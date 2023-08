Unos 400 euros por niño: la vuelta al cole más cara de la historia

Tras un año marcado por los elevados precios de la cesta de la compra, las familias españolas se enfrentan este mes de septiembre a la vuelta al cole más cara de la historia. Unos gastos que son de primera necesidad, ya que los niños deben ir equipados al colegio, pero que para muchos hogares suponen tensionar enormemente sus ajustados presupuestos familiares. Los datos del portal financiero Banqmi indican que este año el coste medio por alumno ascenderá hasta los 411 euros, lo que supone un aumento del 1,4% respecto a 2022 y llega después de que el año pasado el coste se disparara más de un 5%.

Evolución del coste medio de la vuelta al cole por alumno en España (euros) 410,71 406,07 386,76 379,71 371,87 367,37 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Fuente: Banqmi

Más de ocho millones de alumnos comienzan las clases en solo unas semanas y toca equiparlos con libros, material escolar, ropa cómoda o uniformes... Los cálculos de la OCU revelan que durante el curso escolar pasado el gasto anual de cada niño llegó a los 2.200 euros, aunque las diferencias son muy grandes según el tipo de centro y el nivel de estudios, señalan.

No solo por tipo de colegio, también hay grandes diferencias entre comunidades. Los datos de Banqmi aseguran que la vuelta al cole más cara es en la Comunidad Valenciana, con un gasto medio de 465 euros por alumno, seguida de Cataluña (448 euros) y Navarra (447). En el lado opuesto, las comunidades más económicas en este aspecto son Extremadura (383 euros), Castilla-La Mancha (387) y Canarias (389).

Gasto escolar por alumno por comunidades (euros) 465,55 447,86 447,36 389,83 387,34 383,38 Cataluña C. Valenciana Navarra Canarias Castilla-La Mancha Extremadura Fuente: Banqmi

José Manuel Corrales, experto en Economía y profesor de la Universidad Europea de Madrid, explica que aunque se pensaba que el auge de clases online y el teletrabajo supondría un ahorro en material escolar, «al final no ha sido así». «Esto determina que la inflación se da en todos los ámbitos, también en el escolar», asegura. Por ello, pide que las administraciones públicas fomenten el uso de libros de segunda mano y que haya ayudas escolares para portátiles.

Y es que el elemento que más encarece la vuelta al cole son los libros de texto, un material indispensable para los alumnos y que en España es donde tiene unos precios más elevados de toda Europa, según cifras de Idealo. Así, los libros de los alumnos españoles cuestan este año un 6,2% más que el pasado hasta suponer un 30% más que en Alemania o un 15% más que en Reino Unido.

Cada libro de texto cuesta 22,2 euros de media en España, frente a los 20 euros de Francia por ejemplar, los 18,7 de Reino Unido o los 16,9 de Alemania.

Coste medio de cada libro de texto escolar en Europa (euros) 22,15 21,54 20,94 18,71 17,71 16,95 España Francia Austria Alemania Italia Reino Unido

Los libros son los que suponen la mayor partida de gasto para la vuelta al cole, según Idealo. En concreto, se destinan aproximadamente 310 euros por niño solo para manuales escolares. Tras los libros, el segundo mayor gasto es de papelería, seguido de zapatillas y mochilas. Según sus cálculos la vuelta al cole por alumno será aún más cara de lo que aseguran desde Banqmi, aumentando hasta los 449 euros de media la inversión de este año, un 6% más que el curso anterior.

Mayores partidas de gasto en la vuelta al cole (euros) Libros de texto 309,62 Papelería 47,66 Calzado 31,71 Mochila 30,92 Chándal 29,32 Fuente: Idealo

Desde asociaciones de consumidores recomiendan comparar precios para reducir los gastos. Así, en Facua aconsejan no quedarse con el material del primer establecimiento visitado, sino comparar varios sitios y quedarse con el que más se ajuste a la capacidad económica de cada familia. La asociación insiste en la necesidad de no dejarse llevar por las marcas conocidas o por la presencia de personajes famosos en los artículos destinados a niños, porque suelen determinar el precio mucho más que la calidad del producto. Además, recuerdan a las familias que los colegios no pueden obligarlos a adquirir los libros o los uniformes en un establecimiento concreto, aunque así intenten imponerlo algunos centros.

Desde la OCU establecen diez consejos prácticos para ahorrar en la vuelta al cole:

1 Comparar precios en establecimientos porque las diferencias son notables.

2 Revisar lo que ya se tiene y hacer una lista. Nuevo curso no significa que todo tenga que ser nuevo.

3 Tratar de ir a comprar sin los niños que pueden encapricharse fácilmente de material de sus personajes favoritos o ropa de marca.

4 Aprovechar ofertas y descuentos que suelen aparecer los días antes a la vuelta al cole.

5 Los uniformes superan los 160 euros de media, según una encuesta de la OCU. Pero si no lo hay, la ropa para el año también es un gran gasto, por lo que se recomienda escalonar las compras de ropa y calzado.

6 El consumo colaborativo supone un importante ahorro. En los últimos años han prosperado distintas iniciativas que favorecen el intercambio de ropa, libros y material escolar, con plataformas y asociaciones.

7 Informarse sobre las posibilidades que ofrecen algunas comunidades autónomas en las que hay programas de libros gratuitos basados en sistemas de préstamo.

8 Para las lecturas recomendadas en el colegio, la opción más económica es tomarlas prestadas de las bibliotecas. También es posible intercambiar o recuperar los libros usados del curso anterior y que gestionan los mismos centros o las asociaciones de padres (AMPA).

9 Bastantes colegios empiezan a sustituir libros físicos por digitales, y muchos alumnos llevan en su mochila una tablet. Esto tiene indudables ventajas (aligera la mochila, cuenta con herramientas interactivas, permite nuevos recursos didácticos…), pero comprar el dispositivo supone un gasto adicional.

10 La vuelta al cole es un buen momento para recuperar buenos hábitos como consumir fruta, leche o bocadillos caseros y dejar de lado las galletas de moda o la bollería industrial, bueno tanto para la salud como para el presupuesto familiar, aseguran desde la OCU.

Todas estas recomendaciones son clave para que las familias vivan una vuelta al cole de sus hijos de menor estrés por motivos económicos, explican desde las asociaciones de consumidores, sobre todo en un periodo inflacionista como el que estamos viviendo desde hace más de un año en España.