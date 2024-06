Luis Carrión se juega en 48 horas el ascenso y ser o no entrenador de Las Palmas

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de junio 2024, 19:32 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Ya solo quedan 48 horas para saber qué va a pasar con el banquillo de la UD Las Palmas y puede pasar de todo. El Real Oviedo se juega el ascenso a Primera División en casa del Espanyol (este domingo a las 17.30 horas) y lo hará defendiendo el 1-0 de la ida. Subir a la máxima categoría activaría el plan B de Luis Helguera, pues Luis Carrión, con un precontrato firmado con Las Palmas, renovaría de manera automática con la entidad asturiana, lo que obligaría a los amarillos a pagar su cláusula de rescisión en caso de querer incorporarle.

El desenlace está llegando ya a su fin. Una remontada del Espanyol, principal favorito a pesar de tener un resultado adverso, colocaría a Carrión en el banquillo del Estadio de Gran Canaria. Pero el empate también le valdría a un Real Oviedo que no piensa regalar nada y que sueña con volver a la élite. Los isleños siguen en bucle por Carrión.

Mientras, Luis Carrión atendió este viernes a los medios de comunicación y se mostró optimista y ambicioso. «Ascender significaría algo muy bonito. Llevo poco tiempo, pero sé la emoción que significaría todo esto aquí. Lo disfrutaremos todos si lo conseguimos, ojalá podamos hacer feliz a mucha gente», aseveró el técnico del Real Oviedo momentos antes de poner rumbo a tierras catalanas.

Su mensaje optimista, sin miedos ni temores, ya caló en la ida, donde sus jugadores fueron mejores que los del Espanyol e incluso pudieron golear. «Nuestro objetivo es tratar de ser mejores que ellos. Como si no existiera el partido de ida, no miro el resultado. Hay que centrarse en este partido. Nosotros no tenemos que esperar a ver qué pasa. Tenemos que intentar ir a ser mejores que ellos. Creo que en la vida el que arriesga todo es el que acaba triunfando», dejó claro el preparador ante los medios de comunicación presentes.

«Es un choque diferente, pero este equipo me ha dado muestra de su fortaleza mental. No tengo duda que iremos a ser un equipo fuerte que tratará de buscar al rival y que buscará la victoria allí. Lo único importante es tratar ser mejores que ellos», dijo.