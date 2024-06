Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 2 de junio 2024, 23:33 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

–El Dreamland Gran Canaria disputó la Copa del Rey de Málaga 2024 como cabeza de serie por segunda vez en su historia, cayendo ante el Valencia Basket en los cuartos de final, y finalizó la fase regular 2023-2024 de la Liga Endesa en la séptima posición con un balance de 20 victorias y 14 derrotas, siendo eliminado por el Real Madrid en los cuartos de final del Playoff por el título. ¿Qué valoración hace de la campaña amarilla en la competición doméstica?

–El rendimiento en la Liga ACB durante todo el año ha sido bastante uniforme y, en líneas generales, muy bueno porque estuvimos prácticamente la mayor parte de la temporada incluso dentro de los cuatro primeros, que fue donde nos clasificamos a la Copa del Rey. Creo que, en líneas generales, en la ACB nos quedamos con la sensación de haber hecho una muy buena temporada, que quizás con la forma de acabar con los tres últimos partidos perdidos y de la manera que fue, que nos hubiera permitido probablemente evitar al Real Madrid, queda ese regusto final de una oportunidad histórica de haber hecho algo más e incluso podernos meter en las semifinales. Creo que esa sensación quedó y es la última, pero no puede empañar lo que ha sido una gran ACB.

–Tras arrancar este curso en la BKT EuroCup con un pleno de diez triunfos en las primeras diez jornadas, encadenó una racha negativa de seis derrotas en las últimas ocho fechas de la fase regular, terminando tercero en el grupo B y sucumbiendo el vigente campeón a las primeras de cambio contra el Besiktas turco en los octavos. ¿Cuál es su análisis en el torneo continental?

–Lógicamente, cuando vienes de ganarla el último año y empiezas prácticamente diez partidos imbatido, pues todas las expectativas y las ganas de todo el mundo eran de hacerlo muy bien otra vez. Éramos los actuales campeones y ya conocemos el formato mejor que nadie, ya lo vivimos el año pasado. Eran cuatro finales y había que ir quitando una a una. Y en la primera pues vimos la dificultad que entraña este tipo de partidos y no estuvimos bien. Ahí no hay marcha atrás y perdemos. Creo que nos quedamos con la sensación un poco de no haber cumplido las expectativas que todos teníamos y que nos hubiera gustado llegar mucho más lejos y brindar esto a la afición. El formato nos fue de maravilla el año pasado, sabíamos lo difícil que fue porque nos habíamos quedado fuera en el primer partido también y este año este mismo formato con una final a un partido fue en nuestra contra. Estamos más dolidos porque nos hubiese gustado haberlo hecho un poco mejor, aunque realmente pensamos que se empezó a perder ese partido al no clasificarnos entre los dos primeros al perder ese partido contra el Napoca en la liga regular. Entonces, nos quedamos con la sensación de que nos hubiera gustado hacer algo más y no fue posible.

–Habla de que no se puede empañar lo que ha sido «una gran ACB». El hecho de ser cabeza de serie en la Copa del Rey, que pudiera serlo en el Playoff al ocupar la cuarta posición durante varias jornadas, esas 20 victorias...¿Cree que no se valora lo suficiente por descender hasta la séptima plaza en la última jornada de la fase regular y medirse al Real Madrid en el Playoff por el entorchado liguero?

–No. Creo que en valor sí se pone. De hecho, la sensación de todo el mundo, de nuestra gente y de nuestros aficionados es que por segundo año solo hemos perdido tres partidos en casa en la liga regular, eso demuestra que toda la gente que nos va a ver nos ve ganar siempre. Eso está ahí y creo que lo ha reconocido la gente. En este sentido, estamos muy contentos y creemos que hemos hecho una gran Liga, pero sí que es verdad que hemos estado a un pequeño paso de romper registros que no se habían logrado nunca y de poder haber hecho una temporada histórica, lo hemos tenido ahí en la mano. Estos tres últimos partidos finales, que además los tres sucedieron de la misma manera con ventajas amplias para ganarlos, prácticamente muy encaminados y haciendo un buen baloncesto, y de forma triste para todos con un mal final, lo que nos mandó a enfrentarnos con el Real Madrid. Pero, por supuesto, la sensación del equipo y de todo el mundo es que, si no hubiera sido el Madrid, estábamos en un buen momento y hubiésemos podido optar a cotas mucho mayores y hacer un año tremendamente histórico. Bueno, no fue posible, pero no empaña una temporada de la Liga ACB bastante completa.

