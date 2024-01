María del Mar Reyes: «Cuando escuche mi nombre en la gala será un sueño cumplido»

María del Mar Reyes es natural de Las Palmas de Gran Canaria, aunque también sus raíces son de Firgas, Gran Canaria. Tiene 25 años y es integradora social y psicóloga. La grancanaria afronta este reto como «un sueño» y pretende «disfrutar al máximo» la experiencia. Saldrá en la quinta posición el día 9 de febrero en la gala de elección de la reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y no puede estar más «emocionada» y «nerviosa».

–¿Por qué decidió presentarse a la gala de la reina?

–Siempre ha sido una ilusión el escuchar mi nombre en el escenario del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y siempre he estado detrás de eso. Me llegó la oportunidad y la he cogido sin pensarlo.

–¿Cómo recibió la noticia de su elección como candidata?

–Siempre he tenido esa ilusión por los carnavales como buena canariona, pero si es verdad que en casa he visto mucho carnaval. Mi madre es costurera y hacía disfraces, íbamos a todas las fiestas, nos encanta este mundo.

–¿Qué vinculación tiene con el carnaval?

-¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona?.

–Pues espero un reinado tranquilo, lo llevaría con orgullo por donde vaya. Sé que ser reina conlleva con muchas obligaciones, pero estoy preparada para afrontar cada una de ellas con la mejor de las sonrisas.

-¿Cómo se está preparando para el peso del vestido?

–Estoy yendo al gimnasio, estamos insistiendo mucho en todo lo que es el peso del casco y del vestido, lo llevo muy bien.

Candidata número 5 Lugar de Nacimiento Las Palmas de Gran Canaria

Edad 25

Fantasía 'Sueño de cristal'

Diseñador Josué Saavedra Santana

Si se corona reina... Cumpliría un sueño, ya que su madre es costurera y en su casa ha sentido mucho el carnaval desde pequeña

-¿Cómo imagina que será la experiencia de lucir su fantasía en el escenario del Puerto?

–Escuchar mi nombre en el escenario del Puerto, eso será lo mejor. Es un sueño cumplido, después a disfrutar y a defender la fantasía como lo merece. Tengo nervios, pero de esos buenos. No de los que te bloquean, a mí estos me motivan a ensayar, llevarlo a cabo, dedicarle muchas horas y entrenar para ello.

-La corona tiene una serie de obligaciones a cumplir durante el año de reinado. ¿Está preparada para asumirlas?

–Pues sé todo lo que conlleva ser reina y estoy comprometida con ello. Estaría disponible siempre y cuando fuese preciso. Estoy preparada para afrontar cada una de los compromisos que surjan.

-No se imagina el carnaval sin...

–Realmente para mí las fiestas son todo. El conjunto de luces, música, disfraces, purpurina y brillos es indispensable. Todo para mí es esencial, todo es importante y sin cada una de estas cosas no sería nuestras fiestas.

-Si la corona llevara consigo un poder, ¿en qué lo emplearía?

–Si tuviese esa posibilidad eliminaría todas las enfermedades que existen y así todo el mundo estaría sano. Se sufre mucho cuando tienes a un familiar con cáncer o enfermo con alguna enfermedad rara.

-Este año la alegoría de la fiesta son 'Los Carnavales del Mundo'. ¿Cuál es su favorito?

–Para mí, el carnaval de Canarias es el mejor, el de cada isla. Pero si tuviera que escoger uno de fuera sería el de Río de Janeiro. Me llama mucho la atención como viven allí la fiesta y como lo sienten.