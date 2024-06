La trilogía de Jaka Lakovic se convertirá en una realidad en el Dreamland Gran Canaria

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de junio 2024, 23:05 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Se queda. Jaka Lakovic continuará como máximo responsable técnico del Dreamland Gran Canaria en la temporada 2024-2025 en la Liga Endesa y en la BKT EuroCup, tras no ejecutar este miércoles -fecha en la que expiraba de manera definitiva- la cláusula de salida de 300.000 euros a un conjunto que dispute o haya jugado la Euroliga -ahora solo quedaría la vía de la negociación-.

El preparador esloveno, de 45 años, expresó su deseo de continuar en la isla desde la finalización del curso 2023-2024, mostrándose a gusto en la isla y centrado en la toma de decisiones de cara al plantel, pero lo cierto es que su futuro mantuvo en vilo a la entidad claretiana por la existencia de la citada cláusula en su vinculación con el Club Baloncesto Gran Canaria hasta 2025 y por estar su nombre sobre la mesa en los despachos del Valencia Basket, del Baskonia y del Barça desde la celebración de la Copa del Rey de Málaga el pasado mes de febrero y prolongarse hasta este mes de junio en el caso de los últimos dos equipos citados.

El Valencia Basket escogió a Pedro Martínez, el Barça cesó a Roger Grimau y se decantó por el también entrenador catalán Joan Peñarroya -era el elegido por el club amarillo en caso de que su técnico decidiera emprender una nueva aventura profesional lejos de Gran Canaria- y el Baskonia que, según pudo saber este periódico, realizó una oferta por una sola campaña que no convenció ni económicamente ni en la duración y, posteriormente, no la mejoró tampoco, por lo que Lakovic proseguirá trabajando codo con codo con el director deportivo Willy Villar en la confección de la próxima plantilla -dio el visto bueno al fichaje ya oficial de Carlos Alocén y al pendiente de anunciar de Mike Tobey-.

«Es una cláusula y una opción, pero lo más importante es que tengo contrato y, por ahora, no hay nada concreto. Como hemos hablado, estamos haciendo análisis y tengo la cabeza puesta aquí para crear el equipo para el próximo año. Estoy 100% implicado en esto. No sabemos qué vendrá, ya lo comentaremos si viene y cuándo viene, eso no lo sé. Por ahora, estoy totalmente implicado en la planificación de la temporada que viene aquí», argumentó en una entrevista con este periódico el pasado 23 de mayo.

Tanto el presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, Sitapha Savané, como Villar eran optimistas para que Jaka Lakovic siguiera al frente de la nave insular, pero, al mismo tiempo, se expresaban con la cautela que exige el deporte profesional y, con la experiencia que atesoran, de que podría pasar cualquiera cosa. Como mínimo, Jaka Lakovic continuará en la isla hasta 2025.