La salida de Jaka Lakovic «Esperemos que no ocurra este año y, si ocurriera, pues estar preparados lo máximo posible»

–Afrontará su quinto proyecto al frente de la dirección deportiva del Club Baloncesto Gran Canaria. Jaka Lakovic comentó en una entrevista con este periódico el pasado 23 de mayo que apuesta por la continuidad del mayor numero de jugadores, pero no sé hasta qué punto será posible. Andrew Albicy, AJ Slaughter, Jovan Kljajic, Nicolás Brussino, Miquel Salvó y John Shurna cuentan con contrato en vigor, mientras que Ferran Bassas, Sylven Landesberg, Amar Gegic, Pierre Pelos, Roko Prkacin, Ethan Happ, Ben Lammers y Rubén López de la Torre concluyen la vinculación. Toca una nueva reconstrucción, ¿no?

–Sí. Está claro que estamos teniendo jugadores que se están revalorizando en estas últimas temporadas. Nos hubiese gustado que tuvieran más continuidad, pero evidentemente no está siendo posible. Igualmente la idea es continuar estando ahí luchando con los mejores. En los cuatro años que llevamos en el club solo cinco equipos han hecho Playoff siempre y esto es una dato significativo porque parece que siempre están los mismos. A veces se da por hecho y que no es tan complicado. Solo el Real Madrid, el Barcelona, el Valencia Basket, el Lenovo Tenerife y nosotros hemos sido capaces de mantenernos en la élite de la ACB en un corto espacio de tiempo como son cuatro años. Creo que eso es para estar orgullosos y ojalá que haciendo otra vez una pequeña reconstrucción podamos seguir manteniendo ese nivel. No es fácil, pero es lo que intentamos, seguir regalando a nuestra gente un equipo competitivo, que se pueda seguir sintiendo orgullosos y que podamos continuar en esta élite de la ACB, que lo demuestran los datos que no es sencillo en absoluto.

–A la hora de analizar para planificar el plantel 2024-2025, ¿le da más tranquilidad que se mantenga la base de estos últimos años con Albicy, Slaughter, Brussino, Shurna o Salvó?

–Creo que hay jugadores que empiezan a ser muy reconocibles. Como bien dices, creo que Albicy, Slaughter, John Shurna o Brussino forman parte de jugadores que se van a decir de memoria dentro de diez o 15 años de aquel equipo que, aparte de ganar la EuroCup, conseguía cosas y era un muy buen equipo. Se recordará como hay otros equipos del Granca del pasado que dejaron huella también. Creo que estos jugadores se recordarán durante muchos años y esto es de lo que se trata. Siempre nos hubiera gustado que se hubiesen quedado algunos más durante más tiempo, pero está claro que el mercado es el que es y la competición es así, por lo que hay que entenderlo, que no todo el mundo que quieras puede continuar. Pero es cierto que con todo hay una serie de jugadores que son reconocibles, son muy Granca tanto a nivel local nuestro como fuera, y creo que es para estar bastante orgulloso de que muchos de esos jugadores puedan continuar porque creo que todavía tienen mucho que decir y tienen el hambre de seguir cosechando éxitos.

–No sé si ya ha tenido la reunión individualizada de final de temporada con cada jugador para analizar el rendimiento y en clave de futuro. ¿Qué jugadores no van a continuar en el próximo proyecto del Dreamland Gran Canaria?

