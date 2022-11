Viaje al Mundial de Qatar: un euro el pan, doce la cerveza y 4.000 un pack completo

Viajar a Qatar y asistir a los tres partidos de España en la primera fase del Mundial, contra Costa Rica, Alemania y Japón, además de a un encuentro adicional, cuesta unos 4.000 euros. Es el precio más barato, que incluye, además de las entradas a los estadios, billete de avión de ida y vuelta a Doha, con llegada el día de la inauguración de la Copa del Mundo, el 20 de noviembre, y salida el 3 de diciembre, tras la disputa de la fase de grupos. Serían trece noches en hotel, con desayuno incluido y posible transporte en crucero a las distintas sedes en las que jugará la selección española: Doha, Al Khor y Al-Rayyan.

¡Por fin me voy a Doha! Paquete básico Vuelo de ida y vuelta Alojamiento (13 noches, desayuno y posible crucero) Entradas para la fase de grupos TOTAL 4.000€

Una vez allí, tenemos que tener en cuenta el cambio de divisa. Un riyal catarí equivale a 26 o 27 céntimos de euro, aproximadamente. En este viaje simulado nos ayuda Anna, una amiga que lleva diez años viviendo en Doha.

Después de un vuelo que dura alrededor de siete horas, lo más probable es que prefiramos coger un VTC para ir hasta el alojamiento y dejar la maleta. También existe la posibilidad de comprar la tarjeta de transporte. A partir del tercer viaje en el mismo día, el resto de trayectos de esa jornada son gratis.

¿Y ahora cómo llego al estadio? Creo que voy a coger un VTC... Aunque por este precio... ¡Podría coger la tarjeta de transporte! Tarjeta vacía 10,00 QAR Pase diario de viajes 6,00 QAR 1 viaje = 2 QAR Pase diario = 6 QAR TOTAL TARJETA 16,00 QAR 4,41€

Sin embargo, debemos saber que con motivo del Mundial han creado la 'Hayya card', una tarjeta que es necesaria para entrar en los estadios y que incluye viajes gratuitos en trenes y autobuses.

Con la maleta ya en el alojamiento, salimos a ver el ambiente de la ciudad. Gente ondeando la bandera de su país, camisetas de todas las selecciones y mucho alboroto para celebrar el inicio de la Copa del Mundo.

¡Me acabo de encontrar con otro grupo de españoles! ¿Tú sabes dónde podemos tomarnos una cerveza por aquí? ¡Sí! Solo hay una tienda donde se puede comprar, pero creo que hay que tener un permiso especial... ¿Y en el bar? Seguro que televisan el partido de inauguración.

En Qatar solo hay una tienda donde se vende alcohol y algo de cerdo, pero para comprar allí hay que tener un permiso especial y pedir cita con antelación. Hasta ahora solo los residentes no musulmanes con trabajo, declarando su sueldo, podían obtener el permiso. Como curiosidad, nuestra guía particular explica que solo se puede gastar un 10-15% del sueldo base en alcohol cada mes. No obstante, corren rumores de que con la llegada de los aficionados internacionales abrirán la tienda para ellos también. Una cerveza cuesta alrededor de nueve riyales (2,39 euros), mientras que en el bar el precio es cinco veces mayor. Eso sí, los organizadores del Mundial han prohibido la venta de alcohol en las inmediaciones de los estadios.

Mejor pagamos a escote, que una cerveza aquí vale entre 9 y 12 euros...

Por lo tanto, el primer día nos podemos llegar a gastar, desde que aterrizamos en Doha, unos 50 euros, incluyendo el transporte en taxi desde el aeropuerto y la cena con cerveza. Si lo que queremos es gastar lo menos posible durante al menos las dos semanas que vamos a animar a La Roja, lo mejor será usar el transporte público (o el crucero que incluye el desplazamiento a los estadios donde juega la selección española) y hacer una compra en el supermercado para el resto de días.

Mañana compraré algo en el súper, que si no, no llego a fin de mes. Menos mal que el desayuno va incluido en el hotel...

Después del desayuno, nos acercamos al supermercado a hacer la compra para varias comidas o cenas. La cesta nos cuesta lo mismo que un menú diario en España, según la Confederación Empresarial de Hostelería de España.

Me costó lo mismo la cerveza de ayer que toda la comida de hoy... Supermercado (Comida y cena de un día)

Se acerca el primer partido de la selección española contra Costa Rica. Llegamos hasta el estadio en transporte público, siguiendo a una oleada de aficionados que corean todo tipo de himnos futbolísticos. Dentro del recinto no sabemos cuánto puede costarnos la bebida y la comida, pero Anna asegura que los precios subirán durante el mes que dure la Copa del Mundo.

¡Qué ganas de ver a La Roja en acción!

Ya que durante el partido no hemos comido ni bebido por miedo a los precios, salimos con hambre y ojeamos distintos restaurantes. En Qatar es más fácil encontrar restaurantes con comidas de todas partes del mundo que uno típico de allí. El precio es bastante similar al que nos podemos encontrar en el mismo tipo de establecimientos en España.

No sé si cenar hamburguesa o algo asiático...

Durante este segundo día hemos gastado alrededor de 23 euros. Si seguimos con este ritmo durante la primera parte del Mundial, podríamos llegar a desembolsar unos 4.500 euros entre el paquete que llevamos comprado desde España, el transporte en Qatar, las comidas y cenas fuera del hotel y algún otro gasto extra.

Si España se clasifica para los octavos de final, todavía están disponibles los paquetes de dos partidos de dicha eliminatoria, con un precio estimado de 3.500 euros. La salida sería el 3 de diciembre y regreso el 7 de diciembre. Con localidades para dos encuentros, cuatro noches de hotel, de categoría variable, y posibles cruceros. Es decir, que el precio para seis partidos, cuatro de España y otros dos de selecciones diferentes, con 17 noches de hotel, ascendería, como mínimo, a unos 7.500 euros.

El proceso de compra por los canales oficiales aún se puede gestionar desde la página web de la FIFA a través de Qatar Airways, aunque numerosos paquetes ya se han agotado. Los llamados paquetes de cuartos de final, semifinales y final ya se han vendido todos con España como 'equipo favorito' y, aunque aún se pueden adquirir con otras selecciones, la mayoría tampoco están ya disponibles. Solo el paquete de cuartos, para presenciar dos partidos de esta eliminatoria, tenía un precio mínimo estimado de 3.650 euros, mientras el de semifinales y final costaba casi 10.000 euros, para los encuentros entre las cuatro mejores selecciones y el duelo por el título del 18 de diciembre.