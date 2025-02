Los aludes se duplican en los últimos diez años

Se suelen producir después de nevadas muy intensas,

que acumulan muchos centímetros de nieve nueva que no logra cohesionarse sobre la capa de nieve más antigua. El peligro no lo entraña el ser aplastado por el alud, pues la nieve es relativamente ligera, sino la onda expansiva de aire que le precede, los objetos que arrastra (árboles, casas, etc.) y la posibilidad de asfixia al entrar nieve en los pulmones