–Realmente en algunos casos no hemos hecho la comunicación oficial. Esperamos hacerlo en breve, creo que la semana que viene se le comunicará en muchos casos y en otros evidentemente estamos en esa fase en la que para decidir que un jugador no sigue tenemos que estar convencidos de que el que venga lo va a superar, y esto no es fácil cuando has hecho 20 victorias y has estado todo el año entre los cuatro primeros, y encabezando la EuroCup durante diez partidos. Está claro que esta plantilla tenía mucho potencial y no es fácil sustituir jugadores. Estamos en este momento que tenemos que decidir la continuidad de otros. Creo que en un futuro a muy corto plazo se empezarán a descifrar estas incógnitas, pero lo que está claro es que esperemos que ese núcleo de jugadores que llevan varios años con nosotros continúe y siga tirando del carro. Y los que vengan que se adapten a lo que últimamente está siendo el equipo, a su personalidad y a la forma de hacer las cosas. Esperemos que no se noten demasiado las bajas y sigamos siendo competitivos.

Valoración de la temporada «Un mal final no empaña una temporada bastante completa en la Liga ACB»

–Lakovic habló en la entrevista con este periódico de fichar un dos y un cinco y de ganar en físico con respecto a la plantilla del ejercicio 2033-2024. ¿Qué está buscando en el mercado?

–Siempre buscas características individuales muy determinadas, pero también hay un concepto de juego y de equipo muy claro con Jaka estos dos últimos años. Sobre todo, buscamos el concepto de jugador que se adapte a lo que Jaka quiere, a lo que propone y a lo que ahora mismo nos identifica como equipo. Evidentemente jugadores que tengan mucha calidad, pero que jueguen a lo que estamos últimamente proponiendo, que es un juego muy disciplinado y muy variado en ataque, con gente con mejores o peores cualidades defensivas, pero siempre dispuestos a dar el 100% atrás, que tengan ese carácter de jugador de equipo en defensa y que luego en ataque se adapten a un juego muy determinado, de compartir el balón. Eso es un poco donde estamos y vamos a intentar que a todos los jugadores que ya tenemos se adapten con facilidad y lógicamente con la idea siempre de mejorar, pero también entendiendo que no es fácil hacer más de 20 victorias y que no es fácil superar los últimos años sin ir más lejos. Hay que ser ambiciosos, exigentes y autocríticos también porque hay cosas que se han hecho mal y pueden ser mejorables. Hay que intentar paliarlas para el futuro y, si podemos mejorar, vamos a intentarlo.

–¿Trabaja uno más intranquilo cuando algún banquillo de la Euroliga no está cubierto todavía y su entrenador está en esas listas de futuribles? Se lo pregunto porque ustedes están trabajando en el próximo proyecto...

–Sin duda. No sé si la palabra es intranquilo, pero evidentemente cuando las cosas van bien y se hacen bien, pues la gente se revaloriza y evidentemente en el caso de nuestro entrenador Jaka, es un entrenador muy cotizado ahora mismo y creo que evidentemente tendríamos que estar atento a que en algún momento algún club se interese por él y no continúe, pero ahora mismo contamos 100% con él, nos demuestra su implicación cada dia evidentemente. Creo que hay una unión muy grande entre lo que queremos ser y lo que Jaka es como entrenador y los valores que propone, pero evidentemente esto es negocio, esto es baloncesto y mañana puede ser que no continúe, por lo que nuestra obligación desde la dirección deportiva es tener previsto esa posibilidad. Esperemos que no ocurra este año y, si ocurriera, pues estar preparados lo máximo posible para que se note lo menos posible claro.

Volver a contar con canteranos «Estoy convencido de que en este tránsito lograremos cupos que estén a la altura y nos mantengan arriba»

–El tema de los cupos de formación (el Granca tiene tres para el próximo proyecto ya -Jovan Kljajic, Miquel Salvó y Jakub Urbaniak- de los cuatro que obliga la normativa de la ACB) vuelve a ser un auténtico rompecabezas, ¿no?

