El futuro de Jaka Lakovic mantiene en vilo al Dreamland Gran Canaria

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 2 de junio 2024, 08:47

«Ni yo estoy seguro, pero será unas semanas después de la temporada. Es una cláusula y una opción, pero lo más importante es que tengo contrato y, por ahora, no hay nada concreto. Como hemos hablado, estamos haciendo análisis y tengo la cabeza puesta aquí para crear el equipo para el próximo año. Estoy 100% implicado en esto. No sabemos qué vendrá, ya lo comentaremos si viene y cuándo viene, eso no lo sé. Por ahora, estoy totalmente implicado en la planificación de la temporada que viene aquí», aseguró el máximo responsable técnico del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, en una entrevista con este periódico el pasado 26 de mayo tras ser cuestionado sobre la fecha límite para ejecutar su cláusula de salida este verano.

Tras dos temporadas al frente del banquillo claretiano, la sintonía entre el Club Baloncesto Gran Canaria y el entrenador esloveno es máxima a la hora de confeccionar el próximo plantel 2024-2025 y en la línea de ser «muy competitivos» en la Liga Endesa y en la BKT EuroCup, pero lo cierto es que dispone en su contrato de una cláusula de salida de 300.000 euros para marcharse este verano a un equipo que compita o haya disputado la Euroliga.

Un aspecto que mantiene en vilo al club insular por miedo a perder a la pieza angular del proyecto deportivo. Los nombres de Dimitrios Itoudis, Xavi Pascual -ambos sin equipo en la actualidad-, Pablo Prigioni -asistente de Chris Finch en los Minnesota Timberwolves-, Luca Banchi -Virtus Bolonia- y Frédéric Fauthoux -JL Bourg en Bresse- están sobre la mesa junto a Lakovic en un Baskonia que no termina de decantarse, al igual que lo que pueda pasar en el Barça si cae por la vía rápida ante el Real Madrid en las semifinales del Playoff por el título de la Liga Endesa este domingo.

Como publicó este periódico el pasado 21 de febrero, el técnico catalán Joan Peñarroya ocupa un lugar preferencial en caso de que Jaka Lakovic decida aceptar un nuevo desafío profesional.

El canadiense Trae Bell-Haynes vuelve a sonar

La web Encestando publicó este sábado el interés del Granca por el base canadiense con pasaporte jamaicano del Casademont Zaragoza Trae Bell-Haynes de cara al próximo ejercicio 2024-2025.

Bell-Haynes, de 28 años, firmó 12,7 puntos, 5,3 asistencias y 15 de valoración este curso y ya sonó como fichaje amarillo en el verano de 2022.

