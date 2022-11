🚨Finally arriving to this day: Morocco’s first match in FIFA World Cup Qatar 2022!

🆚 Croatia 🇭🇷

🏟 Al Bayt Stadium, Qatar

🕗 11AM (Gmt+1)#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco#FIFAWorldCuppic.twitter.com/orscYNvCft