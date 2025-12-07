La Gran Canaria Bike Week 2025 concluye con la etapa Dunas Love Gran Canaria y un récord histórico de participación Esta 37ª edición registró una representación extranjera cercana al 45%, con casi 1.900 ciclistas sumando las siete etapas

Foto de familia de los participantes en el Gran Canaria Bike Week 2025.

La Gran Canaria Bike Week 2025 celebró su última jornada con la tradicional etapa Dunas Love Gran Canaria, un recorrido emblemático que puso el broche final a una edición marcada por la alta participación y el ambiente festivo del ciclismo.

En la salida estuvieron presentes el concejal de Deportes de San Bartolomé de Tirajana, Ramón Suárez, y la directora Comercial & Marketing de Dunas Hotels & Resorts, Valeria Valerii, quienes dieron la bienvenida a los participantes y destacaron la importancia del evento para el municipio y el destino turístico.

Durante esta jornada también se celebró la entrega de premios por categorías correspondientes a la etapa Maspalomas-Costa Canaria. La ceremonia tuvo lugar durante el tradicional cóctel de clausura, un momento de encuentro y celebración para participantes, organización y colaboradores.

Una edición de éxito con cifras históricas

La Gran Canaria Bike Week 2025 cerró su edición con cifras récord que consolidan al evento como una de las referencias ciclistas del archipiélago y del calendario nacional. Con una participación extranjera cercana al 45% y los más de 700 participantes inscritos en la etapa TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves, fueron casi 1.900 ciclistas totales sumando las siete etapas los que se dieron cita en esta emblemática prueba.

Organizada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y DG Eventos, la Gran Canaria Bike Week cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, y del Gobierno de Canarias, a través de la marca Islas Canarias, Latitud de Vida.

Además, también contó con la colaboración de los Ayuntamientos de Arucas, Artenara, Agüimes, Gáldar, Santa Brígida, Telde, Santa Lucía, Teror y Valsequillo.

