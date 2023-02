La violencia de género no preocupa a los jóvenes

Tenemos un problema. La desigualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la violencia machista cada vez les preocupa menos a los niños y adolescentes españoles. Especialmente a ellos. Así lo desvela el Barómetro de Opinión de Infancia y Adolescencia de Unicef, el chequeo anual a las principales inquietudes y problemas de los españoles de entre 11 y 18 años que realiza la ONG en colaboración con la Facultad de Psicología de Sevilla.

La violencia contra las mujeres y la larga batería de discriminaciones y prejuicios sociales de género eran hace solo tres años, cuando Unicef creó el barómetro, la mayor preocupación de los adolescentes. El 89% la colocó en lo más alto de la lista. Un año después, el mismo asunto cayó al octavo lugar. Ya solo alarmaba al 80% de los jóvenes. Este año, con la tercera edición, la intranquilidad por la desigualdad y la violencia machista se ha desplomado al puesto trece del ranking. La cita el 75%. A uno de cada cuatro de los 9.505 estudiantes de toda España interrogados en 2022 este tipo de violencia y las brechas y techos de cristal les inquietan poco o nada. Catorce puntos de caída en tres años.

Las chicas no están libres de culpa por el desplome de esta preocupación, pues para el 14% de ellas el machismo no supone un problema relevante, pero los auténticos protagonistas son los varones. Hace tres años solo había nueve puntos de distancia entre la distinta sensibilidad de unos y otras ante esta lacra. Las violencias de género eran una gran preocupación para el 93% de las chicas y para el 82% de los chicos. Hoy la brecha es de más del doble, de 21 puntos. Solo ven un problema en estas actuaciones el 86% de ellas y el 65% de ellos. A uno de cada tres varones adolescentes el machismo y sus consecuencias no es algo que les preocupe.

Los jóvenes tienen una desconfianza absoluta en los políticos, la profesión que peor valoran, según el barómetro de opinión de Unicef

El propio barómetro descubre que el machismo cultural está presente en un sector relevante de la infancia y la juventud española, en su mayoría varones. Como norma general los jóvenes estiman que la mayoría de oficios son para hombres y mujeres por igual, pero se detectan claros sesgos de género. El 20% de los encuestados, el 30% o más si solo se tiene en cuenta a los chicos, piensa que los policías deben ser hombres y que el cuidado de los niños es trabajo de mujeres. Y hasta un 15% (el 21% entre ellos) contesta que la limpieza es una tarea de chicas.

Estos prejuicios culturales han calado en las personalidades juveniles aún en formación. Uno de cada diez adolescentes piensa que tener un carácter dominante o la capacidad de liderar son atributos masculinos y, por contra, cree que expresar el cariño abiertamente o intentar lucir un buen aspecto personal son actitudes femeninas. Una vez más, la mayoría de defensores de estas opiniones son varones.

La preocupación más repetida hoy entre los chicos españoles es la proliferación de los abusos sexuales a menores, algo que desvela a nueve de cada diez. En el segundo escalón están, como inquietudes del 80%, los crecientes niveles de pobreza en España y el mundo, el acoso escolar (tanto físico como digital) y los problemas de salud mental, que son el factor que más puestos ha escalado en la lista en doce meses, del undécimo al cuarto. Las más inquietas con los trastornos psicológicos son las chicas, entre las que, además, el 40% admite sentirse sola con frecuencia. Las tasas de tristeza reiterada son casi del doble entre los chicos de familias modestas que entre los de hogares pudientes.

La otra certeza indiscutible del barómetro es que los niños y jóvenes españoles tienen una desconfianza casi absoluta en la política y en los políticos. Los partidos y sus representantes son de calle la institución y la profesión más denostadas por los estudiantes de 11 a 18 años. Los partidos, con un 3,5, cosechan la peor nota del trienio, a la cola de un ranking de instituciones encabezado por los científicos (con un 8), las ONG, la policía y el ejército.

No les gustan los banqueros

Los políticos, por su parte, con un 4,7, son la única profesión que recibe un suspenso en una lista de 21 gremios que tiene a los médicos (8,6), los policías, los arquitectos y los deportistas como los más valorados. El 75% de los adolescentes considera que a estos representantes públicos solo les interesa el dinero. Las otras dos profesiones menos valoradas son banquero y modelo.

El desencanto con la política se confirma en que solo el 5% de los menores está dispuesto a colaborar con un partido y en que solo uno de cada diez consultados piensa que la situación política y económica española sea buena o muy buena. El 36%, por contra, la define como mala o muy mala.

Con esta pésima valoración de los representantes públicos no extraña demasiado que no lleguen a un 20% quienes están dispuestos a participar en protestas o huelgas o a trabajar como voluntarios en ONG y que su mayor nivel de compromiso, el apoyo a organizaciones medioambientales o animalistas, solo lo alcanza el 25% y el 35%, respectivamente.