–Es bastante duro porque, en mi opinión, teníamos a dos de los mejores que había en la Liga ACB, como son Khalifa Diop y Olek Balcerowski, quienes además habían sido criados aquí en La Vega, viniendo desde jovencitos y se convirtieron en dos de los mejores cupos de la Liga. Que te los quiten de un día para otro te genera un vacío importante. Intentamos volver a restaurar con gente de la casa, ahí sigue Jovan Kljajic, que también es producto nuestro desde pequeñito y sigue dándonos esa personalidad de jugador de la cantera, pero está claro que no es fácil luego tener cupos a la altura de lo que el Gran Canaria necesita, que son cupos importantes y que nos hagan muy competitivos claro. El hecho de tener dos bajas tan sensibles no se soluciona de un día para otro, pero en esa lucha estamos. Y mientras volvamos a conseguir, que lo haremos, jugadores de ese nivel tenemos que ir entre comillas ajustándonos a lo que nos dé el mercado y dando las mejores soluciones posibles. Lo que sí estoy convencido es que en este tránsito conseguiremos cupos que estén a la altura y que nos mantengan arriba. En ese sentido, no tengo dudas, pero sí es cierto que ahora mismo estamos en esa transición que nos origina bastantes quebraderos de cabeza sin duda.

– El Club Baloncesto Gran Canaria comunicó que mejoró la media de asistencia al Gran Canaria Arena, pasando de 5.768 a 6.448 espectadores. A la afición le pedirá que siga enganchada al equipo y que le garantiza una plantilla ilusionante, ¿no?

–Sin duda. Desde la dirección deportiva del club tenemos la máxima ambición y estamos convencidos de que vamos a generar esa ilusión y de que se va a hacer un gran equipo, pero no solo por el hecho de la calidad de los jugadores, que en un momento determinado pueden rendir más o menos, sino que esto va unido a la excelente atmósfera que hay en nuestro pabellón. Hay que pensar que en dos años con 34 partidos solo hemos perdido seis y solo contra cinco equipos. Es una barbaridad y eso lo consigue el equipo y el cuerpo técnico sí, pero no nos engañemos, esto lo consigue el excelente ambiente, el empuje con nuestra gente y toda esa atmósfera tan positiva que se está creando en el Arena. Esto es un éxito de todos, no solo de los jugadores si no de todo lo que está haciendo que el Arena sea un fortín los dos últimos años, siendo el segundo o el tercero mejor de la Liga. Mantenemos eso aparte de ficha buenos jugadores, y en eso estoy convencido de que la afición va a seguir ahí con este positivismo y este bien ambiente. Ahí empieza a nacer el éxito del próximo proyecto. Como no me cabe duda de que esto no va a existir y que vamos a traer buenos jugadores, soy muy optimista para volver a generar ilusión y creando oportunidades. Es cierto que este año hemos generado oportunidades de poder batir récords, que jamás en la historia del club se habían batido de victorias y de puestos en la clasificación. A falta de tres jornadas teníamos el tercer puesto, que nunca lo habíamos tenido, y creo que se trata de esto, de generar oportunidades, luego el éxito vendrá o no, pero es tan importante generar esa ilusión. Esperamos que la sigamos generando y que, por supuesto, algún día de tanta generarla volvamos a tener el éxito de la EuroCup, que no es fácil, pero ojalá volvamos a estar ahí, a ser competitivos y esto siempre será sinónimo de que vuelva a caer algún título.

-Estuvo en el Adidas Eurocamp de Treviso este fin de semana, una cita ineludible para los directores deportivos con las más firmes promesas. ¿Cuál es su agenda para este verano? ¿Estará en la Liga de Verano de la NBA en Las Vegas?

-Son citas siempre importantes. Esta de Treviso es diferente porque son más jóvenes, potencialmente de futuro, y quizás en Las Vegas ya son más realidades para el presente. Más allá de los jugadores, el principal objetivo de venir es conocerlos y seguirlos, luego ves en persona a la mayoría de los agentes con los que luego trabajas y esa comunicación directa es mucho mejor, es más fluida y genera más confianza. No solo trabajas estos tres días lo que estás viendo aquí sino todo lo que estamos trabajando para hacer el equipo del año que viene. El hecho de hablar directamente con ellos facilita muchas cosas y nosotros estamos trabajando de cara a nuestros jugadores, y también es importante estar aquí para terminar de cerrar el equipo que queremos para el año que viene.

