Andrea García: «Sería un orgullo como grancanaria representar a esta ciudad»

Representar a Las Palmas de Gran Canaria es el sueño de la galdense Andrea García Fleitas, la aspirante a reina que saldrá en el sexto lugar en la gala del día 9 de febrero. A sus 19 años y tras presentarse a la gala infantil del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, la candidata sueña con conseguir la corona en un día que considera que será «mágico y especial» y que transmite con toda la ilusión al pensar en el momento de ponerse su fantasía 'Masai Mara' de sus diseñadores Pedro Quintero y Cristina Robledano.

–¿Por qué decidió presentarse a la gala de la reina?

–Es un sueño que tengo desde hace mucho tiempo y se está haciendo realidad. Deseo pertenecer a la historia del carnaval, es ese sueño tan grande que cualquiera puede tener y yo lo estoy viviendo en primera persona.

–¿Cómo recibió la noticia de su elección como candidata?

–Muy ilusionada, sorprendida y agradecida. Es una oportunidad única que no todas pueden tener y tengo la suerte de poder participar en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

–¿Qué vinculación tiene con el carnaval?

–Desde pequeña mi madre y mi padre siempre nos han disfrazado porque en mi barrio hay un tradicional desfile de disfraces y siempre íbamos todos los años. Además de a la cabalgata de Gáldar y a la de la capital grancanaria. También de pequeña me presenté al reinado infantil de Las Palmas de Gran Canaria.

Candidata número 6 Lugar de Nacimiento Gáldar, Gran Canaria

Edad 19

Fantasía 'Masai Mara'

Diseñador Pedro Quintero y Cristina Robledano

Si se corona reina... Se lo dedicaría a su familia y a su Gáldar natal y representaría con orgullo el reinado

-¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona?.

–Espero representar a la ciudad en todo lo que se me proponga, sería increíble y una ilusión inmensa. Sería un orgullo como grancanaria representar a esta ciudad. Ojalá tenga suerte y gane con mi fantasía.

-¿Cómo se está preparando para el peso del vestido?

–Paso mucho tiempo en el gimnasio, muchísimo, pero lo llevo bien y estoy más que capacitada para soportar todo lo que pesa el traje.

-¿Cómo imagina que será la experiencia de lucir su fantasía en el escenario del Puerto?

–Visualizo el 9 de febrero como un día espectacular, no tengo más palabras. Estaré nerviosa e ilusionada, pero espero y c reo que todo va a salir a la perfección. Además, he entrenado mucho para ese día. Inevitablemente apareceran los nervios, pero serán buenos.

-La corona tiene una serie de obligaciones a cumplir durante el año de reinado. ¿Está preparada para asumirlas?

–Totalmente, para lo que me pidan ahí estaré. Disponible para representar a mi ciudad.

-No se imagina el carnaval sin...

–Purpurina y disfraces. Son dos de las cosas que no pueden faltar nunca cada año en mis fiestas.

-Si la corona llevara consigo un poder, ¿en qué lo emplearía?

–Al estar estudiando enfermería estoy muy ligada al tema de la salud. Por ello, si estuviera en mi mano lo emplearía en encontrar una cura para el cáncer, afecta a muchos a los niños y es algo duro. Tanto para esta como para cualquier otra que sea crónica.

-Este año la alegoría de la fiesta son 'Los Carnavales del Mundo'. ¿Cuál es su favorito?

– Obviamente con el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Pero si tuviera que elegir otro, me quedaría con el de Venecia por ese misterio que transmite con las máscaras.