07:26

Los anfitriones se miden a Senegal en un partido que se presenta decisivo para el futuro de ambos. Tras la derrota en la primera jornada de catarís y africanos, todo lo que no sea sumar puede significar la despedida del Mundial. El choque, que se disputará en el Estadio Al Thumama a las 14:00 horas. Foto: Afp

07:16

La jornada comienza a las 11:00 horas con el Gales - Irán, en el Estadio Bin Alí. La formación de Gareth Bale quiere conseguir su primer triunfo tras el empate ante Estados Unidos en la primera jornada.Mientras, Irán quiere lavar su imagen tras el 6-2 encajado ante Inglaterra en su debut. Foto: EP



07:06 Este viernes 25 de noviembre de 2022 se disputarán cuatro encuentros de la fase de grupos del Mundial de Qatar: Gales vs. Irán, Qatar vs. Senegal, Países Bajos vs. Ecuador e Inglaterra vs. Estados Unidos.

07:03

Buenos días y bienvenidos al sexto día del Mundlal de Qatar.