Anyara Rodríguez: «Empiezo y termino junto a mi hermano 10 años después»

La ilusión de Anyara Rodríguez es la de cualquier niña de Gran Canaria. Con tan solo 18 años y cumpliéndo el décimo año junto a Aythami Rodríguez, su hermano y diseñador, la grancanaria sueña con la corona del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Ya se ha presentado anteriormente a la gala de la reina infantil hace algunos años y sabe a la perfección lo que significa el carnaval para toda la isla.

–¿Por qué decidió presentarse a la gala de la reina?

–Mi hermano, que también es mi diseñador, y yo estamos juntos desde hace 10 años en el mundo del carnaval. En estas fiestas se cumple una década desde que nos empezamos a presentar y esto un motivo de peso. Estoy expectante y con muchísimas ganas.

–¿Cómo recibió la noticia de su elección como candidata?

–No me quería presentar más, pero mi hermano me insistió, me dijo que era un año especial. Empecé con él y quiero terminar el ciclo junto a él. Decidí que sí por esta razón. Cuando tenía ocho años participé en el concurso de reina infantil de Las Palmas de Gran Canaria y participar ahora en el mayor es todo un sueño.

–¿Qué vinculación tiene con el carnaval?

–Mi hermano siempre ha hecho disfraces, trajes grandes y de todo... Desde pequeña he crecido con lentejuelas y brillos. Siempre he estado con una piedrita en las manos. En mi casa se respira carnaval por todos lados y me encanta disfrutarlo con ellos y, sobre todo, junto a mi hermano.

-¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona?.

–Si consiguiese la corona sería una ilusión increíble. Siempre hemos queridoconseguir aunque sea ser la cuarta dama de honor. Sería especial por mi hermano, por mí y un orgullo enorme para mis padres. Espero y llevaría el reinado con muchísima responsabilidad y compromiso.

-¿Cómo se está preparando para el peso del vestido?

–Paso mucho tiempo en el gimnasio, muchísimo, pero lo llevo bien y estoy más que capacitada para soportar todo lo que pesa el traje.

Candidata número 1 Lugar de Nacimiento Las Palmas de Gran Canaria

Edad 18

Fantasía 'La flor'

Diseñador Aythami Rodríguez Tavío

Si se corona reina... Dedicará el premio a su hermano y a sus padres y cumplirá con todas las responsabilidades pertinentes

-¿Cómo imagina que será la experiencia de lucir su fantasía en el escenario del Puerto?

–Visualizo el 9 de febrero como un día espectacular, no tengo más palabras. Estaré nerviosa e ilusionada, pero espero y c reo que todo va a salir a la perfección. Además, he entrenado mucho para ese día. Inevitablemente apareceran los nervios, pero serán buenos.

-La corona tiene una serie de obligaciones a cumplir durante el año de reinado. ¿Está preparada para asumirlas?

–Estoy preparada para cumplir con todo lo que venga si consigo la corona. Me he presentado en más concursos y he conseguido ganar la corona. Sé lo que lleva detrás de todo ello, si te llaman hay que estar disponible y muy preparada.

-No se imagina el carnaval sin...

–No me imagino el carnaval sin piedras, brillos, lentejuelas, gritos, fiesta..

-Si la corona llevara consigo un poder, ¿en qué lo emplearía?

–Si la corona llevase un poder lo emplearía en todo el mundo tenga el mismo valor y que una persona no se meta con otra por su orientación sexual o color de piel.

-Este año la alegoría de la fiesta son 'Los Carnavales del Mundo'. ¿Cuál es su favorito?

–Pues con el de Río de Janeiro en Brasil. Todo lo que he visto acerca de ese carnaval es maravilloso.