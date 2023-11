Así nos afecta a todos el calentamiento del mar Mediterráneo

Más de 46.000 kilómetros de costa, 8.750 islas, 3,3 millones de kilómetros cúbicos de agua, un mar profundo donde reina la vida salvaje y que ha visto nacer a los primeros pobladores, las primeras ciudades y los primeros navegantes.

Así es el Mediterráneo, un mar de mil nombres: Mare Nostrum para los romanos, mar Blanco (Akdeniz) para los turcos, Gran Mar (Yam Gadol) para los judíos o mar Medio (Mittelmeer) para los germanos. Todos son el mismo y ningún rincón que baña con sus mareas ha escapado a la acción del hombre.

Al igual que todo el planeta, la cuenca mediterránea se está calentando rápidamente debido a las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad humana. «Pero la región se calienta más rápido que el promedio mundial, lo hace alrededor de 1,6°C por encima de la época preindustrial», advierte Wolfgang Cramer, coordinador del grupo de expertos de medioambiente y cambio climático del Mediterráneo (MedECC por sus siglas en inglés).

Celebramos el Día Mundial del Mediterráneo. Este es un viaje por sus aguas para conocer su influencia en tu vida y cómo te afecta su delicado estado de salud, aunque vivas a cientos de kilómetros de sus costas. ¡Levamos anclas!

Precisamente, en la búsqueda de esas soluciones trabaja Mar Catalá, pero no las tiene todas consigo. «Quiero creer, pero no es sencillo encontrar una variedad que sea resistente solo a la salinidad», explica la científica del IRTA. «Hay más problemas», añade. Y es que el arroz del delta también está amenazado por el caracol manzana y por una enfermedad provocada por el hongo Magnaporthe oryzae, llamada fallo del arroz. «Está costando, pero la edición genética y una red de saneamiento para las sales ayudan un poco», apunta Catalá.

Según la NASA, la forma y el estado del delta ya no están controlados por el río, sino por las olas del mar a causa del cambio climático. «Nos está ganando terreno», avisa Forcadell. El Mediterráno no para de ascender y el delta se hunde por la falta de sedimentos. «Hay que recordar que este se formó por las avenidas del río y eso ya no pasa», apunta Mar Català, especialista en arroz del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA).

Un golpe a la economía mediterránea, ya que en 2100 los estados de la orilla norte podrían experimentar disminuciones de los ingresos turísticos provocadas por el clima de hasta un -0,45% del producto interior bruto anual. Aunque «el impacto económico sobre el turismo depende del país y de la estación», señala en una investigación el Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change (MedECC).

Aunque el calor no solo ha sido tema de conversación durante el día, lo ha sido también cuando el sol se escondía. Este verano, las noches ‘toledanas’ se han convertido en tropicales e, incluso, infernales. Bien lo saben en Málaga cuando, el 20 de julio, la mínima nocturna no bajó de los 30ºC.

Lampedusa

Crisis sociales Rescatados que prefieren morir antes que volver

Dejamos atrás Nador (Marruecos), Argel (Argelia) y Túnez, para encontrarnos de golpe con una de las realidades más crudas y duras del Mediterráneo: la inmigración.

Rutas migratorias del Mediterráneo Mediterráneo oriental Mediterráneo occidental Mediterráneo central Mediterráneo oriental Mediterráneo occidental Mediterráneo central Italia Bulgaria Mediterráneo oriental ESPAÑA Grecia Turquía Mediterráneo occidental Túnez Argelia Marruecos Mediterráneo central Egipto Libia Italia Bulgaria ESPAÑA Grecia Turquía Mediterráneo occidental Mediterráneo oriental Túnez Argelia Mediterráneo central Marruecos Libia Egipto FUENTE: Acnur

«Los migrantes que cruzan el Mediterráneo proceden de varios países y lo hacen por conflictos bélicos, por motivos económicos y también por temas climáticos», señala Miguel Pajares, doctor en antropología social y presidente de honor de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado.

Desde 2014, un total de 59.740 migrantes están desaparecidos, según el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). Sólo el Mediterráneo acumula casi la mitad de ese total: 28.228 personas han perdido la vida intentando cruzar estas aguas.

