Miguel Ángel Ramírez, ¿sobre Luis Carrión?: «Keep calm and Carry On» El presidente de la UD Las Palmas ha publicado en su cuenta personal de X (antes Twitter) este famoso lema como posible referencia a Luis Carrión

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de junio 2024, 19:38 | Actualizado 19:47h.

Miguel Ángel Ramírez ha incendiado las redes este lunes con un mensaje publicado en sus diferentes perfiles. «Keep calm and Carry On«, ha publicado el presidente del club amarillo. ¿Es una posible indirecta a Luis Carrión, el objetivo número 1 de la UD para ocupar su banquillo

El famoso lema «Keep calm and carry on» significa mantén la calma y sigue adelante y 'curiosamente' coincide con el apellido Carrión del entrenador catalán. Ramírez ha provocado reacciones de aficionados amarillos que dan por hecho la llegada de Luis Carrión y de seguidores del Oviedo que se han tomado el mensaje como una provocación.

Desconozco lo que hará Carrión. Lo que tengo claro es que me merece más respeto que un meme en redes sociales del presidente de Las Palmas — Pablo (@PabloOviedo94) June 24, 2024

El Oviedo cayó este domingo ante el Espanyol en la final del playoff de la Lia Hypermotion y se quedó a las puertas de ascender a la Liga EA Sports. El conjunto perico logró la remontada y subió a Primera División dejando al Oviedo a un paso de volver a la élite y aumentando las opciones de Las Palmas de fichar a Carrión.

¿Una indirecta?

El máximo accionista del Real Oviedo, Jesús Martínez, apuntó semanas atrás al medio 'La nueva España' que podría entender la marcha de Carrión si se fuera a un «proyecto más importante». En referencia al conjunto amarillo, Martínez no se cortó: «Irte a un proyecto menos imortante y que a los tres meses te puedan echar... ¿Dónde vas a estar mejor?».

Solo lo sabe el propio Ramírez si su mensaje iba dirigido a Oviedo como respuesta a estas declaraciones y ya dando a entender que Carrión está más cerca que nunca o si solo pide «calma y seguir adelante» como reza el lema. Solo queda esperar al miércoles, día que el Real Oviedo y Carrión decidirán su futuro.