de Georgia y del Muma College of Business Universidad del Sur de Florida, en una investigación en la que rastrearon las tasas de mortalidad en 19 países industrializados y las desglosaron no por cuándo morían las personas, sino por cuándo nacían.

La investigación concluye que los nacidos entre 1910 y 1950 podrían vivir hasta los 120 años. «Es una generación privilegiada de longevos naturales», señala el autor en el texto. Además, los científicos, sostienen que la mortalidad parece estar comenzando a desvincularse del proceso de envejecimiento.

Esta última variable, la incorporaron también a su investigación científicos de Singapur, Rusia y Estados Unidos que se ayudaron de algortimos matemáticos para hacer el cálculo y el resultado fue 150 años. Para llevar a cabo su modelo informático, los autores de este trabajo tomaron muestras de sangre de más de 70.000 personas de hasta 85 años y observaron los cambios en sus células.

Estos cálculos pronosticaron que en todos los casos la resiliencia del orgnaismo dejaba de funcionar por completo a los 150 años, lo cual ponía un límite teórico a la duración de la vida humana.