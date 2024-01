La clave de Las Golisnionas: ilusión y trabajo

La ilusión de volver a empezar. La tranquilidad de sentir que el trabajo está hecho. La emoción por estar un año más en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Es la misma confianza y el sentir de siempre que transmite Liane Hernández, presidenta de la murga Las Golisnionas. «Somos un grupo 'pequeño', siempre nos cuesta un poco salir y encima nosotras partimos de la base de que no tenemos subvención», declara.

Este año, el grupo procedente de Telde cuenta con 46 murgueras. Y la presidenta está más que orgullosa: «Estamos muy contentas, siempre vamos justas con 30 o 35 y este año somos más y encima las chicas han trabajado muy bien», cuenta la presidenta con satisfacción. Además, este año Golisnionas tiene nueva directora: Sara Martel debuta dirigiendo la murga fundada en 2013.

La agrupación cumplió una década en el carnaval de la capital grancanaria en 2023 y este año tienen claro que van a disfrutar. «Si nos podemos llevar algún premio pues genial y si no, pues a divertirnos y participar en todo lo que podamos», explica la presidenta al ser preguntada por los objetivos de la murga en el concurso.

Liane, con mucha experiencia a sus espaldas, afirma que vivir un carnaval desde dentro es algo único: «No soy objetiva, para mí lo es todo. Desde pequeña iba al parque a ver a las murgas actuar y me veía todo el concurso». Y dirigir a Golisnionas es especial: «Es un orgullo, nos cuesta muchísimo todo y ahí seguimos a pesar de muchos inconvenientes que han surgido por el camino. Estoy muy orgullosa de todas las chicas», confiesa Hernández.

Un sentimiento que se refleja al responder sobre el año de la murga. «Este 2023 hemos trabajado muchísimo. Si me tuviera que quedar con dos palabras serían trabajo e ilusión». Cada vez está más cerca el debut de Las Golisnionas en el carnaval y los últimos ensayos están siendo «durísimos». No hay tiempo que perder y las teldenses no paran ni un segundo. «Estamos agotadísimas, pero contentas y expectantes», cuenta Hernández.

La murga debutará el primer día de concurso -lunes, 29 de enero- y lo hará en la tercera posición. «Nos daba igual, no teníamos predilección por ningún puesto en concreto; al final íbamos a defender lo nuestro sea siendo las primeras o las últimas en saltar al escenario», explica la presidenta con cierto nerviosismo en la voz al estar cada vez más cerca una fecha marcada en rojo en el calendario.

Sin desvelar mucho porque el factor sorpresa es esencial, Liane Hernández confiesa que este año van a sorprender y mucho. «Hemos trabajado mucho en las letras y vestuario y creo que como mínimo vamos a sorprender al público, ya luego nos valorarán bien o mal, pero el trabajo está hecho», declara Hernández.

Su objetivo es «divertirse» sobre el nuevo escenario esta vez ubicado en Belén María en el barrio de La Isleta de la capital grancanaria. «Todavía no puedo valorarlo, vamos un poco a ciegas este año con todo, pero tengo buenas sensaciones», confirma Hernández acerca de las novedades de este concurso. «Vuelven los 30 minutos y cuatro temas, volvemos a los orígenes», añade la presidenta. 'Los Carnavales del Mundo', nombre de la alegoría del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria traen ciertas modificaciones que Golisnionas las ve como cambios «positivos». Lo más difícil ya lo han superado, volver a estar presentes es como si fuese el primer premio de interpretación para Golisnionas.