Más de 28.000 personas han muerto o desaparecido en el Mediterráneo en la última década FUENTE: Organización Mundial de Inmigración (hasta septiembre de 2023)

No obstante, estas cifras pueden ser aún mayores porque el 63,3% de los cuerpos no han sido recuperados desde 2014 hasta ahora. «Imagina qué tienen que vivir o qué tiene que pensar una madre o un padre para subir a su hijo a una barca en la que puede morir», comenta por teléfono Juan Matías Gil, coordinador de operaciones de rescates de Médicos Sin Fronteras (MSF). El Mediterráneo, otrora enclave histórico de encuentro de civilizaciones y de comercio, pero desde hace mucho tiempo es la frontera más letal de todo el planeta.

Naufragios conocidos en el Mediterráneo en la última década, día a día FUENTE: Organización Mundial de Inmigración (hasta septiembre de 2023)

En 2023, 2.469 personas han perdido la vida en sus aguas. Un año que volverá a batir los números del ejercicio anterior y que pasará a la historia por registrar el segundo accidente más mortífero desde que hay datos. La tragedia se produjo a mediados de junio y a pocos kilómetros de la costa de Kalamata en Grecia. Allí, 80 personas fueron halladas muertas, y 516 desaparecieron, según los datos del Proyecto de Migrantes Desaparecidos.

Ocho de cada diez muertos en el Mediterráneo se producen en la ruta central FUENTE: Organización Mundial de Inmigración (hasta septiembre de 2023)

«No podemos normalizar esto, debería avergonzarnos», denuncia Matías Gil. Él y el equipo de MSF reciben prácticamente casi a diario alertas de rescate. No es la única ONG: Open Arms o Resqship son otras de las tantas que recorren las aguas del Mediterráneo tratando de salvar vidas. «Cada vez es más difícil», señala el portavoz de Médicos Sin Fronteras.

Matías Gil junto con sus compañeros en el Geo Barents han rescatado a más de 4.000 personas en la ruta central del Mediterráneo. Su día a día es esperar una llamada de rescate e ir en búsqueda de esa barcaza a la deriva. «Pero desde el 1 de enero es más complicado», asegura. Las autoridades italianas solo permiten acudir a una llamada de auxilio y «además nos dan los puertos más alejados», asegura el portavoz de MSF. «Es muy duro tener que decidir si salvar nuestro barco de las sanciones o las vidas de estas personas», añade.

Llegar no significa quedarse

De acuerdo con el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las personas tienen derecho a abandonar su lugar de origen, independientemente de sus causas o motivaciones. Una salida motivada por muchas razones. «Es muy duro escuchar las historias», señala Martín Gil. «Solo digo que muchos rescatados prefieren morir antes que volver a Libia».

Pero alcanzar la orilla norte del Mediterráneo, no supone el fin de la pesadilla. Toda llegada irregular comienza con un expediente de expulsión, aunque la persona migrante tiene derecho a solicitar asilo y protección internacional en cualquier momento. Pero no todos. «La sociedad está muy acostumbrada a ver las migraciones y a darles esa categoría de migraciones económicas o en todo caso, cuando la gente huye de guerras, pues refugiados», destaca Pajares. «Sin embargo, el aspecto climático no se tiene mucho en cuenta y menos las administraciones. No gozan de ese estatus», apostilla.

«El aspecto climático no se tiene mucho en cuenta en las migraciones y menos las administraciones» Miguel Pajares Doctor en antropología social y presidente de honor de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado

Todo ello a pesar de que el cambio climático está imprimiendo nuevas formas a los patrones de la migración en todas partes de la región y del planeta. En 2022 los desastres provocaron 305.000 nuevos desplazamientos en Medio Oriente y en el Norte de África (IDMC, Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno 2023). Se trata de un aumento del 30% en comparación con el año anterior.

Una cifra que en 2050 se elevará hasta los 19 millones de personas si no se toman acciones concretas contra el cambio climático, según el Banco Mundial. Dejamos atrás la crudeza de la migración en el Mediterráneo y seguimos bordeando la costa africana.