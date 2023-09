¿Sabes cómo te afecta la nueva ley de bienestar animal?

A. No más de tres días consecutivos B. No más de 24 horas consecutivas C. No más de 48 horas consecutivas



La respuesta A es incorrecta

¡Correcto! Está prohibido dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos; en el caso de la especie canina, este plazo no podrá ser superior a veinticuatro horas consecutivas.

La respuesta C es incorrecta